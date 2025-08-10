Oberliga Westfalen - der 1. Spieltag im Liveticker

Westfalia Rhynern gewann bei RW Ahlen überraschend deutlich mit 6:1 und dürfte von der Konkurrenz im Normallfall nicht zu verdrängen sein. Zu ausgeglichen wird das westfälische Amateuroberhaus eigentlich erwartet, so dass ein so hoher Sieg eher Seltenheitswert haben dürfte. Man darf gespannt sein, ob ein Team ähnlich desolat wie Ahlen in die Saison startet.
TSG Sprockhövel – DSC Arminia Bielefeld II :
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Agon Arifi, Ishak Dogan, Luca Max Baur, Matti Pickel, Max Michels, Oussama Anhari, Cihat Topatan, Fatih Öztürk, Ibrahim Bulut, Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Yoost Diezemann, Bradley Ndi, Justin Lukas, Jonathan Norbye, Suat Fajic, Milan Hoffmeister, Tom Krüger, Vincent Akrofi Frank Ocansey, Jeredy Hilterman, Mika Schroers - Trainer: Oliver Döking
Türkspor Dortmund – SV Schermbeck :
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Pascal Kubina, Amed Öncel, Serdar Bingöl, Mats Brämer, Ömer Akman, Alessandro Tomasello, Oguzhan Kefkir, Ilyas Khattari, Joel Westheide, Sezer Toy - Trainer: Maximilian Borchmann
SV Schermbeck: Sebastian Speen, Yannick Babo, Jonas Erwig-Drüppel, Lennart Bollenberg, Ibuki Noguchi, Miles Grumann, Eren Özat, Bilal Akhal, Venis Uka, Jamal El Mansoury, Shawn Kiyau - Trainer: Engin Yavuzaslan
SpVgg Vreden – SV Lippstadt 08 :
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt, Romario Wiesweg, Felix Mensing, Dennis Wüpping, Lars Bleker, Matteo Anton Geesink, Julian Risthaus, Nicolas Ostenkötter, Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster - Trainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Justus Meier, Fatih Ufuk, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, Maximilian Franke, Nico Jan Böll, Iker Luis Kohl, Gentrit Muja, Gerrit Kaiser - Trainer: Felix Bechtold
TuS Hiltrup – SC Verl II :
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Enoch Moussa, Mohammed-Ali Khan, Alexander Gockel, Jonas Weißen, Felix Hesker, Felix Bußmann, Janus Scheele - Trainer: Marcel Stöppel
SC Verl II: Fabian Pekruhl, Dennis Simic, Alessandro Toia, Fabian Jurisic, Jan Olschewski, Cristiano Andre Sonntag, Emmanuel Bamba, Sekou Eickholt, Henry Obermeyer, Isaak Nwachukwu, Louis Ahenkora - Trainer: Przemek Czapp
Victoria Clarholz – SG Wattenscheid 09
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück, Markus Baum, Janis Büscher, Julian Linnemann, Sinan Aygün, Samy Benmbarek, Philpp Lamkemeyer, Can Yilmaz, Nick Flock - Trainer: Christian Lichte
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Mike Lewicki, Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann, Ilias Anan, Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
1. FC Gievenbeck – Eintracht Rheine :
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Jonas Tepper, Tom Langenkamp, Malte Wesberg, Niklas Klinke, Felix Ritter, Mika Keute, Ben Matteo Wolf, Alexander Wiethölter, Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Eintracht Rheine: Ramon Büsken, Noah Kosthorst, Lennard Maßmann, Adrian Wanner, Pascal Petruschka, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto, Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan, Gabriel Cavar, Montasar Hammami, Bennet van den Berg - Trainer: David Paulus
Rot Weiss Ahlen – Westfalia Rhynern 1:6 (1:3)
Rot Weiss Ahlen: Veith Walde, Bruno Soares, Mattias Hanchard (46. Tim Breuer), Fabian Holthaus, Kilian Hornbruch, Hakan Sezer, Marius Müller, Sergio Baris Gucciardo, Davin Wöstmann (57. Ben Binyamin), Gianluca Di Vinti (66. Aristote Lufuankenda), Emro Curic - Trainer: Luka Tankulic
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert, Semih Tirgil (68. Elias Kourouma), Philipp Ratz, Akhim Seber, Julius Woitaschek (86. Justin Braun), Jonah Wagner (81. Connor Mc Leod), Mergim Deljiu (68. Kerim Yüksel Karyagdi), Rafael-Miguel Lopez-Zapata, Johannes Thiemann (77. Wladimir Wagner) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Schiedsrichter: Tim Zahnhausen (Herne) - Zuschauer: 741
Tore: 0:1 Rafael-Miguel Lopez-Zapata (15.), 1:1 Bruno Soares (25.), 1:2 Michael Wiese (34.), 1:3 Julius Woitaschek (45.+1), 1:4 Jonah Wagner (62.), 1:5 Wladimir Wagner (86.), 1:6 Wladimir Wagner (90.+3)
Besonderes Vorkommnis: Mergim Deljiu (Westfalia Rhynern) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Veith Walde (56.)