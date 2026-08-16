 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Oberliga Westfalen - der 2. Spieltag im Liveticker

Acht Partien am Sonntagnachmittag

von red · Heute, 14:02 Uhr · 0 Leser
In den vergangenen beiden Spielzeiten konnte Lippstadt nicht gegen Münster II gewinnen.
In den vergangenen beiden Spielzeiten konnte Lippstadt nicht gegen Münster II gewinnen. – Foto: vibedmarketing

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Oberliga Westfalen
SC Preußen Münster II
DSC Arminia Bielefeld II
SC Verl II
SV Schermbeck

Nach den Auftaktpleiten sind die Meisterschaftsfavoriten SV Lippstadt 08 (beim SC Preußen Münster II) und der ASC 09 Dortmund (bei der SpVgg Vreden) auswärts gefordert. Die Aufsteiger Westfalia Kinderhaus (gegen Mitaufsteiger DJK TuS Hordel) und SC RW Maaslingen (beim 1. FC Gievenbeck) möchten ihre Auftaktsiege vergolden.

In den Duellen TuS Hiltrup - SpVgg Horsthausen und Victoria Clarholz - SV Schermbeck treffen vier Auftaktverlierer aufeinander.

Außerdem trifft die SpVgg Erkenschwick zuhause auf den TuS Ennepetal und der SC Verl II erwartet die TSG Sprockhövel.

Der FC Eintracht Rheine war gestern durch den 2:1-Auswärtssieg beim DSC Arminia Bielefeld II auf Platz 1 gesprungen.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

>>> AKTUALISIEREN

Zu den Livetickern:

Heute, 15:00 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
15:00live
Spieltext TuS Hiltrup - SpVgg Horsthaus...

Heute, 16:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
16:00live
Spieltext SC Verl II - TSG Sprockhövel...

Heute, 15:00 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
15:00live
Spieltext Victoria Clarho... - SV Schermbeck

Heute, 15:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
15:00live
Spieltext SC Preußen Müns... II - SV Lippstadt 08...

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
15:00live
Spieltext Westfalia Kinde... - DJK TuS Hordel

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
15:00live
Spieltext SpVgg Erkenschw... - TuS Ennepetal

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
SC RW Maaslingen
SC RW MaaslingenSC RW Maaslingen
15:00live
Spieltext 1. FC Gievenbec... - SC RW Maaslinge...

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
15:00live
Spieltext SpVgg Vreden - ASC 09 Dortmund...

Gestern, 13:30 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
1
2
Abpfiff
+Video

>>> Rheine setzt sich auch in Bielefeld durch

DSC Arminia Bielefeld II – Eintracht Rheine 1:2
DSC Arminia Bielefeld II: Mino Jäger, Semih Sarli, Bradley Ndi (42. Alejandro Jesus Kellnar), Leo Weichert, Julien Kracht (71. Gianni Jácomé Fontana), Marc Gouiffe à Goufan (55. Lian Vega Zambrano), Marlon Zilz (46. Venis Uka), Sercan Calik (80. Leo Haase), Monti Theiß, David Osaro Arize, Vincent Ocansey - Trainer: Oliver Döking
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Adrian Wanner, Lennart Bollenberg, Luca Meyer (89. Christopher Hölscher), Pascal Petruschka, Gabriel Cavar, Kevin Ostendorf (72. Pierre Miguel De Faria Alves Pinto), Jos Krechting (86. Ansumana Nyassi), Sven Rüschenschmidt-Sickmann, Suat Fajic (90. Mattes Langelage), Neriman Kocevic (62. Dominik Klann) - Trainer: Christian Bienemann
Schiedsrichter: Nico Kleinegesse - Zuschauer: 104
Tore: 0:1 Suat Fajic (10. Foulelfmeter), 0:2 Gabriel Cavar (76.), 1:2 Monti Theiß (90.)