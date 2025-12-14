Oberliga Westfalen - der 19. Spieltag im Liveticker

Nachdem sich die Top-Teams SV Lippstadt 08 und SG Wattenscheid 09 am Freitagabend 2:2-unentschieden getrennt haben, könnte der ASC 09 Dortmund mit einem Heimdreier gegen Schlusslicht TuS Ennepetal Boden gut machen im Aufstiegskampf. Der SC Preußen Münster II hatte gestern seine Chancen gewahrt und wird mit nur vier Punkten Rückstand auf den ersten Aufstiegsplatz in den Winter gehen. Beim TSV Victoria Clarholz gab es einen 2:1-Auswärtssieg. Für die Ostwestfalen kommt die Pause nach fünf Niederlagen am Stück genau richtig.

Im Abstiegskampf gibt es zwei "Sechs-Punkte-Spiele" am Tabellenende. Der FC Eintracht Rheine hat Rot Weiss Ahlen zu Gast, der SV Schermbeck erwartet die SG Finnentrop/Bamenohl. Die SpVgg Erkenschwick hatte vorgelegt und das wichtige Heimspiel am Samstag gegen die SpVgg Vreden mit 2:0 gewonnen.

Im Mittelfeld treffen sich der SC Verl II und die TSG Sprockhövel sowie der DSC Arminia Bielefeld II und 1. FC Gievenbeck. Wer hier gewinnt, kann sich auf eine ruhige Rückrunde einstellen.

Witterungsbedingt fällt das Heimspiel des SV Westfalia Rhynern gegen Türkspor Dortmund aus. Der TuS Hiltrup hat spielfrei und durfte frühzeitig in die Winterpause gehen.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.