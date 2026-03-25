Oberliga Westfalen: 15 Spieler am 28. Spieltag gesperrt

Symbolbild – Foto: Eibner Pressefotos

Jonah Wagner (Westfalia Rhynern, Gelb), Andreas Ovelhey (SpVgg Erkenschwick Gelb-Rot), Till Hausotter (SC Preußen Münster II, Rot, 1 von ?), Alexander Gockel (TuS Hiltrup, Gelb-Rot), Eron Morina (TSG Sprockhövel, Rot, 2 von 3), Jamal El Mansoury (SV Schermbeck, Rot, 2 von 2), Efe Tirpan (DSC Arminia Bielefeld II, Gelb), Adrian Nezir (SC Verl II, Gelb), Dennis Simic (SC Verl II, Gelb), Max Kamann (SV Lippstadt 08, Gelb), Simon Kötter (SV Lippstadt 08, Gelb), Zakaria Anhari, (TSG Sprockhövel, Gelb), Max Michels (TSG Sprockhövel, Gelb), Duje Goles (TuS Ennepetal, Gelb), Jannis Büscher (TSV Victoria Clarholz, Gelb)

2. SV Westfalia Rhynern | 45 Punkte | 45 GK - 0 GRK - 0 RK

1. SG Wattenscheid 09 | 32 Punkte | 32 GK - 0 GRK - 0 RK

3. SC Verl II | 56 Punkte | 53 GK - 1 GRK - 0 RK

4. TuS Ennepetal | 57 Punkte | 46 GK - 2 GRK - 1 RK

4. SV Lippstadt 08 | 57 Punkte | 52 GK - 0 GRK - 1 RK

6. TuS Hiltrup | 61 Punkte | 55 GK - 2 GRK - 0 RK

7. SG Finnentrop/Bamenohl | 65 Punkte | 54 GK - 2 GRK - 1 RK

8. 1. FC Gievenbeck | 66 Punkte | 50 GK - 2 GRK - 2 RK

9. FC Eintracht Rheine | 68 Punkte | 57 GK - 2 GRK - 1 RK

10. SC Preußen Münster II | 69 Punkte | 53 GK - 2 GRK - 2 RK

10. TSV Victoria Clarholz | 69 Punkte | 66 GK - 1 GRK - 0 RK

10. ASC 09 Dortmund | 69 Punkte | 61 GK - 1 GRK - 1 RK

13. SpVgg Vreden | 73 Punkte | 65 GK - 1 GRK - 1 RK

14. DSC Arminia Bielefeld II | 78 Punkte | 59 GK - 3 GRK - 2 RK

15. TSG Sprockhövel | 79 Punkte | 61 GK - 1 GRK - 3 RK

16. SpVgg Erkenschwick | 80 Punkte | 69 GK - 2 GRK - 1 RK

17. SV Schermbeck | 81 Punkte | 59 GK - 0 GRK - 4 RK

18. Türkspor Dortmund | 83 Punkte | 62 GK - 2 GRK - 3 RK

19. RW Ahlen | 87 Punkte | 75 GK - 4 GRK - 0 RK

Legende:

GK = Gelbe Karten (1 Punkt)

GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)

RK = Rote Karten (5 Punkte)

Hinweis:

Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.

Die Platzverweise der laufenden Saison:

Rote Karten (23)

Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Anil Özgen (Türkspor Dortmund, 10. Spieltag, 1 Spiel Sperre), Robin Gallus (TuS Ennepetal, 11. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Shawn Kiyau (SV Schermbeck, 1 Spiel Sperre), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (FC Eintracht Rheine, 15. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Joel Nickel (ASC 09 Dortmund, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Mika Keute (1. FC Gievenbeck, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Lukas Matena (SpVgg Erkenschwick, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Semih Sarli (DSC Arminia Bielefeld II, 21. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 22. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ben Kronenberg (SC Preußen Münster II, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Amed Öncel (Türkspor Dortmund, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Cihat Topatan (TSG Sprockhövel, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Nils Köhler (SV Lippstadt 08, Nachholspiel, 2 Spiele Sperre), Eron Morina (TSG Sprockhövel, 26. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Jamal El Mansoury (SV Schermbeck, 26. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Till Hausotter (SC Preußen Münster II, 27. Spieltag, Länge der Sperre noch unbekannt)

Gelb-Rote Karten (28)

Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag), Felix Schmitt (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 7. Spieltag), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, 7. Spieltag), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, 7. Spieltag), Mattias Hanchard (RW Ahlen, 8. Spieltag), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 8. Spieltag), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine, 9. Spieltag), Dennis Simic (SC Verl II, 11. Spieltag), Arbnor Hoti (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Lukas Herb (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 14. Spieltag), Kian Licina (SpVgg Erkenschwick, 17. Spieltag), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 19. Spieltag), Edon Rizaj (TuS Ennepetal, Nachholspiel), Oktay Dal (RW Ahlen, 22. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 22. Spieltag), Finn Lenze (TuS Hiltrup, 25. Spieltag), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 26. Spieltag), Andreas Ovelhey (SpVgg Erkenschwick, 27. Spieltag), Alexander Gockel (TuS Hiltrup, 28. Spieltag)

