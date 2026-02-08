 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

Oberliga Westfalen - der 21. Spieltag im Liveticker

Fünf Partien am Sonntagnachmittag

Kann Schlusslicht TuS Ennepetal zuhause dem klaren Favoriten SV Lippstadt 08 ein Bein stellen?
Kann Schlusslicht TuS Ennepetal zuhause dem klaren Favoriten SV Lippstadt 08 ein Bein stellen? – Foto: vibedmarketing

Können der SV Westfalia Rhynern (beim 1. FC Gievenbeck) und der SV Lippstadt 08 (bei Schlusslicht TuS Ennepetal) den Wattenscheider Patzer nutzen und den Rückstand auf den Spitzenreiter verkürzen?

FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.

Heute, 15:00 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
15:00live

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
14:30live

Heute, 15:00 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
15:00live

Heute, 14:30 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
14:30live

Heute, 15:30 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
15:30live

Gestern, 14:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
0
1
Abpfiff

SpVgg Vreden – Victoria Clarholz 0:1
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt (90. Kilian Daniel Voss), Romario Wiesweg, Felix Mensing, Dennis Wüpping (77. Anton Heynk), Martin Sinner, Leon Kondring, Julian Risthaus (67. Lennart Wilkes), Nicolas Ostenkötter, Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück, Markus Baum, Julian Linnemann, Marco Pollmann (67. Magnus Buschmeier), Sinan Aygün (82. Oliver Cylkowski), Leon van der Veen (59. Arian Papenfort), Samy Benmbarek, Rene Michen (82. Can Yilmaz), Nick Flock (92. Deniz Aygün) - Trainer: Christian Lichte - Co-Trainer: Sascha Otte
Schiedsrichter: Patrick Holz - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Nick Flock (69.)

Gestern, 14:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
4
1
Abpfiff

Türkspor Dortmund – ASC 09 Dortmund 4:1
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Amed Öncel, David Belenzada, Ömer Akman, Alessandro Tomasello (89. Mats Brämer), Halil Can Dogan, Oguzhan Kefkir (80. Jeyhun Hajiyev), Sercan Calik, Ilyas Khattari (85. Mohamad Khani), Sezer Toy (70. Amer Hodza), Brayan Sosa (78. Hayrullah Alici) - Trainer: Aldin Kljajic
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau (76. Mats Wilkesmann), Lars Warschewski, Florian Rausch, Jannik Urban, Elias Boadi Opoku, Rafael Camprobin (73. Dan Tshibaka Tshimanga), Luis Sebastian Kehl (46. Samer-Amer Sarar), Lewin Alexander D Hone (68. Josip Kopecki) - Trainer: Rafik Halim - Trainer: Hamza El Hamdi
Schiedsrichter: Nadine Westerhoff (Bochum) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Halil Can Dogan (12.), 2:0 Oguzhan Kefkir (25.), 3:0 Brayan Sosa (40.), 4:0 Brayan Sosa (51.), 4:1 Jannik Urban (76.)

Fr., 06.02.2026, 18:30 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
1
2
Abpfiff

SG Wattenscheid 09 – SC Preußen Münster II 1:2 (0:1)
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu (46. Tarik Ould Seltana), Albin Thaqi, Eduard Renke, Mike Lewicki (68. Berkan Firat), Nico Buckmaier (78. Tom Sindermann), Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann (68. Ilias Anan), Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
SC Preußen Münster II: Marian Kirsch, Pascal Koopmann (75. Ben Kronenberg), Bennet Eickhoff, Michel Scharlau, Niklas Varelmann (75. Finn Noack), Lukas Herb, Tidiane Gueye, Mikail Demirhan (90. Ben Menke), Luca Steinfeldt (78. Benjamin Hormann Evers), Till Hausotter (57. Leon Kayser), Arbnor Hoti - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Schiedsrichter: Anna-Lena Weiss (Dortmund) - Zuschauer: 1400
Tore: 0:1 Mikail Demirhan (29.), 1:1 Nico Buckmaier (60.), 1:2 Luca Steinfeldt (67.)

Heute, 15:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
Abgesagt

Die Testspiele der Oberligisten am Wochenende:

Heute, 15:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
BSV Rehden
BSV RehdenBSV Rehden
15:30

Gestern, 15:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
FC Nordkirchen
FC NordkirchenFC Nordkirchen
2
2
Abpfiff

Fr., 06.02.2026, 19:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
Bremer SV
Bremer SVBremer SV
1
0
Abpfiff