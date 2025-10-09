Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Gelingt Lippstadt der achte Sieg im zehnten Spiel? – Foto: vibedmarketing
Oberliga Westfalen - der 10. Spieltag im Liveticker
Mit zwei Freitagabend-Partien wird der 10. Spieltag im westfälischen Amateuroberhaus eröffnet.
Spitzenreiter SV Lippstadt 08 legt vor und hat die im Sommer wieder eingegliederte Reserve des Zweitligisten DSC Arminia Bielefeld. Die U21 der Ostwestfalen wurde ganz neu zusammengestellt und ging erst einmal als Verlierer vom Platz.
Auf dem Kunstrasenplatz am Stimbergstadion erwartet die SpVgg Erkenschwick den FC Eintracht Rheine. Beide sind nicht wirklich in Bestform. Die Schwicker waren zuletzt drei Spiele sieglos, die Münsterländer haben bislang erst einmal am 24. August gewonnen. Am vergangenen Wochenende gelang aber mit dem Remis gegen den ASC 09 Dortmund ein Achtungserfolg.
Beide Partien könnt ihr im Liveticker auf FuPa Westfalen verfolgen.