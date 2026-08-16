Oberliga Westfalen - der 2. Spieltag im Liveticker

In den vergangenen beiden Spielzeiten konnte Lippstadt nicht gegen Münster II gewinnen. – Foto: vibedmarketing

Nach den Auftaktpleiten sind die Meisterschaftsfavoriten SV Lippstadt 08 (beim SC Preußen Münster II) und der ASC 09 Dortmund (bei der SpVgg Vreden) auswärts gefordert. Die Aufsteiger Westfalia Kinderhaus (gegen Mitaufsteiger DJK TuS Hordel) und SC RW Maaslingen (beim 1. FC Gievenbeck) möchten ihre Auftaktsiege vergolden.

In den Duellen TuS Hiltrup - SpVgg Horsthausen und Victoria Clarholz - SV Schermbeck treffen vier Auftaktverlierer aufeinander.

Außerdem trifft die SpVgg Erkenschwick zuhause auf den TuS Ennepetal und der SC Verl II erwartet die TSG Sprockhövel.

Der FC Eintracht Rheine war gestern durch den 2:1-Auswärtssieg beim DSC Arminia Bielefeld II auf Platz 1 gesprungen.

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