Oberliga Westfalen - der 19. Spieltag im Liveticker

Nachdem sich die Top-Teams SV Lippstadt 08 und SG Wattenscheid 09 am Freitagabend 2:2-unentschieden getrennt haben, könnte der ASC 09 Dortmund mit einem Heimdreier gegen Schlusslicht TuS Ennepetal Boden gut machen im Aufstiegskampf. Der SC Preußen Münster II hatte gestern seine Chancen gewahrt und wird mit nur vier Punkten Rückstand auf den ersten Aufstiegsplatz in den Winter gehen. Beim TSV Victoria Clarholz gab es einen 2:1-Auswärtssieg. Für die Ostwestfalen kommt die Pause nach fünf Niederlagen am Stück genau richtig.
Im Abstiegskampf gibt es zwei "Sechs-Punkte-Spiele" am Tabellenende. Der FC Eintracht Rheine hat Rot Weiss Ahlen zu Gast, der SV Schermbeck erwartet die SG Finnentrop/Bamenohl. Die SpVgg Erkenschwick hatte vorgelegt und das wichtige Heimspiel am Samstag gegen die SpVgg Vreden mit 2:0 gewonnen.
Im Mittelfeld treffen sich der SC Verl II und die TSG Sprockhövel sowie der DSC Arminia Bielefeld II und 1. FC Gievenbeck. Wer hier gewinnt, kann sich auf eine ruhige Rückrunde einstellen.
Witterungsbedingt fällt das Heimspiel des SV Westfalia Rhynern gegen Türkspor Dortmund aus. Der TuS Hiltrup hat spielfrei und durfte frühzeitig in die Winterpause gehen.
Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.
DSC Arminia Bielefeld II - 1. FC Gievenbeck
SC Verl II - TSG Sprockhövel
Fr., 12.12.2025, 19:00 Uhr SV Lippstadt 08 – SG Wattenscheid 09 2:2SV Lippstadt 08:
Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Nils Köhler, Fabian Brosowski (80. Kiyan Sadeghi), Lukas Wulf, Cinar Sansar (87. Tom Kocielnik), Maximilian Franke (42. Simon Kötter), Iker Luis Kohl (72. Nico Jan Böll), Fatih Ufuk, Gentrit Muja (72. David Dören), Nico Alexander Tübing - Trainer: Felix BechtoldSG Wattenscheid 09:
Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu (67. Tarik Ould Seltana), Albin Thaqi, Tom Sindermann (80. Nico Buckmaier), Eduard Renke (90. Serhat Kacmaz), Berkan Firat (67. Mike Lewicki), Steve Tunga, Ilias Anan (82. Atakan Uzunbas), Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann - Trainer: Christopher PacheSchiedsrichter:
Ali Magrouda - Zuschauer:
1500Tore:
0:1 Ilias Anan (32.), 1:1 Nico Alexander Tübing (38.), 1:2 Robert Tochukwu Nnaji (63.), 2:2 Lukas Wulf (90.+7)Besondere Vorkommnisse:
Nico Alexander Tübing (SV Lippstadt 08) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (79.).
SpVgg Erkenschwick – SpVgg Vreden 2:0SpVgg Erkenschwick:
Niklas Alter, Mike Jordan, Ole Overhoff, Kian Licina, Michael-Marvin West, Dzenan Pilica (88. Oumar Keita), Amin Bouchra (84. Anis El Hamassi), Dario Biancardi (51. Veron Osmani), Bajrush Osmani, Lukas Matena, Barbaros Inan - Trainer: Nassir MalyarSpVgg Vreden:
Tom Breuers, Kilian Heisterkamp, Romario Wiesweg, Mika Völker, Felix Mensing, Martin Sinner (64. Bugra Günes), Lars Bleker (85. Kilian Daniel Voss), Leon Kondring (64. Julian Risthaus), Matteo Anton Geesink (46. Bernd Verwohlt), Anton Heynk (64. Kevin Meise), Maximilian Hinkelmann - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree DörrSchiedsrichter:
Philipp Werner-Krestel - Zuschauer:
263Tore:
1:0 Lukas Matena (31.), 2:0 Michael-Marvin West (39.)Gelb-Rot:
Kilian Heisterkamp (81./SpVgg Vreden/)
Victoria Clarholz – SC Preußen Münster II 1:2Victoria Clarholz:
Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück, Markus Baum, Janis Büscher (64. Philpp Lamkemeyer), Julian Linnemann, Sinan Aygün (68. Samy Benmbarek), Julius Max Wiedemann (85. Can Yilmaz), Arian Papenfort, Rene Michen (75. Leon van der Veen), Nick Flock (64. Marco Pollmann) - Trainer: Christian LichteSC Preußen Münster II:
Jovan Jovic, Pascal Koopmann (89. Luca Steinfeldt), Bennet Eickhoff, Michel Scharlau, Ben Kronenberg, Lukas Herb, Melih Sayin, Tidiane Gueye (92. Ben Menke), Leon Kayser (81. Arbnor Hoti), Till Hausotter (60. Mikail Demirhan), Marvin Schulz (95. Ryan Acar) - Trainer: Kieran Schulze-MarmelingSchiedsrichter:
Sven Wensing - Zuschauer:
285Tore:
0:1 Marvin Schulz (8.), 0:2 Marvin Schulz (68.), 1:2 Linus Kahraman (85.)