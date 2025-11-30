Oberliga Westfalen - der 17. Spieltag im Liveticker

Der Abstiegskampf steht im Vordergrund. Schlusslicht TuS Ennepetal reist als klarer Außenseiter zum Tabellendritten SV Westfalia Rhynern. Der SV Schermbeck möchte die SpVgg Vreden mit in den Abstiegskampf hineinziehen. Gleiches gilt für den FC Eintracht Rheine, der die nur vier Punkte bessere SG Finnentrop/Bamenohl zu Gast hat. Die SpVgg Erkenschwick hat das schwere Heimspiel gegen den SC Preußen Münster II vor der Brust. In Münster kommt es zum Derby zwischen dem TuS Hiltrup und dem 1. FC Gievenbeck. Last but not least erwartet der DSC Arminia Bielefeld II Türkspor Dortmund. Man darf gespannt sein, wer bei den Gästen nach der Entlassung von Chefcoach Max Borchmann die sportliche Verantwortung übernimmt.

Feststeht, dass Rot Weiss Ahlen weiter einen Abstiegsplatz belegt. Am Samstagabend setzte sich die Sieglos-Serie unter Neu-Coach René Lewejohann fort (0:2 gegen den SC Verl II).

Im Aufstiegskampf gewann die SG Wattenscheid 09 am Samstagnachmittag das Topspiel beim ASC 09 Dortmund mit 2:0 und bleibt souveräner Tabellenführer. Der SV Lippstadt 08 hatte Platz 2 bereits am Freitagabend durch einen 4:1-Heimsieg gegen den TSV Victoria Clarholz gefestigt. Spielfrei hat der starke Aufsteiger TSG Sprockhövel, der seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte heute nicht verlieren kann.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.