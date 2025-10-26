Oberliga Westfalen - der 12. Spieltag im Liveticker

Die SG Wattenscheid 09 sicherte sich am Freitagabend die Tabellenführung mit einem 3:1-Heimerfolg gegen den SC Verl II, da der ASC 09 Dortmund spielfrei hat. Im Verfolgerduell trennten sich der SV Lippstadt 08 und Westfalia Rhynern torlos, so dass Wattenscheid nun auch bereits vier Punkte Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz hat. Zum Verfolgerfeld kann sich auch die U21 des Zweitligisten SC Preußen Münster zählen, die am Samstagnachmittag gegen die neu gegründete U21 des DSC Arminia Bielefeld mit 3:0 gewann.
Kellerkind Rot Weiss Ahlen konnte nach dem Last-Minute-Remis in Bamenohl nicht nachlegen und verlor bei Türkspor Dortmund mit 2:4. Die Wersekicker müssen nun hoffen, dass die Konkurrenten im unteren Tabellendrittel ebenfalls keinen guten Spieltag erwischen.
Der FC Eintracht Rheine ist beim beim TSV Victoria Clarholz zu Gast (auch im Livestream auf Staige), der TuS Hiltrup reist zur SpVgg Vreden. Außerdem gibt es zwei Duelle unter den letzten fünf: die SpVgg Erkenschwick erwartet den SV Schermbeck und Schlusslicht TuS Ennepetal und die TSG Sprockhövel stehen sich im Hagener Kreis-Derby gegenüber.
Alle Partien im Liveticker.
SG Wattenscheid 09 – SC Verl II 3:1
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu, Nils da Costa Pereira (70. Laurenz Kegel), Albin Thaqi, Tom Sindermann (59. Eduard Renke), Mike Lewicki, Steve Tunga, Ilias Anan (59. Deniz Duran), Finn Wortmann (59. Berkan Firat), Kevin Schacht (85. Jermaine Jann) - Trainer: Christopher Pache
SC Verl II: Julian Fuest, Moritz Lamkemeyer, Seung-ho Hwang (82. Adrian Nezir), Alessandro Toia, Fabian Jurisic, Jaden-Romeo Garris, Manuel Adrian Harmann, Anes Spago (67. Louis Ahenkora), Janis Seiler, Henry Obermeyer (67. Lian Vega Zambrano), Noah Heim - Trainer: Przemek Czapp
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 993
Tore: 1:0 Ilias Anan (37.), 2:0 Finn Wortmann (39.), 3:0 Kevin Schacht (49.), 3:1 Lian Vega Zambrano (72.)
Türkspor Dortmund – Rot Weiss Ahlen 4:2
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Amed Öncel (89. Mats Brämer), David Belenzada, Ömer Akman, Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan (65. Serdar Bingöl), Oguzhan Kefkir, Sercan Calik, Joel Westheide (72. Sezer Toy), Bernad Gllogjani (84. Ilyas Khattari), Koray Dag (80. Brayan Sosa) - Co-Trainer: Dennis Niggemann - Trainer: Maximilian Borchmann
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Fabian Holthaus (36. Murat Keskinkilic), Marius Müller, Louis Krieg (77. Kadir Kosar), Gianluca Di Vinti, Sergio Baris Gucciardo (46. Mattias Hanchard), Erik Heidbrink, Emro Curic, Kevin Freiberger - Trainer: Luka Tankulic - Co-Trainer: Petrick Piontek - Trainer: René Lewejohann - Co-Trainer: Martin Hanskötter
Schiedsrichter: Timo Ebbing (Coesfeld) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Alessandro Tomasello (20.), 2:0 Joel Westheide (24.), 2:1 Gianluca Di Vinti (69.), 3:1 Koray Dag (79.), 3:2 Serdar Bingöl (82. Eigentor), 4:2 Oguzhan Kefkir (88.)