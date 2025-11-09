 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Clarholz verlor die vergangenen drei Heimspiele gegen Schermbeck (Archivfoto). Heute käme dies doch eher überraschend.
Clarholz verlor die vergangenen drei Heimspiele gegen Schermbeck (Archivfoto). Heute käme dies doch eher überraschend. – Foto: Alexej Bott

Oberliga Westfalen - der 14. Spieltag im Liveticker

Wer rückt auf Platz 3 vor?

Verlinkte Inhalte

Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Die Tabellenspitze war bereits im Einsatz. Die SG Wattenscheid 09 baute am Donnerstag seinen Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz durch einen 1:0-Sieg gegen den FC Eintracht Rheine weiter aus. Der SV Lippstadt 08 verteidigte am Samstag Platz 2 durch einen 1:0-Erfolg gegen Verfolger ASC 09 Dortmund. Heute kommt es zum spannenden "Spiel um Platz 3" zwischen dem SC Preußen Münster II und dem SV Westfalia Rhynern.

>>> zur Live-Tabelle

Im Tabellenkeller tritt Rot Weiss Ahlen nach dem Last-Minute-Ausgleich des 1. FC Gievenbeck auf der Stelle und wird mit Spannung beobachten, wie sich die Konkurrenz anstellt. Schlusslicht TuS Ennepetal hofft auf den zweiten Saisonsieg gegen den SC Verl II. Der SV Schermbeck könnte mit einem überraschenden Sieg beim TSV Victoria Clarholz, Ahlen auf den vorletzten Platz verdrängen (im Livestream auf Staige).

In den Duellen SG Finnentrop/Bamenohl vs. TuS Hiltrup, Türkspor Dortmund vs. TSG Sprockhövel und SpVgg Vreden vs. DSC Arminia Bielefeld II geht es für alle darum, den Vorsprung auf die Abstiegszone zu vergrößern.

Spielfrei hat die SpVgg Erkenschick.

>>> AKTUALISIEREN

Die Partie des 14. Spieltags:

Heute, 15:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
15:00live
Türkspor Dortmund - TSG Sprockhövel

Heute, 15:00 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
15:00live
SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Hiltrup

Heute, 15:30 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
SC Verl
SC VerlSC Verl II
15:30live
TuS Ennepetal - SC Verl II

Heute, 14:30 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia II
14:30live
SpVgg Vreden - DSC Arminia Bielefeld II

Heute, 15:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
15:00live
SC Preußen Münster II - Westfalia Rhynern

Heute, 14:00 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
0
0
+Video
Victoria Clarholz - SV Schermbeck

Gestern, 18:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
1
0
Abpfiff


SV Lippstadt 08 – ASC 09 Dortmund 1:0
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Nils Köhler, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, Cinar Sansar (90. Max Kamann), Maximilian Franke (65. Nico Alexander Tübing), David Dören (90. Nico Jan Böll), Iker Luis Kohl (76. Simon Kötter), Fatih Ufuk, Gentrit Muja - Trainer: Felix Bechtold
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho (82. Dustin Plöger), Lars Warschewski, Florian Rausch (59. Lewin Alexander D Hone), Jannik Urban, Elias Boadi Opoku (59. Justus Zimmermann), Rafael Camprobin (70. Dan Tshibaka Tshimanga), Maximilian Podehl - Spielertrainer: Marco Stiepermann
Schiedsrichter: Stefan Tendyck - Zuschauer: 660
Tore: 1:0 Maximilian Franke (44.)


Do., 06.11.2025, 19:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
1
0
SG Wattenscheid 09 – Eintracht Rheine 1:0
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Emirhan Hacioglu (68. Tarik Ould Seltana), Albin Thaqi, Eduard Renke, Mike Lewicki (84. Jermaine Jann), Berkan Firat (38. Tom Sindermann), Steve Tunga, Ilias Anan (77. Nils da Costa Pereira), Finn Wortmann (60. Robert Tochukwu Nnaji), Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Lennard Maßmann, Leon Niehues (52. Noah Kosthorst), Luca Meyer, Colin van den Berg, Pascal Petruschka, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (73. Luca Marco De Angelis), Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan (80. Lamin Touray), Gabriel Cavar, Josha Felix Häusler (57. Tim Heger) - Trainer: David Paulus
Schiedsrichter: Fabian Kiehl - Zuschauer: 1089
Tore: 1:0 Robert Tochukwu Nnaji (90.+3 Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Bennet van den Berg (Eintracht Rheine) schießt Foulelfmeter an die Latte (76.).

Gestern, 19:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
1
1
Abpfiff
Rot Weiss Ahlen – 1. FC Gievenbeck 1:1
Rot Weiss Ahlen: Hendrik Rauf, Mike Pihl (58. Emro Curic), Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Bruno Soares (78. Philimon Tawiah), Fabian Holthaus, Marius Müller (83. Hakan Sezer), Ben Binyamin (83. Erik Heidbrink), Gianluca Di Vinti, Sergio Baris Gucciardo, Kevin Freiberger - Trainer: René Lewejohann
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Malte Wesberg, Niklas Klinke, Henrik Winkelmann (73. Louis Martin), Marvin Holtmann (46. Felix Ritter), Kerolos Makkar (73. Benedikt Fallbrock), Mika Keute (82. Jelke Willem Elferink), Ben Matteo Wolf, Alexander Wiethölter (70. Jonas Tepper), Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Nico Thielmann - Zuschauer: 500
Tore: 1:0 Bruno Soares (70.), 1:1 Niklas Klinke (90.+1)
Gelb-Rot: Jelke Willem Elferink (90./1. FC Gievenbeck/)

Aufrufe: 09.11.2025, 13:00 Uhr
redAutor