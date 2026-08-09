Oberliga Westfalen - der 1. Spieltag im Liveticker

Der SC Verl II war am Freitagabend mit 2:1 bei der SpVgg Horsthausen siegreich. Der Herner Aufsteiger trauerte verpassten Chancen hinterher. Nach dem Rückstand aus der ersten Hälfte war Horsthausen ab der 63. Spielminute in Überzahl, kassierte aber wenig später nach einem Konter das zweite Gegentor. Danach liefen die Gastgeber vergeblich an, mehr als ein Tor nach einem verdienten Elfmeterpfiff gelang nicht mehr.
Die TSG Sprockhövel holte am Samstagnachmittag gegen den DSC Arminia Bielefeld II einen 0:2-Pausenrückstand auf und war dem Sieg nahe. Als der Ball kurz vor Schluss (88.) zum dritten Mal im Bielefelder Tor lag, lief TSG-Coach Andrius Balaika schon jubelnd auf das Feld. Der Schiedsrichter hatte jedoch eine Abseitsstellung gesehen. Kein Tor und Rot für Balaika war die Folge. Die Gastgeber brachten aber zumindest den Punkt gegen den spielstarken Arminia-Nachwuchs nach Hause.
Die Top-Favoriten SV Lippstadt 08 (gegen Westfalia Kinderhaus) und ASC 09 Dortmund (beim SC RW Maaslingen) starten am heutigen Sonntag bei Aufsteigern. Die Rot-Weißen aus dem nordöstlichen Zipfel Westfalens werden aber durchaus als "Dark Horse" gehandelt und dürften nicht zu unterschätzen sein. Alle Partien könnt ihr im Liveticker auf FuPa Westfalen verfolgen.
SC RW Maaslingen – ASC 09 Dortmund :
SC RW Maaslingen: Nik Jonas Deubel, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Magnus Giersdorff, Elms Jeroen Bornemann, Jan-Malte Schwier, Kadir Yildirim, Tim-Lennart Siekmann, Aias Aosman, Mattis Rohlfing, Mattis Beckmann - Trainer: Sergej Bartel
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Mats Wilkesmann, Lucius Marcus Patrias, Anes Dziho, Jannik Urban, Rafael Camprobin, Marius Müller, Maximilian Podehl, David Vaitkevicius - Trainer: Magnus Niemöller
SV Lippstadt 08 – Westfalia Kinderhaus :
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Max Kamann, Lukas Wulf, Maximilian Franke, Nico Jan Böll, Iker Luis Kohl, Fatih Ufuk, Gentrit Muja, Tom Kocielnik, Louis Neugebauer, Shayan Sadeghi - Trainer: Felix Bechtold
Westfalia Kinderhaus: Lukas Finn Chabowski, Paul Wietzorek, Jens Böckmann, Fabian Kemper, Till Dresemann, Henri Aaron Isert, Richard Joaquim, Luis Jan Haverland, Moritz Alexander Orschel, Julian Trapp, Benedikt Fallbrock - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
SV Schermbeck – SC Preußen Münster II :
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Christopher Stöhr, Pierre Rogasik, Tarek El Meshai, Jamal El Mansoury, Canay Niyazi Tufan, Cenk Mustafa Güney, Laurenz Kegel, Dzenan Pilica, Jermaine Jann - Trainer: Alexander Schlüter
SC Preußen Münster II: Jonah Busse, Moritz Krause, Michel Scharlau, Ben Menke, Finn Noack, Ryan Acar, Luca Schroer, Luca Steinfeldt, Ben Leiter, Loris Gashi, Zakaria Anhari - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Eintracht Rheine – Victoria Clarholz :
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Adrian Wanner, Lennart Bollenberg, Luca Meyer, Gabriel Cavar, Josha Felix Häusler, Kevin Ostendorf, Dominik Klann, Jos Krechting, Sven Rüschenschmidt-Sickmann, Suat Fajic - Trainer: Christian Bienemann
Victoria Clarholz: Marlon Zacharias, Linus Kahraman, Steffen Brück, Moritz Lamkemeyer, Sinan Aygün, Samy Benmbarek, Can Yilmaz, Lennox Afolabi, Sekou Eickholt, Philipp Lamkemeyer, Nick Flock - Trainer: Christian Lichte
