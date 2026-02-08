Oberliga Westfalen - der 21. Spieltag im Liveticker

Können der SV Westfalia Rhynern (beim 1. FC Gievenbeck) und der SV Lippstadt 08 (bei Schlusslicht TuS Ennepetal) den Wattenscheider Patzer nutzen und den Rückstand auf den Spitzenreiter verkürzen?
FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.
SpVgg Vreden – Victoria Clarholz 0:1
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt (90. Kilian Daniel Voss), Romario Wiesweg, Felix Mensing, Dennis Wüpping (77. Anton Heynk), Martin Sinner, Leon Kondring, Julian Risthaus (67. Lennart Wilkes), Nicolas Ostenkötter, Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück, Markus Baum, Julian Linnemann, Marco Pollmann (67. Magnus Buschmeier), Sinan Aygün (82. Oliver Cylkowski), Leon van der Veen (59. Arian Papenfort), Samy Benmbarek, Rene Michen (82. Can Yilmaz), Nick Flock (92. Deniz Aygün) - Trainer: Christian Lichte - Co-Trainer: Sascha Otte
Schiedsrichter: Patrick Holz - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Nick Flock (69.)
Türkspor Dortmund – ASC 09 Dortmund 4:1
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Amed Öncel, David Belenzada, Ömer Akman, Alessandro Tomasello (89. Mats Brämer), Halil Can Dogan, Oguzhan Kefkir (80. Jeyhun Hajiyev), Sercan Calik, Ilyas Khattari (85. Mohamad Khani), Sezer Toy (70. Amer Hodza), Brayan Sosa (78. Hayrullah Alici) - Trainer: Aldin Kljajic
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau (76. Mats Wilkesmann), Lars Warschewski, Florian Rausch, Jannik Urban, Elias Boadi Opoku, Rafael Camprobin (73. Dan Tshibaka Tshimanga), Luis Sebastian Kehl (46. Samer-Amer Sarar), Lewin Alexander D Hone (68. Josip Kopecki) - Trainer: Rafik Halim - Trainer: Hamza El Hamdi
Schiedsrichter: Nadine Westerhoff (Bochum) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Halil Can Dogan (12.), 2:0 Oguzhan Kefkir (25.), 3:0 Brayan Sosa (40.), 4:0 Brayan Sosa (51.), 4:1 Jannik Urban (76.)
SG Wattenscheid 09 – SC Preußen Münster II 1:2 (0:1)
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu (46. Tarik Ould Seltana), Albin Thaqi, Eduard Renke, Mike Lewicki (68. Berkan Firat), Nico Buckmaier (78. Tom Sindermann), Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann (68. Ilias Anan), Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
SC Preußen Münster II: Marian Kirsch, Pascal Koopmann (75. Ben Kronenberg), Bennet Eickhoff, Michel Scharlau, Niklas Varelmann (75. Finn Noack), Lukas Herb, Tidiane Gueye, Mikail Demirhan (90. Ben Menke), Luca Steinfeldt (78. Benjamin Hormann Evers), Till Hausotter (57. Leon Kayser), Arbnor Hoti - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Schiedsrichter: Anna-Lena Weiss (Dortmund) - Zuschauer: 1400
Tore: 0:1 Mikail Demirhan (29.), 1:1 Nico Buckmaier (60.), 1:2 Luca Steinfeldt (67.)
Die Testspiele der Oberligisten am Wochenende: