Oberliga Westfalen 2025/26: Die Sommerfahrpläne mit allen Ergebnissen

SO, 1. Juli - Trainingsauftakt FR, 4. Juli, 18.45 Uhr (H) - SV Herbern (BL) 2:1 SA, 5. Juli (A) - SG Bockum Hövel (LL) 4:0 FR, 11. Juli, 20 Uhr (A) - SV Eintracht Nordhorn (LL) SA, 12. Juli, 14 Uhr (A) - TuS Bersenbrück (OL) SO, 13. Juli, 15.30 Uhr - SC Hoetmar (Volksbank Derby Cup beim SC Hoetmar) MI, 16. Juli, 19 Uhr (A) - SF Ostinghausen (WL) DO, 17. Juli, 18.45 Uhr - TuS Freckenhorst (Volksbank Derby Cup beim SC Hoetmar) SA, 19. Juli, ab 14 Uhr - Endrunde, Volksbank Derby Cup beim SC Hoetmar SO, 20. Juli, 14 Uhr (H) - FC Schalke 04 (2. Bundesliga) SO, 27. Juli - Eastern FC (Hongkong) (International Taichung Meteorite Cup in Taiwan) DI, 29. Juli - Taichung Rock FC (Taiwan) (International Taichung Meteorite Cup in Taiwan) DO, 31. Juli - Taichung Futuro (Taiwan) (International Taichung Meteorite Cup in Taiwan) SO, 3. August, 15 Uhr - Westfalenpokal, 1. Runde

MO, 7. Juli - Trainingsauftakt FR, 11. Juli, 18.30 Uhr (H) - SC Spelle-Venhaus (OL) DI, 15. Juli, 19.30 Uhr (H) - SV Eintracht Nordhorn (LL) FR, 18. Juli, 19.30 Uhr (A) -TuS Bersebrück (OL) DO, 24. Juli, 19.30 Uhr (A) - Viktoria Georgsmarienhütte (BL) SO, 3. August, 15 Uhr - Westfalenpokal, 1. Runde

TSV Victoria Clarholz

DI, 1. Juli - Trainingsauftakt

SO, 6. Juli, 13 Uhr (A) - SC Peckeloh (WL) 3:1

SO, 13. Juli, 15 Uhr (H) - SV Westfalia Soest (WL)

SO, 20. Juli, 15 Uhr (A) - Westfalia Kinderhaus (WL)

MO, 28. Juli, 19 Uhr (A) - Beckumer SpVg (BL)

SA, 2. August, 17 Uhr (H) - Holzwickeder SC (WL)

ASC 09 Dortmund

DI, 1. Juli - Trainingsauftakt

SA, 5. Juli, 16 Uhr (H) - FC Nordkirchen (WL) 0:0

MI, 9. Juli, 18.30 Uhr (H) - Borussia Dortmund II (RL)

SA, 12. Juli, 17 Uhr (H) - Kirchhörder SC (BL) (Hecker Cup)

SA, 19. Juli, 17 Uhr (H) - TuS Eichlinghofen (LL) (Hecker Cup)

DI, 22. Juli, Viertelfinale Hecker Cup

FR. 25. Juli, Halbfinale Hecker Cup

SA, 26. Juli, Finale/Spiel um Platz 3 Hecker Cup

SO, 3. August, 15 Uhr - Westfalenpokal, 1. Runde

SpVgg Vreden

DO, 3. Juli - Trainingsauftakt

SA, 5. Juli, 14.30 Uhr (H) - FC Vreden (KLA) 8:0

DO, 10. Juli, 20.15 Uhr - SuS Neuenkirchen (WL) (Eintracht-Pokal in Ahaus)

SO, 13. Juli, 14.15 Uhr - ASC Schöppingen (BL) (Eintracht-Pokal in Ahaus)

DI, 15. Juli, 19 Uhr - FC Schüttorf (LL) (Eintracht-Pokal in Ahaus)

FR, 18. Juli, Halbfinale Eintracht-Pokal

SA, 19. Juli, Finale/Spiel um Platz 3 Eintracht-Pokal

SA, 26. Juli, 13.30 Uhr (A) - SC Spelle-Venhaus (OL)

SA, 2. August (A) - HSC Haaksbergen (Niederlande)

TuS Ennepetal

MI, 2. Juli - Trainingsauftakt

SO, 6. Juli, 14.30 Uhr (H) - TuS Heven (BL) 4:0

MI, 9. Juli, 19 Uhr (H) - Wuppertaler SV (RL)

SO, 13. Juli, 15 Uhr (A) - Ratingen 04 (OL)

DO, 17. Juli, 19.30 Uhr (A) - Borussia Dröschede (LL)

SO, 20. Juli, 14 Uhr (H) - DJK TuS Hordel (WL)

FR, 25. Juli, 19 Uhr (A) - SpVgg Horsthausen (WL)

