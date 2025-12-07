Oberliga Westfalen - der 18. Spieltag im Liveticker

Das Ahlener Wersestadion wurde von der Stadt gesperrt, so dass die Partie Rot Weiss Ahlen - DSC Arminia Bielefeld II ausfällt.

Die restlichen Partien finden Stand jetzt statt (Sonntag, 13 Uhr). An der Tabellenspitze möchte die SG Wattenscheid 09 gegen Kellerkind SpVgg Erkenschwick ungeschlagen bleiben und Saisonsieg Nr. 13 einfahren. Verfolger SV Lippstadt 08 hat das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenvierten SC Preußen Münster II vor der Brust. Der SV Westfalia Rhynern lauert darauf, mit einem Dreier bei der SG Finnentrop/Bamenohl Platz 2 zu erobern. Der ASC 09 Dortmund braucht bei der SpVgg Vreden unbedingt einen Sieg, um nicht weiter Boden zu verlieren.