Oberliga Westfalen: Der 22. Spieltag im Liveticker

Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 verlor zum Auftakt des 22. Spieltags am Freitagabend überraschend gegen Verfolger SC Preußen Münster II mit 1:2. Es war die erste Niederlage für Pache-Truppe. Die Preußen hatten unter der Woche verkündet, auch dieses Jahr auf einen möglichen Aufstieg in die Regionalliga West zu verzichten.

Am Samstagnachmittag hat nun der ASC 09 Dortmund die Chance, im Derby bei Türkspor Dortmund den Rückstand auf Wattenscheid bei aktuell zwei weniger absolvierten Partien auf fünf Punkte zu verkürzen. Bei Türkspor rumort es mächtig. Am Donnerstag wurde bekannt, dass ein Insolvenzantrag gestellt wurde. Die Verantwortlichen sind jedoch bemüht, die Saison sportlich zu beenden, um den Supergau, den Zwangsabstieg in die Kreisliga B, zu vermeiden.

Im zweiten Spiel am Samstagnachmittag trifft die SpVgg Vreden auf den TSV Victoria Clarholz. Beiden rangieren vermeintlich im Mittelfeld, brauchen aber Punkte, um die Abstiegszone weiter zu distanzieren.

FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.