 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Gelingt Lippstadt der achte Sieg im zehnten Spiel?
Gelingt Lippstadt der achte Sieg im zehnten Spiel? – Foto: vibedmarketing

Oberliga Westfalen - der 10. Spieltag im Liveticker

Mit zwei Freitagabend-Partien wird der 10. Spieltag im westfälischen Amateuroberhaus eröffnet.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Westfalen
SV Lippstadt 08
SpVgg Erkenschwick
Eintracht Rheine
DSC Arminia II

Spitzenreiter SV Lippstadt 08 legt vor und hat die im Sommer wieder eingegliederte Reserve des Zweitligisten DSC Arminia Bielefeld. Die U21 der Ostwestfalen wurde ganz neu zusammengestellt und ging erst einmal als Verlierer vom Platz.

Auf dem Kunstrasenplatz am Stimbergstadion erwartet die SpVgg Erkenschwick den FC Eintracht Rheine. Beide sind nicht wirklich in Bestform. Die Schwicker waren zuletzt drei Spiele sieglos, die Münsterländer haben bislang erst einmal am 24. August gewonnen. Am vergangenen Wochenende gelang aber mit dem Remis gegen den ASC 09 Dortmund ein Achtungserfolg.

Beide Partien könnt ihr im Liveticker auf FuPa Westfalen verfolgen.

Zu den Livetickern:

Heute, 19:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia II
19:00live

Heute, 19:30 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
19:30live

Aufrufe: 09.10.2025, 19:00 Uhr
redAutor