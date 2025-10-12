Oberliga Westfalen - der 10. Spieltag im Liveticker

Der SV Lippstadt 08 patzte am Freitagabend gegen den DSC Arminia Bielefeld II, so dass nun die SG Wattenscheid 09 am Sonntagnachmittag mit einem Heimsieg gegen die TSG Sprockhövel erstmals auf Platz 1 klettern könnte.
Der ASC 09 Dortmund hatte bereits am Samstag seine Pflicht getan und das Verfolgerduell gegen den SV Westfalia Rhynern mit 2:0 gewonnen, womit die ungeschlagenen Aplerbecker nun punktgleich mit Lippstadt rangieren und sich ganz oben festsetzen können.
Am Tabellenende erwartet der TuS Ennepetal Rot Weiss Ahlen zum "Keller-Krimi". Der SC Verl II muss im OWL-Derby beim TSC Victoria Clarholz punkten, um nicht auf einen Abstiegsplatz abzurutschen.
Im Münsteraner Derby trifft der SC Preußen Münster II auf den TuS Hiltrup. In vermeintlichen Mittelfeld-Duellen hoffen vier Mannschaften, sich weiter von der Abstiegszone entfernen zu können. Der 1. FC Gievenbeck ist bei der SpVgg Vreden zu Gast. Außerdem duellieren sich im Sauerland die SG Finnentrop/Bamenohl und Türkspor Dortmund.
Am Freitagabend hatte der FC Eintracht Rheine bereits einen überaus wichtigen 5:2-Auswärtserfolg bei der SpVgg Erkenschwick eingefahren und ist vorübergehend in die obere Tabellenhälfte geklettert. Spielfrei hat der SV Schermbeck, der damit sicher auf einem Abstiegsplatz verbleiben wird.
Alle Partien am Sonntagnachmittag im Liveticker auf FuPa Westfalen.
Victoria Clarholz – SC Verl II
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück, Markus Baum, Sinan Aygün, Julius Max Wiedemann, Samy Benmbarek, Philpp Lamkemeyer, Can Yilmaz, Arian Papenfort, Nick Flock - Trainer: Christian Lichte
SC Verl II: Fabian Pekruhl, Moritz Lamkemeyer, Dennis Simic, Seung-ho Hwang, Fabian Jurisic, Manuel Adrian Harmann, Anes Spago, Emmanuel Bamba, Janis Seiler, Henry Obermeyer, Noah Heim - Trainer: Przemek Czapp
SpVgg Vreden – 1. FC Gievenbeck
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Kilian Heisterkamp, Romario Wiesweg, Mika Völker, Felix Mensing, Lars Bleker, Leon Kondring, Matteo Anton Geesink, Nicolas Ostenkötter, Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Malte Wesberg, Niklas Klinke, Henrik Winkelmann, Felix Ritter, Mika Keute, Ben Matteo Wolf, Louis Martin, Alexander Wiethölter, Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
SG Wattenscheid 09 – TSG Sprockhövel
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Eduard Renke, Mike Lewicki, Berkan Firat, Steve Tunga, Ilias Anan, Finn Wortmann, Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Jasper Stojan, Simon Hendel, Ishak Dogan, Ibrahim Bulut, Max Michels, Oussama Anhari, Cihat Topatan, Fatih Öztürk, Agon Arifi, Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika
SC Preußen Münster II – TuS Hiltrup
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Moritz Krause, Michel Scharlau, Ben Menke, Melih Sayin, Tidiane Gueye, Mikail Demirhan, Leon Kayser, Leon Tasov, Luca Steinfeldt, Marvin Schulz - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Dickens Toka, Asmar Paenda, Alexander Gockel, Jonas Weißen, Felix Hesker, Cris Adeyeemi Ojo, Felix Bußmann, Janus Scheele - Trainer: Marcel Stöppel
SV Lippstadt 08 – DSC Arminia Bielefeld II 1:2
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Nils Köhler, Fabian Brosowski, Cinar Sansar (90. Shayan Sadeghi), Maximilian Franke (79. Simon Kötter), David Dören, Max Kamann (90. Seungyoung Lee), Iker Luis Kohl, Fatih Ufuk, Gentrit Muja (63. Nico Jan Böll), Nico Alexander Tübing - Trainer: Felix Bechtold
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Volodymyr Dehtiarov, Semih Sarli, Niklas Möllers, Yoost Diezemann (78. Christopher Rasper), Justin Lukas (46. Efe Tirpan), Suat Fajic, Julien Kracht (66. Obed Ofori), Monti Theiß (77. Milan Hoffmeister), Latif-Bilal Alassane, Vincent Akrofi Frank Ocansey (46. Bradley Ndi) - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Anna-Lena Weiss (Dortmund) - Zuschauer: 978
Tore: 0:1 Monti Theiß (39.), 1:1 Cinar Sansar (41.), 1:2 Vincent Akrofi Frank Ocansey (45.+2)
SpVgg Erkenschwick – Eintracht Rheine 2:5
SpVgg Erkenschwick: Luca Janosch, Mike Jordan, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Marius Lackmann (81. Bajrush Osmani), Anis El Hamassi (77. Elmar Skrijelj), Dzenan Pilica, Dario Biancardi, Dylan Pires, Lukas Matena (64. Cem-Ali Dogan), Barbaros Inan (71. Veron Osmani) - Trainer: Nassir Malyar
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Noah Kosthorst (63. Montasar Hammami) (91. Bennet Wesselkämper), Adrian Wanner, Luca Meyer, Pascal Petruschka, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto, Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan (87. Luca Marco De Angelis), Gabriel Cavar, Lamin Touray (63. Dicle Sahin), Bennet van den Berg (74. Josha Felix Häusler) - Trainer: David Paulus
Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 292
Tore: 1:0 Barbaros Inan (10.), 1:1 Bennet van den Berg (53.), 1:2 Luca Meyer (55.), 1:3 Tugay Gündoğan (68.), 2:3 Dylan Pires (75.), 2:4 Luca Marco De Angelis (88.), 2:5 Josha Felix Häusler (90.+2)
ASC 09 Dortmund – Westfalia Rhynern 2:0
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Lars Warschewski, Florian Rausch, Elias Boadi Opoku (83. Dan Tshibaka Tshimanga), Rafael Camprobin (78. Lewin Alexander D Hone), Luis Sebastian Kehl (64. Justus Zimmermann), Josip Kopecki (46. Samer-Amer Sarar), Maximilian Podehl - Spielertrainer: Marco Stiepermann
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese (88. Elias Kourouma), Patrick Franke (78. Michael Rzeha), Finn Schubert, Mohamed Lamine Kourouma, Akhim Seber (60. Rafael-Miguel Lopez-Zapata), Julius Woitaschek, Jonah Wagner (88. Justin Braun), Mathis Paschko (60. Connor Mc Leod), Johannes Thiemann, Kerim Yüksel Karyagdi - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Schiedsrichter: Ali Magrouda - Zuschauer: 470
Tore: 1:0 Lars Warschewski (26.), 2:0 Rafael Camprobin (30.)