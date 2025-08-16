Oberliga Westfalen - der 2. Spieltag im Liveticker

Am Donnerstag hatten sich der SC Preußen Münster II und die SG Wattenscheid 09 torlos getrennt. Die Nullneuner sind damit weiter ohne Gegentor.
Auf den zweiten Saisonsieg hoffen der SV Lippstadt 08 (zuhause gegen den TuS Ennepetal) und der SV Schermbeck (zuhause gegen RW Ahlen). Ahlens Coach Luka Tankulic wurde nach der 1:6-Auftaktpleite gegen Rhynern und dem Westfalenpokal-Aus beim Westfalenligisten BSV Schüren öffentlich bereits angezählt.
In Dortmund kommt es zum prestigeträchtigen Derby zwischen dem ASC 09 Dortmund und Türkspor Dortmund. Eine große Kulisse dürfte garantiert sein.
Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.
SC Preußen Münster II – SG Wattenscheid 09 0:0
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Michel Scharlau, Adrian Delmoni, Ben Kronenberg, Lukas Herb, Melih Sayin, Tidiane Gueye, Till Hausotter (70. Luca Steinfeldt), Arbnor Hoti (58. Emanuel De Lemos), Marvin Schulz (79. Moritz Krause) - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann (75. Laurenz Kegel), Eduard Renke, Berkan Firat (58. Mike Lewicki), Steve Tunga, Finn Wortmann (70. Robert Tochukwu Nnaji), Ilias Anan, Kevin Schacht (87. Jermaine Jann) - Trainer: Christopher Pache
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 541