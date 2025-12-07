 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Auch gegen die SpVgg Erkenschwick möchte die SG Wattenscheid 09 wieder jubeln.
Auch gegen die SpVgg Erkenschwick möchte die SG Wattenscheid 09 wieder jubeln. – Foto: Maik Matheus | SGW09

Oberliga Westfalen - der 18. Spieltag im Liveticker

Acht Spiele am Sonntagnachmittag.

Das Ahlener Wersestadion wurde von der Stadt gesperrt, so dass die Partie Rot Weiss Ahlen - DSC Arminia Bielefeld II ausfällt.

Die restlichen Partien finden Stand jetzt statt (Sonntag, 13 Uhr). An der Tabellenspitze möchte die SG Wattenscheid 09 gegen Kellerkind SpVgg Erkenschwick ungeschlagen bleiben und Saisonsieg Nr. 13 einfahren. Verfolger SV Lippstadt 08 hat das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenvierten SC Preußen Münster II vor der Brust. Der SV Westfalia Rhynern lauert darauf, mit einem Dreier bei der SG Finnentrop/Bamenohl Platz 2 zu erobern. Der ASC 09 Dortmund braucht bei der SpVgg Vreden unbedingt einen Sieg, um nicht weiter Boden zu verlieren.

>>> zur aktuellen Tabelle

Im Abstiegskampf kommt es zum "Keller-Kracher" zwischen Schlusslicht TuS Ennepetal und dem nur vier Punkte besseren SV Schermbeck. Der FC Eintracht Rheine, punktgleich mit der auf Platz 16 rangierenden SpVgg Erkenschwick, möchte mit einem Sieg bei Türkspor Dortmund Anschluss an das Mittelfeld herstellen.

Die Aufsteiger TSG Sprockhövel und TuS Hiltrup stehen sich gegenüber und hoffen auf wichtige Zähler, um die Abstiegsplätze weiter zu distanzieren. Last but not least treffen sich im Mittelfeld der 1. FC Gievenbeck und der SC Verl II. Spielfrei hat der TSV Victoria Clarholz, der die letzten vier Partien allesamt verloren hat.

Die Partien des 18. Spieltags im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
15:00live
TSG Sprockhövel - TuS Hiltrup

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
SC Verl
SC VerlSC Verl II
14:30live
1. FC Gievenbeck - SC Verl II

Heute, 15:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
15:00live
Türkspor Dortmund - Eintracht Rheine

Heute, 15:00 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
15:00live
SG Finnentrop/Bamenohl - Westfalia Rhynern

Heute, 15:30 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
15:30live
TuS Ennepetal - SV Schermbeck

Heute, 14:30 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
14:30live
SpVgg Vreden - ASC 09 Dortmund

Heute, 15:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
15:00live
SG Wattenscheid 09 - SpVgg Erkenschwick

Heute, 15:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
15:00live
SC Preußen Münster II - SV Lippstadt 08

Gestern, 14:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
Abgesagt

