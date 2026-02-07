Oberliga Westfalen: Der 22. Spieltag im Liveticker

Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 verlor zum Auftakt des 22. Spieltags am Freitagabend überraschend gegen Verfolger SC Preußen Münster II mit 1:2. Es war die erste Niederlage für Pache-Truppe. Die Preußen hatten unter der Woche verkündet, auch dieses Jahr auf einen möglichen Aufstieg in die Regionalliga West zu verzichten.
Am Samstagnachmittag hat nun der ASC 09 Dortmund die Chance, im Derby bei Türkspor Dortmund den Rückstand auf Wattenscheid bei aktuell zwei weniger absolvierten Partien auf fünf Punkte zu verkürzen. Bei Türkspor rumort es mächtig. Am Donnerstag wurde bekannt, dass ein Insolvenzantrag gestellt wurde. Die Verantwortlichen sind jedoch bemüht, die Saison sportlich zu beenden, um den Supergau, den Zwangsabstieg in die Kreisliga B, zu vermeiden.
Im zweiten Spiel am Samstagnachmittag trifft die SpVgg Vreden auf den TSV Victoria Clarholz. Beiden rangieren vermeintlich im Mittelfeld, brauchen aber Punkte, um die Abstiegszone weiter zu distanzieren.
FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.
SpVgg Vreden – Victoria Clarholz
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt, Romario Wiesweg, Felix Mensing, Dennis Wüpping, Martin Sinner, Leon Kondring, Julian Risthaus, Nicolas Ostenkötter, Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück, Markus Baum, Julian Linnemann, Marco Pollmann, Sinan Aygün, Leon van der Veen, Samy Benmbarek, Rene Michen, Nick Flock - Trainer: Christian Lichte
Türkspor Dortmund – ASC 09 Dortmund
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Amed Öncel, David Belenzada, Ömer Akman, Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan, Oguzhan Kefkir, Sercan Calik, Ilyas Khattari, Sezer Toy, Brayan Sosa - Trainer: Aldin Kljajic
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Lars Warschewski, Florian Rausch, Jannik Urban, Elias Boadi Opoku, Rafael Camprobin, Luis Sebastian Kehl, Lewin Alexander D Hone - Trainer: Rafik Halim - Trainer: Hamza El Hamdi
SG Wattenscheid 09 – SC Preußen Münster II 1:2 (0:1)
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu (46. Tarik Ould Seltana), Albin Thaqi, Eduard Renke, Mike Lewicki (68. Berkan Firat), Nico Buckmaier (78. Tom Sindermann), Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann (68. Ilias Anan), Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
SC Preußen Münster II: Marian Kirsch, Pascal Koopmann (75. Ben Kronenberg), Bennet Eickhoff, Michel Scharlau, Niklas Varelmann (75. Finn Noack), Lukas Herb, Tidiane Gueye, Mikail Demirhan (90. Ben Menke), Luca Steinfeldt (78. Benjamin Hormann Evers), Till Hausotter (57. Leon Kayser), Arbnor Hoti - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Zuschauer: 1110
Tore: 0:1 Mikail Demirhan (29.), 1:1 Nico Buckmaier (60.), 1:2 Luca Steinfeldt (67.)