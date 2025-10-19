Oberliga Westfalen - der 12. Spieltag im Liveticker

Die SG Wattenscheid 09 möchte ihre frisch gewonnene Tabellenführung bei Aufsteiger TuS Hiltrup verteidigen. Bei einem Patzer könnte der SV Lippstadt 08 (beim FC Eintracht Rheine, mit Livestream auf Staige) an die Spitze zurückkehren. Auch der neben Wattenscheid noch ungeschlagene ASC 09 Dortmund lauert und geht bei Kellerkind SV Schermbeck als klarer Favorit ins Rennen.

Schlusslicht TuS Ennepetal möchte nachlegen, steht aber vor der schweren Auswärtsaufgabe beim 1. FC Gievenbeck (mit Livestream auf Staige). Rot Weiss Ahlen hat es bei der SG Finnentrop/Bamenohl nicht einfacher und steht aktuell bei fünf Liganiederlagen in Folge. Die SpVgg Erkenschwick hofft, beim SV Westfalia Rhynern für eine Überraschung sorgen zu können.

Im Mittelfeld treffen sich der DSC Arminia Bielefeld II und Victoria Clarholz zum OWL-Derby. Die SpVgg Vreden reist zur TSG Sprockhövel. Last but not least stehen sich die U-Mannschaften des SC Verl und des SC Preußen Münster gegenüber.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen