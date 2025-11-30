Oberliga Westfalen - der 17. Spieltag im Liveticker

Der Abstiegskampf steht im Vordergrund. Schlusslicht TuS Ennepetal reist als klarer Außenseiter zum Tabellendritten SV Westfalia Rhynern. Der SV Schermbeck möchte die SpVgg Vreden mit in den Abstiegskampf hineinziehen. Gleiches gilt für den FC Eintracht Rheine, der die nur vier Punkte bessere SG Finnentrop/Bamenohl zu Gast hat. Die SpVgg Erkenschwick hat das schwere Heimspiel gegen den SC Preußen Münster II vor der Brust. In Münster kommt es zum Derby zwischen dem TuS Hiltrup und dem 1. FC Gievenbeck. Last but not least erwartet der DSC Arminia Bielefeld II Türkspor Dortmund. Man darf gespannt sein, wer bei den Gästen nach der Entlassung von Chefcoach Max Borchmann die sportliche Verantwortung übernimmt.
Feststeht, dass Rot Weiss Ahlen weiter einen Abstiegsplatz belegt. Am Samstagabend setzte sich die Sieglos-Serie unter Neu-Coach René Lewejohann fort (0:2 gegen den SC Verl II).
Im Aufstiegskampf gewann die SG Wattenscheid 09 am Samstagnachmittag das Topspiel beim ASC 09 Dortmund mit 2:0 und bleibt souveräner Tabellenführer. Der SV Lippstadt 08 hatte Platz 2 bereits am Freitagabend durch einen 4:1-Heimsieg gegen den TSV Victoria Clarholz gefestigt. Spielfrei hat der starke Aufsteiger TSG Sprockhövel, der seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte heute nicht verlieren kann.
Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.
SV Lippstadt 08 – Victoria Clarholz 4:1
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Nils Köhler, Max Kamann, Fabian Brosowski (75. Kiyan Sadeghi), Lukas Wulf, Cinar Sansar, Maximilian Franke, Fatih Ufuk (85. Ben Tautges), Simon Kötter (61. Iker Luis Kohl), Gentrit Muja (61. Nico Jan Böll), Nico Alexander Tübing (85. Seungyoung Lee) - Trainer: Felix Bechtold
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Steffen Brück (75. Jonas Ströker), Markus Baum, Janis Büscher (60. Julius Max Wiedemann), Sinan Aygün (85. Leon van der Veen), Samy Benmbarek, Philpp Lamkemeyer, Can Yilmaz (56. Julian Linnemann), Arian Papenfort, Rene Michen (81. Marco Pollmann), Nick Flock - Trainer: Christian Lichte
Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 520
Tore: 0:1 Rene Michen (17.), 1:1 Nico Alexander Tübing (38.), 2:1 Simon Kötter (40.), 3:1 Nico Alexander Tübing (47.), 4:1 Nico Alexander Tübing (60.)
ASC 09 Dortmund – SG Wattenscheid 09 0:2
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lars Warschewski, Florian Rausch, Jannik Urban (81. Mats Wilkesmann), Elias Boadi Opoku (62. Dan Tshibaka Tshimanga), Rafael Camprobin (72. Luis Sebastian Kehl), Justus Zimmermann (55. Samer-Amer Sarar), Maximilian Podehl - Spielertrainer: Marco Stiepermann
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi (80. Emirhan Hacioglu), Tom Sindermann (72. Mike Lewicki), Eduard Renke, Berkan Firat (67. Atakan Uzunbas), Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji (89. Nils da Costa Pereira), Finn Wortmann (90. Nico Buckmaier), Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
Schiedsrichter: Timo Ebbing (Coesfeld) - Zuschauer: 412
Tore: 0:1 Berkan Firat (21.), 0:2 Finn Wortmann (88.)
Rot Weiss Ahlen – SC Verl II 0:2
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Bruno Soares, Philimon Tawiah (86. Erik Heidbrink), Gideon Guzy, Fabian Holthaus, Marius Müller, Sergio Baris Gucciardo (64. Kevin Freiberger), Emro Curic, Aaron Osei Bonsu - Trainer: René Lewejohann
SC Verl II: Julian Fuest, Moritz Lamkemeyer, Adrian Nezir, Jaden-Romeo Garris, Maurice Swoboda, Furkan Yilmaz (82. Seung-ho Hwang), Lian Vega Zambrano (76. Louis Ahenkora), Emmanuel Bamba, Janis Seiler (93. Luis Mensendiek), Fabian Wessig, Noah Heim - Trainer: Przemek Czapp
Schiedsrichter: Philipp Metzger - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Noah Heim (66.), 0:2 Louis Ahenkora (90.)