SpVgg Vreden – TuS Hiltrup :
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Romario Wiesweg, Mika Völker, Felix Mensing, Danieck Nijland, Dennis Wüpping, Leon Kondring, Leo Schley, Nicolas Ostenkötter, Maximilian Hinkelmann, Julian Risthaus - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
TuS Hiltrup: Ramon Büsken, Sören Jankhöfer, Justin Mittmann, Asmar Paenda, Enoch Moussa, Alexander Gockel, Jonas Weißen, Shayan Sarrafyar, Lamin Touray, Felix Bußmann, Taha Ajdar Moulla - Trainer: Pascal Beilfuß - Trainer: Mike Scollie
DJK TuS Hordel – SpVgg Erkenschwick :
DJK TuS Hordel: Sven Möllerke, Marcel Erdelt, Robin Schultze, David Christian Gatawis, Fynn Albers, Diego-Alessandro Micha, Oliwer Blaszczyk, Hayate Nishimura, Philip Agbado, Fynn Broos, Sahan Elyesa Biyik - Trainer: Mirko Talaga
SpVgg Erkenschwick: Niklas Alter, Mike Jordan, Michael-Marvin West, Andreas Ovelhey, Luis Oliver Schultz, Amin Bouchra, Justin Lubkoll, Alexander Friedrich, Deniz Can Demir, Obed Ofori, Patrice Yoann Heisinger - Trainer: Nassir Malyar
TuS Ennepetal – 1. FC Gievenbeck :
TuS Ennepetal: Tim Vogt, Sebastian Lötters, Maxwell Bimpeh, Francesco Santacroce-Di Gregorio, Mehmet Serif Dalyanoglu, Robin Gallus, Christoph van der Heusen, Okan Keskin, Joel Westheide, Lilian-Gabriel Reyes Mellado, John-Max Kowalski - Trainer: Maximilian Borchmann
1. FC Gievenbeck: Max Heinrich Büscher, Niklas Beil, Leo Scheipers, Niklas Klinke, Henrik Winkelmann, Kerolos Makkar, Felix Ritter, Jelke Willem Elferink, Jendrik Witt, Fabian Witt, Ben Matteo Wolf - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
TSG Sprockhövel – DSC Arminia Bielefeld II 2:2
TSG Sprockhövel: Philipp Knälmann, Cihat Topatan (83. Zakaria Elhankouri), Ibrahim Bulut, Ismail El Hariri, Eron Morina (86. Alwin Weber), Aleksandar Dimitrov, Toni Anto Petrovic, Mounir Azzam, Dan Tshibaka Tshimanga, Luis Majdanac, Anas Akhabach (83. Imad Lamnaouar Sekaki) - Trainer: Andrius Balaika
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Semih Sarli, Bradley Ndi (72. Venis Uka), Leo Weichert, Julien Kracht (72. Tim Bärenwaldt), Marc Gouiffe à Goufan (58. Lian Vega Zambrano), Marlon Zilz (83. Gianni Jácomé Fontana), Alejandro Jesus Kellnar, Sercan Calik, Monti Theiß (72. Onur Yazman), Vincent Ocansey - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Ali Magrouda (Wanne-Eickel) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Monti Theiß (29.), 0:2 Marlon Zilz (40.), 1:2 Aleksandar Dimitrov (56.), 2:2 Mounir Azzam (67. Foulelfmeter)
SpVgg Horsthausen – SC Verl II 1:2
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Deniz Ergüzel (72. Ali Al Hussein), Patrick Polk, David Schroven, Lennard Kurt Isensee (72. Ousman Diallo), Gerard Lubkoll (76. Diyar Dilek), Mahmud Siala, Güngör Kaya (72. Alexandros Dimopoulos), Abid Yanik, Dominik Hanemann - Trainer: Marc Gerresheim
SC Verl II: Marvin Vogt, Cristiano Andre Sonntag, Maurice Swoboda, Fabian Albrecht, Seung-ho Hwang (60. Seydi Keskin), Henry Obermeyer, Glenn Gutmann (72. Magnus Mertens), David Dören, Loran Baysal (85. Kerem Keskin), Tjark Thore Höftmann (27. Carlo Garic) (90. Louis Ahenkora), Tanay Cosar - Trainer: Robert Mainka
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Seung-ho Hwang (38.), 0:2 Carlo Garic (69.), 1:2 David Schroven (81. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Fabian Albrecht (63./SC Verl II)