SA, 26. Juli, 14.30 Uhr (H) - 1. FC Monheim (OL)

DO, 31. Juli, 19.30 Uhr (H) - SpVg Hagen 11 (WL)

SO, 3. August, 15 Uhr (A) - KFC Uerdingen (OL)

SG Finnentrop/Bamenohl

FR, 4. Juli - Trainingsauftakt

DO, 10. Juli, 19 Uhr (H) - FC Lennestadt (LL)

SA, 12. Juli, 16.30 (H) - TuS Sundern (LL)

MI, 16. Juli, 18.30 Uhr (H) - VfL Bochum II (RL)

SA, 19. Juli, 15 Uhr (A) - SC Willingen (VL)

SA, 26. Juli, 15 Uhr (H) - FC Iserlohn (WL)

SO, 27. Juli, 15 Uhr (A) - SV Bergisch Gladbach (OL)

MI, 30. Juli, 19 Uhr (H) - TuS Erndtebrück (WL)

SO, 3. August, 15 Uhr - Westfalenpokal, 1. Runde

TuS Hiltrup

SA, 5. Juli, 15 Uhr (H) - TuS Bersenbrück (OL) 3:2

MI, 9. Juli, 19.30 Uhr (A) - SC Wiedenbrück (RL)

SO, 13. Juli, 15.30 Uhr (H) - SpVgg Horsthausen (WL)

SO, 20. Juli, 15 Uhr (H) - SuS Neuenkirchen (WL)

SA, 26. Juli, 15 Uhr (H) - BW Dingden (OL)

DI, 29. Juli, 19.30 Uhr (H) - VfL Senden (LL)

SO, 3. August, 15 Uhr - Westfalenpokal, 1. Runde

SG Wattenscheid 09

MI, 2. Juli - Trainingsauftakt

FR, 4. Juli, 19 Uhr (A) - SW Wattenscheid 08 (BL) 10:3

SO, 6. Juli, 17 Uhr (A) - SW Eppendorf (KLA) 3:1

SA, 12. Juli, 16 Uhr (H) - SV Wilhelmshaven (OL)

MI, 16. Juli, 19.30 Uhr (H) - Vestia Disteln (WL)

SA, 19. Juli, 16 Uhr (A) - De Graafschap U21 (Niederlande)

MI, 23. Juli, 19 Uhr (A) - KFC Uerdingen (OL)

SO, 27. Juli, 14 Uhr (H) - SpVgg Schonnebeck (OL)

SO, 3. August, 15 Uhr (A) - VfB Homberg (OL)

Westfalia Rhynern

SO, 6. Juli, 15 Uhr (A) - SpVg Schonnebeck (OL) 2:4

SO, 13. Juli, 14 Uhr (A) - FC Kaunitz (WL)

MI, 16. Juli, 19 Uhr (H) - Beckumer SpVg (BL)

SA, 19. Juli, 14 Uhr (A) - Wuppertaler SV (RL)

SA, 26. Juli, 15 Uhr (H) - FSC Rheda (WL)

SO, 27. Juli, 15 Uhr (A) - Königsborner SV (LL) (Kreispokal)

SO, 3. August, 15 Uhr - Westfalenpokal, 1. Runde

SV Schermbeck

MI, 8. Juli - Katzenbusch Sommercup (bei der DJK SpVgg Herten)

SA, 12. Juli - Katzenbusch Sommercup (bei der DJK SpVgg Herten)

SA, 12. Juli - Dorstener Feld-Stadtmeisterschaft

SO, 13. Juli - Katzenbusch Sommercup (bei der DJK SpVgg Herten)

MI, 16. Juli, 18.30 Uhr (H) - Wuppertaler SV (RL)

SO, 20. Juli, 15 Uhr (A) - ETB SW Essen (OL)

SO, 27. Juli, 15 Uhr (H) - KFC Uerdingen (OL)

MI, 30. Juli, 19.30 Uhr (A) - 1. FC Kleve (OL)

SO, 3. August, 15 Uhr (H) - SV Sonsbeck (OL)

SO, 3. August, 15 Uhr - Westfalenpokal, 1. Runde

TSG Sprockhövel

MI, 2. Juli, 19.30 Uhr (H) - SSVg Velbert (OL) 3:6

MI, 9. Juli, 19 Uhr (H) - FC Roj (LL)

SA, 12. Juli, 15 Uhr (H) - DV Solingen (LL)

MI, 16. Juli, 19.30 Uhr (H) - SC Obersprockhövel (WL)

SA, 19. Juli, 14 Uhr (A) - Frechen 20 (OL)

SO, 27. Juli, 15.30 Uhr (H) - VfB Hilden (OL)

SO, 3. August, 15.30 Uhr (A) - SC Velbert (OL)

