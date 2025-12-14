 2025-12-03T05:51:34.672Z

Die Favoritenrolle zwischen Ennepetal (in Rot) und Aplerbeck ist klar verteilt (Archivfoto).
Die Favoritenrolle zwischen Ennepetal (in Rot) und Aplerbeck ist klar verteilt (Archivfoto). – Foto: Martin Hammeke

Oberliga Westfalen - der 19. Spieltag im Liveticker

Fünf Oberliga-Partien finden am 3. Advent zum Jahresabschluss statt.

Nachdem sich die Top-Teams SV Lippstadt 08 und SG Wattenscheid 09 am Freitagabend 2:2-unentschieden getrennt haben, könnte der ASC 09 Dortmund mit einem Heimdreier gegen Schlusslicht TuS Ennepetal Boden gut machen im Aufstiegskampf. Der SC Preußen Münster II hatte gestern seine Chancen gewahrt und wird mit nur vier Punkten Rückstand auf den ersten Aufstiegsplatz in den Winter gehen. Beim TSV Victoria Clarholz gab es einen 2:1-Auswärtssieg. Für die Ostwestfalen kommt die Pause nach fünf Niederlagen am Stück genau richtig.

Im Abstiegskampf gibt es zwei "Sechs-Punkte-Spiele" am Tabellenende. Der FC Eintracht Rheine hat Rot Weiss Ahlen zu Gast, der SV Schermbeck erwartet die SG Finnentrop/Bamenohl. Die SpVgg Erkenschwick hatte vorgelegt und das wichtige Heimspiel am Samstag gegen die SpVgg Vreden mit 2:0 gewonnen.

Im Mittelfeld treffen sich der SC Verl II und die TSG Sprockhövel sowie der DSC Arminia Bielefeld II und 1. FC Gievenbeck. Wer hier gewinnt, kann sich auf eine ruhige Rückrunde einstellen.

Witterungsbedingt fällt das Heimspiel des SV Westfalia Rhynern gegen Türkspor Dortmund aus. Der TuS Hiltrup hat spielfrei und durfte frühzeitig in die Winterpause gehen.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Heute, 13:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
TuS Ennepetal
2
2
ASC 09 Dortmund - TuS Ennepetal

Heute, 14:00 Uhr
SV Schermbeck
SG Finnentrop/Bamenohl
0
1
SV Schermbeck - SG Finnentrop/Bamenohl

Heute, 14:15 Uhr
Eintracht Rheine
Rot Weiss Ahlen
14:15live
Eintracht Rheine - RW Ahlen

Heute, 15:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
1. FC Gievenbeck
15:00live
DSC Arminia Bielefeld II - 1. FC Gievenbeck

Heute, 14:00 Uhr
SC Verl
TSG Sprockhövel
0
0
SC Verl II - TSG Sprockhövel

Fr., 12.12.2025, 19:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09
2
2
Abpfiff
SV Lippstadt 08 – SG Wattenscheid 09 2:2
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Nils Köhler, Fabian Brosowski (80. Kiyan Sadeghi), Lukas Wulf, Cinar Sansar (87. Tom Kocielnik), Maximilian Franke (42. Simon Kötter), Iker Luis Kohl (72. Nico Jan Böll), Fatih Ufuk, Gentrit Muja (72. David Dören), Nico Alexander Tübing - Trainer: Felix Bechtold
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu (67. Tarik Ould Seltana), Albin Thaqi, Tom Sindermann (80. Nico Buckmaier), Eduard Renke (90. Serhat Kacmaz), Berkan Firat (67. Mike Lewicki), Steve Tunga, Ilias Anan (82. Atakan Uzunbas), Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann - Trainer: Christopher Pache
Schiedsrichter: Ali Magrouda - Zuschauer: 1500
Tore: 0:1 Ilias Anan (32.), 1:1 Nico Alexander Tübing (38.), 1:2 Robert Tochukwu Nnaji (63.), 2:2 Lukas Wulf (90.+7)
Besondere Vorkommnisse: Nico Alexander Tübing (SV Lippstadt 08) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (79.).

Gestern, 15:00 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg Vreden
2
0
Abpfiff
SpVgg Erkenschwick – SpVgg Vreden 2:0
SpVgg Erkenschwick: Niklas Alter, Mike Jordan, Ole Overhoff, Kian Licina, Michael-Marvin West, Dzenan Pilica (88. Oumar Keita), Amin Bouchra (84. Anis El Hamassi), Dario Biancardi (51. Veron Osmani), Bajrush Osmani, Lukas Matena, Barbaros Inan - Trainer: Nassir Malyar
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Kilian Heisterkamp, Romario Wiesweg, Mika Völker, Felix Mensing, Martin Sinner (64. Bugra Günes), Lars Bleker (85. Kilian Daniel Voss), Leon Kondring (64. Julian Risthaus), Matteo Anton Geesink (46. Bernd Verwohlt), Anton Heynk (64. Kevin Meise), Maximilian Hinkelmann - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
Schiedsrichter: Philipp Werner-Krestel - Zuschauer: 263
Tore: 1:0 Lukas Matena (31.), 2:0 Michael-Marvin West (39.)
Gelb-Rot: Kilian Heisterkamp (81./SpVgg Vreden/)

Gestern, 13:30 Uhr
Victoria Clarholz
SC Preußen Münster
1
2
Abpfiff
Victoria Clarholz – SC Preußen Münster II 1:2
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück, Markus Baum, Janis Büscher (64. Philpp Lamkemeyer), Julian Linnemann, Sinan Aygün (68. Samy Benmbarek), Julius Max Wiedemann (85. Can Yilmaz), Arian Papenfort, Rene Michen (75. Leon van der Veen), Nick Flock (64. Marco Pollmann) - Trainer: Christian Lichte
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Pascal Koopmann (89. Luca Steinfeldt), Bennet Eickhoff, Michel Scharlau, Ben Kronenberg, Lukas Herb, Melih Sayin, Tidiane Gueye (92. Ben Menke), Leon Kayser (81. Arbnor Hoti), Till Hausotter (60. Mikail Demirhan), Marvin Schulz (95. Ryan Acar) - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 285
Tore: 0:1 Marvin Schulz (8.), 0:2 Marvin Schulz (68.), 1:2 Linus Kahraman (85.)

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Türkspor Dortmund
Abgesagt

