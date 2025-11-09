Oberliga Westfalen - der 14. Spieltag im Liveticker

In den Duellen SG Finnentrop/Bamenohl vs. TuS Hiltrup, Türkspor Dortmund vs. TSG Sprockhövel und SpVgg Vreden vs. DSC Arminia Bielefeld II geht es für alle darum, den Vorsprung auf die Abstiegszone zu vergrößern.
Spielfrei hat die SpVgg Erkenschick.
Die Partie des 14. Spieltags:
Türkspor Dortmund - TSG Sprockhövel
SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Hiltrup
TuS Ennepetal - SC Verl II
SpVgg Vreden - DSC Arminia Bielefeld II
SC Preußen Münster II - Westfalia Rhynern
Victoria Clarholz - SV Schermbeck
SV Lippstadt 08 – ASC 09 Dortmund 1:0SV Lippstadt 08:
Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Nils Köhler, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, Cinar Sansar (90. Max Kamann), Maximilian Franke (65. Nico Alexander Tübing), David Dören (90. Nico Jan Böll), Iker Luis Kohl (76. Simon Kötter), Fatih Ufuk, Gentrit Muja - Trainer: Felix BechtoldASC 09 Dortmund:
Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho (82. Dustin Plöger), Lars Warschewski, Florian Rausch (59. Lewin Alexander D Hone), Jannik Urban, Elias Boadi Opoku (59. Justus Zimmermann), Rafael Camprobin (70. Dan Tshibaka Tshimanga), Maximilian Podehl - Spielertrainer: Marco StiepermannSchiedsrichter:
Stefan Tendyck - Zuschauer:
660Tore:
1:0 Maximilian Franke (44.)
Do., 06.11.2025, 19:00 Uhr SG Wattenscheid 09 – Eintracht Rheine 1:0SG Wattenscheid 09:
Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Emirhan Hacioglu (68. Tarik Ould Seltana), Albin Thaqi, Eduard Renke, Mike Lewicki (84. Jermaine Jann), Berkan Firat (38. Tom Sindermann), Steve Tunga, Ilias Anan (77. Nils da Costa Pereira), Finn Wortmann (60. Robert Tochukwu Nnaji), Kevin Schacht - Trainer: Christopher PacheEintracht Rheine:
Matthias Bräuer, Lennard Maßmann, Leon Niehues (52. Noah Kosthorst), Luca Meyer, Colin van den Berg, Pascal Petruschka, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (73. Luca Marco De Angelis), Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan (80. Lamin Touray), Gabriel Cavar, Josha Felix Häusler (57. Tim Heger) - Trainer: David PaulusSchiedsrichter:
Fabian Kiehl - Zuschauer:
1089Tore:
1:0 Robert Tochukwu Nnaji (90.+3 Foulelfmeter)Besondere Vorkommnisse:
Bennet van den Berg (Eintracht Rheine) schießt Foulelfmeter an die Latte (76.).
Rot Weiss Ahlen – 1. FC Gievenbeck 1:1
Rot Weiss Ahlen: Hendrik Rauf, Mike Pihl (58. Emro Curic), Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Bruno Soares (78. Philimon Tawiah), Fabian Holthaus, Marius Müller (83. Hakan Sezer), Ben Binyamin (83. Erik Heidbrink), Gianluca Di Vinti, Sergio Baris Gucciardo, Kevin Freiberger - Trainer: René Lewejohann
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Malte Wesberg, Niklas Klinke, Henrik Winkelmann (73. Louis Martin), Marvin Holtmann (46. Felix Ritter), Kerolos Makkar (73. Benedikt Fallbrock), Mika Keute (82. Jelke Willem Elferink), Ben Matteo Wolf, Alexander Wiethölter (70. Jonas Tepper), Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Nico Thielmann - Zuschauer: 500
Tore: 1:0 Bruno Soares (70.), 1:1 Niklas Klinke (90.+1)
Gelb-Rot: Jelke Willem Elferink (90./1. FC Gievenbeck/)