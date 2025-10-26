 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Im Februar trennten sich Clarholz und Rheine 2:2-unentschieden.
Im Februar trennten sich Clarholz und Rheine 2:2-unentschieden. – Foto: Hardy Krebs

Oberliga Westfalen - der 12. Spieltag im Liveticker

Die Tabellenführung ist geklärt. Viel Abstiegskampf am Sonntagnachmittag.

Die SG Wattenscheid 09 sicherte sich am Freitagabend die Tabellenführung mit einem 3:1-Heimerfolg gegen den SC Verl II, da der ASC 09 Dortmund spielfrei hat. Im Verfolgerduell trennten sich der SV Lippstadt 08 und Westfalia Rhynern torlos, so dass Wattenscheid nun auch bereits vier Punkte Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz hat. Zum Verfolgerfeld kann sich auch die U21 des Zweitligisten SC Preußen Münster zählen, die am Samstagnachmittag gegen die neu gegründete U21 des DSC Arminia Bielefeld mit 3:0 gewann.

Kellerkind Rot Weiss Ahlen konnte nach dem Last-Minute-Remis in Bamenohl nicht nachlegen und verlor bei Türkspor Dortmund mit 2:4. Die Wersekicker müssen nun hoffen, dass die Konkurrenten im unteren Tabellendrittel ebenfalls keinen guten Spieltag erwischen.

Der FC Eintracht Rheine ist beim beim TSV Victoria Clarholz zu Gast (auch im Livestream auf Staige), der TuS Hiltrup reist zur SpVgg Vreden. Außerdem gibt es zwei Duelle unter den letzten fünf: die SpVgg Erkenschwick erwartet den SV Schermbeck und Schlusslicht TuS Ennepetal und die TSG Sprockhövel stehen sich im Hagener Kreis-Derby gegenüber.

Alle Partien im Liveticker.

Fr., 24.10.2025, 18:30 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
SC Verl
SC VerlSC Verl II
3
1
Abpfiff

SG Wattenscheid 09 – SC Verl II 3:1
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu, Nils da Costa Pereira (70. Laurenz Kegel), Albin Thaqi, Tom Sindermann (59. Eduard Renke), Mike Lewicki, Steve Tunga, Ilias Anan (59. Deniz Duran), Finn Wortmann (59. Berkan Firat), Kevin Schacht (85. Jermaine Jann) - Trainer: Christopher Pache
SC Verl II: Julian Fuest, Moritz Lamkemeyer, Seung-ho Hwang (82. Adrian Nezir), Alessandro Toia, Fabian Jurisic, Jaden-Romeo Garris, Manuel Adrian Harmann, Anes Spago (67. Louis Ahenkora), Janis Seiler, Henry Obermeyer (67. Lian Vega Zambrano), Noah Heim - Trainer: Przemek Czapp
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 993
Tore: 1:0 Ilias Anan (37.), 2:0 Finn Wortmann (39.), 3:0 Kevin Schacht (49.), 3:1 Lian Vega Zambrano (72.)

Fr., 24.10.2025, 19:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
0
0
Abpfiff


SV Lippstadt 08 – Westfalia Rhynern 0:0
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Nils Köhler, Max Kamann, Fabian Brosowski (85. Shayan Sadeghi), Lukas Wulf, Cinar Sansar (64. Kiyan Sadeghi), Maximilian Franke (80. Nico Jan Böll), Iker Luis Kohl, Fatih Ufuk, Gentrit Muja (79. Simon Kötter), Nico Alexander Tübing (63. David Dören) - Trainer: Felix Bechtold
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert, Philipp Ratz, Akhim Seber, Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Rafael-Miguel Lopez-Zapata, Connor Mc Leod (79. Johannes Thiemann), Kerim Yüksel Karyagdi (82. Mergim Deljiu), Georges Arthur Baya Baya (56. Wladimir Wagner) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Schiedsrichter: Timo Gansloweit - Zuschauer: 605
Tore: keine Tore

>>> Leistungsgerechte Punkteteilung im Spitzenspiel

Gestern, 14:30 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia II
3
0
Abpfiff


SC Preußen Münster II – DSC Arminia Bielefeld II 3:0
SC Preußen Münster II: Leander Hoppenheit, Pascal Koopmann (86. Ben Menke), Moritz Krause, Bennet Eickhoff, Michel Scharlau, Ben Kronenberg (78. Ryan Acar), Lukas Herb, Mikail Demirhan (55. Benjamin Hormann Evers), Emanuel De Lemos, Luca Steinfeldt (89. Adrian Delmoni), Arbnor Hoti - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Christopher Rasper, Volodymyr Dehtiarov (46. Milan Hoffmeister), Semih Sarli, Yoost Diezemann, Bradley Ndi (35. Suat Fajic), Justin Lukas, Julien Kracht (70. Fabiano Krasnic), Monti Theiß, Latif-Bilal Alassane (46. Obed Ofori), Daniel Richter (46. Efe Tirpan) - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Yannick Sager - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Ben Kronenberg (4.), 2:0 Ben Kronenberg (30.), 3:0 Pascal Koopmann (43.)
Gelb-Rot: Arbnor Hoti (82./SC Preußen Münster II/)
Gelb-Rot: Lukas Herb (90./SC Preußen Münster II/)
Besondere Vorkommnisse: Luca Steinfeldt (SC Preußen Münster II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (34.)

Gestern, 18:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
4
2
Abpfiff

Türkspor Dortmund – Rot Weiss Ahlen 4:2
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Amed Öncel (89. Mats Brämer), David Belenzada, Ömer Akman, Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan (65. Serdar Bingöl), Oguzhan Kefkir, Sercan Calik, Joel Westheide (72. Sezer Toy), Bernad Gllogjani (84. Ilyas Khattari), Koray Dag (80. Brayan Sosa) - Co-Trainer: Dennis Niggemann - Trainer: Maximilian Borchmann
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Fabian Holthaus (36. Murat Keskinkilic), Marius Müller, Louis Krieg (77. Kadir Kosar), Gianluca Di Vinti, Sergio Baris Gucciardo (46. Mattias Hanchard), Erik Heidbrink, Emro Curic, Kevin Freiberger - Trainer: Luka Tankulic - Co-Trainer: Petrick Piontek - Trainer: René Lewejohann - Co-Trainer: Martin Hanskötter
Schiedsrichter: Timo Ebbing (Coesfeld) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Alessandro Tomasello (20.), 2:0 Joel Westheide (24.), 2:1 Gianluca Di Vinti (69.), 3:1 Koray Dag (79.), 3:2 Serdar Bingöl (82. Eigentor), 4:2 Oguzhan Kefkir (88.)