SO, 3. August, 15 Uhr - Westfalenpokal, 1. Runde

1. FC Gievenbeck

FR, 27. Juni - Trainingsauftakt

MI, 2. Juli, 19.30 Uhr (H) - Borussia Mönchengladbach II (RL) 1:4

SA, 6. Juli, 14.30 Uhr (H) - SC Greven 09 (BL) 9:0

MI, 9. Juli, 19.30 Uhr (H) - FC Nordkirchen (WL)

MI, 16. Juli, 19 Uhr (H) - GW Nottuln (WL)

MI, 23. Juli (A) - Borussia Emsdetten (WL)

SO, 27. Juli, Turnier mit SC Preußen Münster II (OL), Westfalia Kinderhaus (WL) und Lüner SV (LL)

SO, 3. August, 15 Uhr - Westfalenpokal, 1. Runde

SpVgg Erkenschwick

MI, 2. Juli - Trainingsauftakt

SA, 5. Juli, 16 Uhr (H) - DSC Wanne-Eickel (WL) 4:3

SA, 12. Juli - Stimberg Cup

SO, 13. Juli, 14 Uhr (A) - KFC Uerdingen (OL)

SA, 19. Juli, 15 Uhr (H) - VfB Homberg (OL)

FR, 25. Juli, 19 Uhr (A) - BW Westfalia Langenbochum (BL)

MO, 28. Juli, 19 Uhr (A) - FC Nordkirchen (WL)

DO, 31. Juli, ggf. Kreispokal, 1. Runde

SO, 3. August - Testspielgegner gesucht

SV Lippstadt 08

SA, 5. Juli, 14 Uhr (H) - Holzwickeder SC (WL) 3:3

SO, 13. Juli, 15 Uhr - FSC Rheda (WL) in Lippstadt-Esbeck

DI, 15. Juli, 18 Uhr (H) - Sportfreunde Lotte (RL)

SA, 19. Juli, 14 Uhr (A) - KSV Baunatal (OL)

SO, 20. Juli, 15 Uhr (A) - TuS Anröchte (KLA)

SA, 26. Juli, 14 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL)

SO, 3. August, 15 Uhr (H) - VfL Theesen (WL)

SO, 3. August, 15 Uhr - Westfalenpokal, 1. Runde

Türkspor Dortmund

MI, 2. Juli - Trainingsauftakt

SO, 6. Juli, 15 Uhr (A) - Wacker Obercastrop (WL) 2:1

FR, 11. Juli, 19.30 Uhr (H) - BSV Menden (LL)

SO, 13. Juli, 18 Uhr (A) - BSV Schüren (WL) (Hecker Cup)

SO, 20. Juli, 18 Uhr (A) - VfR Sölde (BL) (Hecker Cup)

MI, 23. Juli, Viertelfinale Hecker Cup

FR. 25. Juli, Halbfinale Hecker Cup

SA, 26. Juli, Finale/Spiel um Platz 3 Hecker Cup

SO, 3. August, 15 Uhr - ggf. Westfalia Soest (WL)

SO, 3. August, 15 Uhr - Westfalenpokal, 1. Runde

SC Preußen Münster II

MI, 25. Juni - Trainingsauftakt

SA, 28. Juni, 14 Uhr (A) - SC Paderborn 07 II (RL) 0:2

SA, 5. Juli, 14.30 Uhr (A) - SC Spelle-Venhaus (OL) 6:1

DO, 10. Juli, 19.30 Uhr (H) - GW Nottuln (WL)

DI, 15. Juli, 19.30 Uhr (A) - BW Lohne (RL)

SO, 20. Juli, 14 Uhr (H) - SpVg Schonnebeck (OL)

DO, 24. Juli, 19.30 Uhr (H) - SV Biemenhorst (OL)

SO, 27. Juli, Turnier mit Westfalia Kinderhaus (WL), 1. FC Gievenbeck (OL) und Lüner SV (LL)

SO, 3. August, 15 Uhr (A) - ETB SW Essen (OL)

SC Verl II

MI, 25. Juni - Trainingsauftakt

SA, 28. Juni, 14 Uhr (A) - DSC Arminia Bielefeld (2. Bundesliga) 1:5

MI, 9. Juli, 19 Uhr (A) - SC Paderborn 07 II (RL)

SA, 12. Juli, 13 Uhr (A) - Borussia Dortmund U19

MI, 16. Juli, 19 Uhr (A) - SC Wiedenbrück (RL)

SA, 26. Juli, 14 Uhr (H) - SC Peckeloh (WL)

SO, 27. Juli, 13 Uhr (H) - SV Rödinghausen II (WL)

SO, 3. August, 14 Uhr (H) - SC Herford (LL)

DSC Arminia Bielefeld II

SA, 5. Juli, 14.30 Uhr (A) - Hammer SpVg (LL) 4:0

SA, 12. Juli, 13 Uhr (A) - FC Preußen Espelkamp (WL)

MI, 16. Juli, 19 Uhr (A) - SV Mesum (WL)