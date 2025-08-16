 2025-08-14T11:39:53.462Z

Das Dortmunder Derby wird hart umkämpft sein.
Das Dortmunder Derby wird hart umkämpft sein. – Foto: David Zimmer

Oberliga Westfalen - der 2. Spieltag im Liveticker

Der 2. Spieltag der Oberliga Westfalen geht am Samstagabend mit drei Partien weiter.

Am Donnerstag hatten sich der SC Preußen Münster II und die SG Wattenscheid 09 torlos getrennt. Die Nullneuner sind damit weiter ohne Gegentor.

Auf den zweiten Saisonsieg hoffen der SV Lippstadt 08 (zuhause gegen den TuS Ennepetal) und der SV Schermbeck (zuhause gegen RW Ahlen). Ahlens Coach Luka Tankulic wurde nach der 1:6-Auftaktpleite gegen Rhynern und dem Westfalenpokal-Aus beim Westfalenligisten BSV Schüren öffentlich bereits angezählt.

In Dortmund kommt es zum prestigeträchtigen Derby zwischen dem ASC 09 Dortmund und Türkspor Dortmund. Eine große Kulisse dürfte garantiert sein.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Heute, 18:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
1
0

Heute, 18:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
0
1

Heute, 19:00 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
0
0

Do., 14.08.2025, 19:30 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
0
0
Abpfiff

SC Preußen Münster II – SG Wattenscheid 09 0:0
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Michel Scharlau, Adrian Delmoni, Ben Kronenberg, Lukas Herb, Melih Sayin, Tidiane Gueye, Till Hausotter (70. Luca Steinfeldt), Arbnor Hoti (58. Emanuel De Lemos), Marvin Schulz (79. Moritz Krause) - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann (75. Laurenz Kegel), Eduard Renke, Berkan Firat (58. Mike Lewicki), Steve Tunga, Finn Wortmann (70. Robert Tochukwu Nnaji), Ilias Anan, Kevin Schacht (87. Jermaine Jann) - Trainer: Christopher Pache
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 541

