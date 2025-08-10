 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Dreimal war Wattenscheid in der Vergangenheit bei Clarholz zu Gast und ging bislang noch nie als Verlierer vom Platz.
Dreimal war Wattenscheid in der Vergangenheit bei Clarholz zu Gast und ging bislang noch nie als Verlierer vom Platz.

Oberliga Westfalen - der 1. Spieltag im Liveticker

Der erste Tabellenführer der Oberliga-Spielzeit 2024/25 dürfte bereits vor dem heutigen Sonntag feststehen.

Westfalia Rhynern gewann bei RW Ahlen überraschend deutlich mit 6:1 und dürfte von der Konkurrenz im Normallfall nicht zu verdrängen sein. Zu ausgeglichen wird das westfälische Amateuroberhaus eigentlich erwartet, so dass ein so hoher Sieg eher Seltenheitswert haben dürfte. Man darf gespannt sein, ob ein Team ähnlich desolat wie Ahlen in die Saison startet.

>>> Demontage im Derby - Rhynern zerlegt Ahlen zum Auftakt

Heute, 15:00 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia II
TSG Sprockhövel – DSC Arminia Bielefeld II :
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Agon Arifi, Ishak Dogan, Luca Max Baur, Matti Pickel, Max Michels, Oussama Anhari, Cihat Topatan, Fatih Öztürk, Ibrahim Bulut, Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Yoost Diezemann, Bradley Ndi, Justin Lukas, Jonathan Norbye, Suat Fajic, Milan Hoffmeister, Tom Krüger, Vincent Akrofi Frank Ocansey, Jeredy Hilterman, Mika Schroers - Trainer: Oliver Döking

Heute, 15:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
Türkspor Dortmund – SV Schermbeck :
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Pascal Kubina, Amed Öncel, Serdar Bingöl, Mats Brämer, Ömer Akman, Alessandro Tomasello, Oguzhan Kefkir, Ilyas Khattari, Joel Westheide, Sezer Toy - Trainer: Maximilian Borchmann
SV Schermbeck: Sebastian Speen, Yannick Babo, Jonas Erwig-Drüppel, Lennart Bollenberg, Ibuki Noguchi, Miles Grumann, Eren Özat, Bilal Akhal, Venis Uka, Jamal El Mansoury, Shawn Kiyau - Trainer: Engin Yavuzaslan

Heute, 15:30 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
Spieltext SG Finnentrop/Bamenohl - ASC 09 Dortmund

Heute, 15:30 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
Spieltext TuS Ennepetal - SpVgg Erkenschwick

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
SpVgg Vreden – SV Lippstadt 08 :
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt, Romario Wiesweg, Felix Mensing, Dennis Wüpping, Lars Bleker, Matteo Anton Geesink, Julian Risthaus, Nicolas Ostenkötter, Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster - Trainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Justus Meier, Fatih Ufuk, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, Maximilian Franke, Nico Jan Böll, Iker Luis Kohl, Gentrit Muja, Gerrit Kaiser - Trainer: Felix Bechtold

Heute, 15:00 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
SC Verl
SC VerlSC Verl II
TuS Hiltrup – SC Verl II :
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Enoch Moussa, Mohammed-Ali Khan, Alexander Gockel, Jonas Weißen, Felix Hesker, Felix Bußmann, Janus Scheele - Trainer: Marcel Stöppel
SC Verl II: Fabian Pekruhl, Dennis Simic, Alessandro Toia, Fabian Jurisic, Jan Olschewski, Cristiano Andre Sonntag, Emmanuel Bamba, Sekou Eickholt, Henry Obermeyer, Isaak Nwachukwu, Louis Ahenkora - Trainer: Przemek Czapp

Heute, 15:00 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
Victoria Clarholz – SG Wattenscheid 09
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück, Markus Baum, Janis Büscher, Julian Linnemann, Sinan Aygün, Samy Benmbarek, Philpp Lamkemeyer, Can Yilmaz, Nick Flock - Trainer: Christian Lichte
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Mike Lewicki, Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann, Ilias Anan, Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
0
0

1. FC Gievenbeck – Eintracht Rheine :
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Jonas Tepper, Tom Langenkamp, Malte Wesberg, Niklas Klinke, Felix Ritter, Mika Keute, Ben Matteo Wolf, Alexander Wiethölter, Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Eintracht Rheine: Ramon Büsken, Noah Kosthorst, Lennard Maßmann, Adrian Wanner, Pascal Petruschka, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto, Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan, Gabriel Cavar, Montasar Hammami, Bennet van den Berg - Trainer: David Paulus

Fr., 08.08.2025, 19:30 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
1
6
Abpfiff

Rot Weiss Ahlen – Westfalia Rhynern 1:6 (1:3)
Rot Weiss Ahlen: Veith Walde, Bruno Soares, Mattias Hanchard (46. Tim Breuer), Fabian Holthaus, Kilian Hornbruch, Hakan Sezer, Marius Müller, Sergio Baris Gucciardo, Davin Wöstmann (57. Ben Binyamin), Gianluca Di Vinti (66. Aristote Lufuankenda), Emro Curic - Trainer: Luka Tankulic
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert, Semih Tirgil (68. Elias Kourouma), Philipp Ratz, Akhim Seber, Julius Woitaschek (86. Justin Braun), Jonah Wagner (81. Connor Mc Leod), Mergim Deljiu (68. Kerim Yüksel Karyagdi), Rafael-Miguel Lopez-Zapata, Johannes Thiemann (77. Wladimir Wagner) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Schiedsrichter: Tim Zahnhausen (Herne) - Zuschauer: 741
Tore: 0:1 Rafael-Miguel Lopez-Zapata (15.), 1:1 Bruno Soares (25.), 1:2 Michael Wiese (34.), 1:3 Julius Woitaschek (45.+1), 1:4 Jonah Wagner (62.), 1:5 Wladimir Wagner (86.), 1:6 Wladimir Wagner (90.+3)
Besonderes Vorkommnis: Mergim Deljiu (Westfalia Rhynern) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Veith Walde (56.)

