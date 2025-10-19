 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Auch in der vergangenen Saison schoss die SG Finnentrop/Bamenohl gerne Last-Minute Tore, wie im Mai 2025 beim 2:2 gegen RW Ahlen. Heute kommt es zum erst dritten Pflichtspielduell dieser beiden.
Oberliga Westfalen - der 11. Spieltag im Liveticker

Das westfälische Amateuroberhaus absolviert den kompletten Spieltag am Sonntagnachmittag.

Die SG Wattenscheid 09 möchte ihre frisch gewonnene Tabellenführung bei Aufsteiger TuS Hiltrup verteidigen. Bei einem Patzer könnte der SV Lippstadt 08 (beim FC Eintracht Rheine, mit Livestream auf Staige) an die Spitze zurückkehren. Auch der neben Wattenscheid noch ungeschlagene ASC 09 Dortmund lauert und geht bei Kellerkind SV Schermbeck als klarer Favorit ins Rennen.

Schlusslicht TuS Ennepetal möchte nachlegen, steht aber vor der schweren Auswärtsaufgabe beim 1. FC Gievenbeck (mit Livestream auf Staige). Rot Weiss Ahlen hat es bei der SG Finnentrop/Bamenohl nicht einfacher und steht aktuell bei fünf Liganiederlagen in Folge. Die SpVgg Erkenschwick hofft, beim SV Westfalia Rhynern für eine Überraschung sorgen zu können.

Im Mittelfeld treffen sich der DSC Arminia Bielefeld II und Victoria Clarholz zum OWL-Derby. Die SpVgg Vreden reist zur TSG Sprockhövel. Last but not least stehen sich die U-Mannschaften des SC Verl und des SC Preußen Münster gegenüber.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
2
0
1. FC Gievenbeck – TuS Ennepetal :
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Jonas Tepper, Malte Wesberg, Niklas Klinke, Henrik Winkelmann, Marvin Holtmann, Kerolos Makkar, Felix Ritter, Ben Matteo Wolf, Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Sebastian Lötters, Joshua Tollas, Maxwell Bimpeh, Tomislav Simic, Robin Gallus, Cedrick Hupka, Duje Goles, Christoph van der Heusen, David Vaitkevicius, Arda Nebi - Trainer: Leon Enzmann

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
0
0
Eintracht Rheine – SV Lippstadt 08 :
Eintracht Rheine: Ramon Büsken, Noah Kosthorst, Adrian Wanner, Leon Niehues, Pascal Petruschka, Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan, Gabriel Cavar, Josha Felix Häusler, Montasar Hammami, Bennet van den Berg - Trainer: David Paulus
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Nils Köhler, Max Kamann, Justus Meier, Fabian Brosowski, Cinar Sansar, Maximilian Franke, Nico Jan Böll, Iker Luis Kohl, Fatih Ufuk, Nico Alexander Tübing - Trainer: Felix Bechtold

Heute, 15:00 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
0
1
TSG Sprockhövel – SpVgg Vreden :
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Jasper Stojan, Ishak Dogan, Deniz Yasar, Ibrahim Bulut, Max Michels, Oussama Anhari, Cihat Topatan, Fatih Öztürk, Agon Arifi, Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Kilian Heisterkamp, Romario Wiesweg, Mika Völker, Felix Mensing, Martin Sinner, Leon Kondring, Matteo Anton Geesink, Nicolas Ostenkötter, Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr

Heute, 15:30 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
15:30live
SG Finnentrop/Bamenohl – Rot Weiss Ahlen :
SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Maximilian Humberg, Melvin Musangu, Marcel Becker, Nicolas Herrmann, Gordon Meyer, Nasim Chatar, Erik Dier, Marlon Zilz, Eren Albayrak, Luca Uwe Herrmann - Trainer: Jonas Ermes
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Edon Rizaj, Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Fabian Holthaus, Marius Müller, Ben Binyamin, Gianluca Di Vinti, Sergio Baris Gucciardo, Erik Heidbrink, Emro Curic - Trainer: René Lewejohann

Heute, 15:00 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
0
1
SV Schermbeck – ASC 09 Dortmund :
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Ibuki Noguchi, Ilias Bouassaria, Miles Grumann, Mustafa Gürpinar, Eren Özat, Bilal Akhal, Jamal El Mansoury, Fynn Broos - Trainer: Engin Yavuzaslan
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Lars Warschewski, Florian Rausch, Jannik Urban, Elias Boadi Opoku, Rafael Camprobin, Samer-Amer Sarar, Maximilian Podehl - Spielertrainer: Marco Stiepermann

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
2
0
Westfalia Rhynern – SpVgg Erkenschwick :
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert, Mohamed Lamine Kourouma, Semih Tirgil, Julius Woitaschek, Rafael-Miguel Lopez-Zapata, Connor Mc Leod, Justin Braun, Johannes Thiemann, Kerim Yüksel Karyagdi - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
SpVgg Erkenschwick: Luca Janosch, Mike Jordan, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Marius Lackmann, Anis El Hamassi, Luis Oliver Schultz, Dylan Pires, Bajrush Osmani, Cem-Ali Dogan, Barbaros Inan - Trainer: Nassir Malyar

Heute, 15:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia II
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
0
0
DSC Arminia Bielefeld II – Victoria Clarholz :
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Christopher Rasper, Volodymyr Dehtiarov, Semih Sarli, Yoost Diezemann, Justin Lukas, Suat Fajic, Julien Kracht, Monti Theiß, Vincent Akrofi Frank Ocansey, Daniel Richter - Trainer: Oliver Döking
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Markus Baum, Janis Büscher, Julian Linnemann, Julius Max Wiedemann, Samy Benmbarek, Philpp Lamkemeyer, Can Yilmaz, Arian Papenfort, Nick Flock - Trainer: Christian Lichte

Heute, 15:00 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
0
0
TuS Hiltrup – SG Wattenscheid 09 :
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Asmar Paenda, Alexander Gockel, Jonas Weißen, Felix Hesker, Cris Adeyeemi Ojo, Marko Costa Rocha, Felix Bußmann - Trainer: Marcel Stöppel
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Berkan Firat, Steve Tunga, Ilias Anan, Finn Wortmann, Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache

Heute, 16:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
16:00live
SC Verl II - SC Preußen Münster II

