Oberliga Westfalen - der 12. Spieltag im Liveticker

Die SG Wattenscheid 09 sicherte sich am Freitagabend die Tabellenführung mit einem 3:1-Heimerfolg gegen den SC Verl II, da der ASC 09 Dortmund spielfrei hat. Im Verfolgerduell trennten sich der SV Lippstadt 08 und Westfalia Rhynern torlos, so dass Wattenscheid nun auch bereits vier Punkte Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz hat. Zum Verfolgerfeld kann sich auch die U21 des Zweitligisten SC Preußen Münster zählen, die am Samstagnachmittag gegen die neu gegründete U21 des DSC Arminia Bielefeld mit 3:0 gewann.

Kellerkind Rot Weiss Ahlen konnte nach dem Last-Minute-Remis in Bamenohl nicht nachlegen und verlor bei Türkspor Dortmund mit 2:4. Die Wersekicker müssen nun hoffen, dass die Konkurrenten im unteren Tabellendrittel ebenfalls keinen guten Spieltag erwischen.

Der FC Eintracht Rheine ist beim beim TSV Victoria Clarholz zu Gast (auch im Livestream auf Staige), der TuS Hiltrup reist zur SpVgg Vreden. Außerdem gibt es zwei Duelle unter den letzten fünf: die SpVgg Erkenschwick erwartet den SV Schermbeck und Schlusslicht TuS Ennepetal und die TSG Sprockhövel stehen sich im Hagener Kreis-Derby gegenüber.

