Oberliga Westfalen - der 11. Spieltag im Liveticker

Schlusslicht TuS Ennepetal möchte nachlegen, steht aber vor der schweren Auswärtsaufgabe beim 1. FC Gievenbeck (mit Livestream auf Staige). Rot Weiss Ahlen hat es bei der SG Finnentrop/Bamenohl nicht einfacher und steht aktuell bei fünf Liganiederlagen in Folge. Die SpVgg Erkenschwick hofft, beim SV Westfalia Rhynern für eine Überraschung sorgen zu können.

1. FC Gievenbeck – TuS Ennepetal :1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Jonas Tepper, Malte Wesberg, Niklas Klinke, Henrik Winkelmann, Marvin Holtmann, Kerolos Makkar, Felix Ritter, Ben Matteo Wolf, Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten MaasTuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Sebastian Lötters, Joshua Tollas, Maxwell Bimpeh, Tomislav Simic, Robin Gallus, Cedrick Hupka, Duje Goles, Christoph van der Heusen, David Vaitkevicius, Arda Nebi - Trainer: Leon Enzmann

Heute, 15:00 Uhr Eintracht Rheine Eintracht Rheine SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 0 0 PUSH



Eintracht Rheine: Ramon Büsken, Noah Kosthorst, Adrian Wanner, Leon Niehues, Pascal Petruschka, Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan, Gabriel Cavar, Josha Felix Häusler, Montasar Hammami, Bennet van den Berg - Trainer: David Paulus

SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Nils Köhler, Max Kamann, Justus Meier, Fabian Brosowski, Cinar Sansar, Maximilian Franke, Nico Jan Böll, Iker Luis Kohl, Fatih Ufuk, Nico Alexander Tübing - Trainer: Felix Bechtold

Heute, 15:00 Uhr TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel SpVgg Vreden SpVgg Vreden 0 1 PUSH

TSG Sprockhövel – SpVgg Vreden :

TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Jasper Stojan, Ishak Dogan, Deniz Yasar, Ibrahim Bulut, Max Michels, Oussama Anhari, Cihat Topatan, Fatih Öztürk, Agon Arifi, Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika

SpVgg Vreden: Tom Breuers, Kilian Heisterkamp, Romario Wiesweg, Mika Völker, Felix Mensing, Martin Sinner, Leon Kondring, Matteo Anton Geesink, Nicolas Ostenkötter, Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr

SG Finnentrop/Bamenohl – Rot Weiss Ahlen :

SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Maximilian Humberg, Melvin Musangu, Marcel Becker, Nicolas Herrmann, Gordon Meyer, Nasim Chatar, Erik Dier, Marlon Zilz, Eren Albayrak, Luca Uwe Herrmann - Trainer: Jonas Ermes

Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Edon Rizaj, Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Fabian Holthaus, Marius Müller, Ben Binyamin, Gianluca Di Vinti, Sergio Baris Gucciardo, Erik Heidbrink, Emro Curic - Trainer: René Lewejohann

Heute, 15:00 Uhr SV Schermbeck SV Schermbeck ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund 0 1 PUSH

SV Schermbeck – ASC 09 Dortmund :

SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Ibuki Noguchi, Ilias Bouassaria, Miles Grumann, Mustafa Gürpinar, Eren Özat, Bilal Akhal, Jamal El Mansoury, Fynn Broos - Trainer: Engin Yavuzaslan

ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Lars Warschewski, Florian Rausch, Jannik Urban, Elias Boadi Opoku, Rafael Camprobin, Samer-Amer Sarar, Maximilian Podehl - Spielertrainer: Marco Stiepermann

Heute, 15:00 Uhr Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 2 0 PUSH

Westfalia Rhynern – SpVgg Erkenschwick :

Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert, Mohamed Lamine Kourouma, Semih Tirgil, Julius Woitaschek, Rafael-Miguel Lopez-Zapata, Connor Mc Leod, Justin Braun, Johannes Thiemann, Kerim Yüksel Karyagdi - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt

SpVgg Erkenschwick: Luca Janosch, Mike Jordan, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Marius Lackmann, Anis El Hamassi, Luis Oliver Schultz, Dylan Pires, Bajrush Osmani, Cem-Ali Dogan, Barbaros Inan - Trainer: Nassir Malyar

Heute, 15:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia II Victoria Clarholz Victoria Clarholz 0 0 PUSH

DSC Arminia Bielefeld II – Victoria Clarholz :

DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Christopher Rasper, Volodymyr Dehtiarov, Semih Sarli, Yoost Diezemann, Justin Lukas, Suat Fajic, Julien Kracht, Monti Theiß, Vincent Akrofi Frank Ocansey, Daniel Richter - Trainer: Oliver Döking

Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Markus Baum, Janis Büscher, Julian Linnemann, Julius Max Wiedemann, Samy Benmbarek, Philpp Lamkemeyer, Can Yilmaz, Arian Papenfort, Nick Flock - Trainer: Christian Lichte

Heute, 15:00 Uhr TuS Hiltrup TuS Hiltrup SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 0 0 PUSH



TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Asmar Paenda, Alexander Gockel, Jonas Weißen, Felix Hesker, Cris Adeyeemi Ojo, Marko Costa Rocha, Felix Bußmann - Trainer: Marcel Stöppel

SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Berkan Firat, Steve Tunga, Ilias Anan, Finn Wortmann, Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache

Heute, 16:00 Uhr SC Verl SC Verl II SC Preußen Münster SC Preußen Münster II 16:00 live PUSH

SC Verl II - SC Preußen Münster II