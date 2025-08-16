Oberliga Westfalen - der 2. Spieltag im Liveticker

Am Donnerstag hatten sich der SC Preußen Münster II und die SG Wattenscheid 09 torlos getrennt. Die Nullneuner sind damit weiter ohne Gegentor.

Auf den zweiten Saisonsieg hoffen der SV Lippstadt 08 (zuhause gegen den TuS Ennepetal) und der SV Schermbeck (zuhause gegen RW Ahlen). Ahlens Coach Luka Tankulic wurde nach der 1:6-Auftaktpleite gegen Rhynern und dem Westfalenpokal-Aus beim Westfalenligisten BSV Schüren öffentlich bereits angezählt.

In Dortmund kommt es zum prestigeträchtigen Derby zwischen dem ASC 09 Dortmund und Türkspor Dortmund. Eine große Kulisse dürfte garantiert sein.

