Oberliga Westfalen - der 18. Spieltag im Liveticker

Das Ahlener Wersestadion wurde von der Stadt gesperrt, so dass die Partie Rot Weiss Ahlen - DSC Arminia Bielefeld II ausfällt.
Die restlichen Partien finden Stand jetzt statt (Sonntag, 13 Uhr). An der Tabellenspitze möchte die SG Wattenscheid 09 gegen Kellerkind SpVgg Erkenschwick ungeschlagen bleiben und Saisonsieg Nr. 13 einfahren. Verfolger SV Lippstadt 08 hat das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenvierten SC Preußen Münster II vor der Brust. Der SV Westfalia Rhynern lauert darauf, mit einem Dreier bei der SG Finnentrop/Bamenohl Platz 2 zu erobern. Der ASC 09 Dortmund braucht bei der SpVgg Vreden unbedingt einen Sieg, um nicht weiter Boden zu verlieren.
Im Abstiegskampf kommt es zum "Keller-Kracher" zwischen Schlusslicht TuS Ennepetal und dem nur vier Punkte besseren SV Schermbeck. Der FC Eintracht Rheine, punktgleich mit der auf Platz 16 rangierenden SpVgg Erkenschwick, möchte mit einem Sieg bei Türkspor Dortmund Anschluss an das Mittelfeld herstellen.
Die Aufsteiger TSG Sprockhövel und TuS Hiltrup stehen sich gegenüber und hoffen auf wichtige Zähler, um die Abstiegsplätze weiter zu distanzieren. Last but not least treffen sich im Mittelfeld der 1. FC Gievenbeck und der SC Verl II. Spielfrei hat der TSV Victoria Clarholz, der die letzten vier Partien allesamt verloren hat.
Die Partien des 18. Spieltags im Überblick: