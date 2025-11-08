Oberliga Westfalen - der 14. Spieltag im Liveticker

Nachdem die SG Wattenscheid 09 am Donnerstag einen 1:0-Heimsieg gegen den FC Eintracht Rheine vorgelegt hat und weiter an der Tabellenspitze thronen wird, kommt es heute zum "Spiel um Platz 2" zwischen dem SV Lippstadt 08 und dem ASC 09 Dortmund.

Im Abstiegskampf braucht Rot Weiss Ahlen unbedingt etwas Zählbares und könnte im heutigen Heimspiel gegen den 1. FC Gievenbeck den frisch verpflichteten Philimon Tawiah, der in den vergangenen beiden Jahren beim Regionalligisten FC Gütersloh unter Vertrag stand (elf Einsätze), erstmals einsetzen.

Beide Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.