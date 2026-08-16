Oberliga Westfalen - der 2. Spieltag im Liveticker

Nach den Auftaktpleiten sind die Meisterschaftsfavoriten SV Lippstadt 08 (beim SC Preußen Münster II) und der ASC 09 Dortmund (bei der SpVgg Vreden) auswärts gefordert. Die Aufsteiger Westfalia Kinderhaus (gegen Mitaufsteiger DJK TuS Hordel) und SC RW Maaslingen (beim 1. FC Gievenbeck) möchten ihre Auftaktsiege vergolden.
In den Duellen TuS Hiltrup - SpVgg Horsthausen und Victoria Clarholz - SV Schermbeck treffen vier Auftaktverlierer aufeinander.
Außerdem trifft die SpVgg Erkenschwick zuhause auf den TuS Ennepetal und der SC Verl II erwartet die TSG Sprockhövel.
Der FC Eintracht Rheine war gestern durch den 2:1-Auswärtssieg beim DSC Arminia Bielefeld II auf Platz 1 gesprungen.
Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.
Zu den Livetickern:
DSC Arminia Bielefeld II – Eintracht Rheine 1:2
DSC Arminia Bielefeld II: Mino Jäger, Semih Sarli, Bradley Ndi (42. Alejandro Jesus Kellnar), Leo Weichert, Julien Kracht (71. Gianni Jácomé Fontana), Marc Gouiffe à Goufan (55. Lian Vega Zambrano), Marlon Zilz (46. Venis Uka), Sercan Calik (80. Leo Haase), Monti Theiß, David Osaro Arize, Vincent Ocansey - Trainer: Oliver Döking
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Adrian Wanner, Lennart Bollenberg, Luca Meyer (89. Christopher Hölscher), Pascal Petruschka, Gabriel Cavar, Kevin Ostendorf (72. Pierre Miguel De Faria Alves Pinto), Jos Krechting (86. Ansumana Nyassi), Sven Rüschenschmidt-Sickmann, Suat Fajic (90. Mattes Langelage), Neriman Kocevic (62. Dominik Klann) - Trainer: Christian Bienemann
Schiedsrichter: Nico Kleinegesse - Zuschauer: 104
Tore: 0:1 Suat Fajic (10. Foulelfmeter), 0:2 Gabriel Cavar (76.), 1:2 Monti Theiß (90.)