Oberliga Westfalen - der 10. Spieltag im Liveticker

Spitzenreiter SV Lippstadt 08 legt vor und hat die im Sommer wieder eingegliederte Reserve des Zweitligisten DSC Arminia Bielefeld. Die U21 der Ostwestfalen wurde ganz neu zusammengestellt und ging erst einmal als Verlierer vom Platz.

Auf dem Kunstrasenplatz am Stimbergstadion erwartet die SpVgg Erkenschwick den FC Eintracht Rheine. Beide sind nicht wirklich in Bestform. Die Schwicker waren zuletzt drei Spiele sieglos, die Münsterländer haben bislang erst einmal am 24. August gewonnen. Am vergangenen Wochenende gelang aber mit dem Remis gegen den ASC 09 Dortmund ein Achtungserfolg.

Beide Partien könnt ihr im Liveticker auf FuPa Westfalen verfolgen.