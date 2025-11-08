Oberliga Westfalen - der 14. Spieltag im Liveticker

Nachdem die SG Wattenscheid 09 am Donnerstag einen 1:0-Heimsieg gegen den FC Eintracht Rheine vorgelegt hat und weiter an der Tabellenspitze thronen wird, kommt es heute zum "Spiel um Platz 2" zwischen dem SV Lippstadt 08 und dem ASC 09 Dortmund.
Im Abstiegskampf braucht Rot Weiss Ahlen unbedingt etwas Zählbares und könnte im heutigen Heimspiel gegen den 1. FC Gievenbeck den frisch verpflichteten Philimon Tawiah, der in den vergangenen beiden Jahren beim Regionalligisten FC Gütersloh unter Vertrag stand (elf Einsätze), erstmals einsetzen.
Beide Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.
Zu den Livetickern:
Bereits am Donnerstagabend:
SG Wattenscheid 09 – Eintracht Rheine 1:0
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Emirhan Hacioglu (68. Tarik Ould Seltana), Albin Thaqi, Eduard Renke, Mike Lewicki (84. Jermaine Jann), Berkan Firat (38. Tom Sindermann), Steve Tunga, Ilias Anan (77. Nils da Costa Pereira), Finn Wortmann (60. Robert Tochukwu Nnaji), Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Lennard Maßmann, Leon Niehues (52. Noah Kosthorst), Luca Meyer, Colin van den Berg, Pascal Petruschka, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (73. Luca Marco De Angelis), Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan (80. Lamin Touray), Gabriel Cavar, Josha Felix Häusler (57. Tim Heger) - Trainer: David Paulus
Schiedsrichter: Fabian Kiehl - Zuschauer: 1089
Tore: 1:0 Robert Tochukwu Nnaji (90.+3 Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Bennet van den Berg (Eintracht Rheine) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (76.)
Die Partien am Sonntag: