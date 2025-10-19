 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Auch in der vergangenen Saison schoss die SG Finnentrop/Bamenohl gerne Last-Minute Tore, wie im Mai 2025 beim 2:2 gegen RW Ahlen. Heute kommt es zum erst dritten Pflichtspielduell dieser beiden.
Oberliga Westfalen - der 12. Spieltag im Liveticker

Das westfälische Amateuroberhaus absolviert den kompletten Spieltag am Sonntagnachmittag.

Die SG Wattenscheid 09 möchte ihre frisch gewonnene Tabellenführung bei Aufsteiger TuS Hiltrup verteidigen. Bei einem Patzer könnte der SV Lippstadt 08 (beim FC Eintracht Rheine, mit Livestream auf Staige) an die Spitze zurückkehren. Auch der neben Wattenscheid noch ungeschlagene ASC 09 Dortmund lauert und geht bei Kellerkind SV Schermbeck als klarer Favorit ins Rennen.

Schlusslicht TuS Ennepetal möchte nachlegen, steht aber vor der schweren Auswärtsaufgabe beim 1. FC Gievenbeck (mit Livestream auf Staige). Rot Weiss Ahlen hat es bei der SG Finnentrop/Bamenohl nicht einfacher und steht aktuell bei fünf Liganiederlagen in Folge. Die SpVgg Erkenschwick hofft, beim SV Westfalia Rhynern für eine Überraschung sorgen zu können.

Im Mittelfeld treffen sich der DSC Arminia Bielefeld II und Victoria Clarholz zum OWL-Derby. Die SpVgg Vreden reist zur TSG Sprockhövel. Last but not least stehen sich die U-Mannschaften des SC Verl und des SC Preußen Münster gegenüber.

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
14:30live
1. FC Gievenbeck - TuS Ennepetal

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
15:00live
Eintracht Rheine - SV Lippstadt 08

Heute, 15:00 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
15:00live
TSG Sprockhövel - SpVgg Vreden

Heute, 15:30 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
15:30live
SG Finnentrop/Bamenohl - RW Ahlen

Heute, 15:00 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
15:00live
SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
15:00live
SV Westfalia Rhynern - SpVgg Erkenschwick

Heute, 15:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia II
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
15:00live
DSC Arminia Bielefeld II - TSV Victoria Clarholz

Heute, 15:00 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
15:00live
TuS Hiltrup - SG Wattenscheid 09

Heute, 16:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
16:00live
SC Verl II - SC Preußen Münster II