Gelbe Karten:

10 - Jan Stuhldreier (ASC 09 Dortmund), Jannik Urban (ASC 09 Dortmund), Yannick Babo (SV Schermbeck)

9 - Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup), Bilal Akhal (SV Schermbeck), Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund)

8 - Dzenan Pilica (SpVgg Erkenschwick), Maxwell Bimpeh (TuS Ennepetal), Nicolas Herrmann (SG Finnentrop/Bamenohl), Jos Krechting (SV Schermbeck)

7 - Jan-Patrick Friedrich (ASC 09 Dortmund), Luca Meyer (FC Eintracht Rheine), Gianluca Di Vinti (RW Ahlen), Marcel Becker (SG Finnentrop/Bamenohl), Lars Bleker, Martin Sinner (SpVgg Vreden), Marius Lackmann, Luis Oliver Schultz (beide SpVgg Erkenschwick), Ömer Akman, Sezer Toy (beide Türkspor Dortmund), Ishak Dogan (TSG Sprockhövel), Julius Wiedemann, Sinan Aygün (beide TSV Victoria Clarholz)

6 - Keanu Diskau (ASC 09 Dortmund), Felix Ritter (1. FC Gievenbeck), Kiyan Sadeghi, Iker Kohl, Maximilian Franke (alle SV Lippstadt 08), Gabriel Cavar (FC Eintracht Rheine), Eren Albayrak (SG Finnentrop/Bamenohl), Bernd Verwohlt, Maximilian Hinkelmann (beide SpVgg Vreden), Dario Biancardi, Michael-Marvin West (beide SpVgg Erkenschwick), Linus Kahraman, Arian Papenfort (beide TSV Victoria Clarholz), Agon Arifi (TSG Sprockhövel), Romario Wiesweg (SpVgg Vreden)

5 - Justin Lukas, Julien Kracht, Suat Fajic (alle Arminia Bielefeld II), Lennard Maßmann, Fabian Kerellaj, Leon Niehues (beide FC Eintracht Rheine), Bruno Soares (RW Ahlen), Ben Kronenberg, Moritz Krause, Ben Menke (beide SC Preußen Münster II), Efe Tirpan (DSC Arminia Bielefeld II), Alessandro Toia, Janis Seiler, Adrian Nezir, Dennis Simic (alle SC Verl II), Nils Köhler, Max Kamann, Simon Kötter (alle SV Lippstadt 08), Rafael Lopez Zapata, Kerim Karyagdi, Jonah Wagner (alle Westfalia Rhynern), Kilian Heisterkamp, Mika Völker (beide SpVgg Vreden), Sebastian Lötters (TuS Ennepetal), Philipp Lamkemeyer, Markus Baum, Jannis Büscher (alle TSV Victoria Clarholz), Jamal El Mansoury (SV Schermbeck), Felix Hesker, Nils Johannknecht, Jonas Weißen, Asmar Paenda (alle TuS Hiltrup), Lukas Matena, Ole Overhoff (beide SpVgg Erkenschwick), Zakaria Anhari, Max Michels, Oussama Anhari, Ibrahim Bulut (alle TSG Sprockhövel), Duje Goles (TuS Ennepetal)

4 - Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin, Tom Langenkamp (alle 1. FC Gievenbeck), Anes Dziho (ASC 09 Dortmund), Milan Hoffmeister, Monti Theiß, Niklas Möllers (alle DSC Arminia Bielefeld II), Pierre Miguel De Faria Alves (FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin, Eric Heidbrink. Davin Wöstmann, Emro Curic (alle RW Ahlen), Adrian Delmoni, Michel Scharlau (beide SC Preußen Münster II), Henry Obermeyer (SC Verl II), Melvin Musangu, Robin Klaas, Gordon Meyer (alle SG Finnentrop/Bamenohl), Steve Tunga (SG Wattenscheid 09), Fatih Ufuk (SV Lippstadt 08), Mohamed Lamine Kourouma, Philipp Ratz (alle Westfalia Rhynern), Julian Risthaus, Leon Kondring, Felix Mensing, Dennis Wüpping (alle SpVgg Vreden), Cem-Ali Dogan, Mike Jordan (beide SpVgg Erkenschwick), Deniz Yasar, Aleksandar Dimitrov, Jonah Husseck (alle TSG Sprockhövel), Kevin Hagemann, Tomislav Simic (beide TuS Ennepetal), Shayan Sarrafyar (TuS Hiltrup), David Belenzada, Koray Dag (beide Türkspor Dortmund), Can Yilmaz, Rene Michen (alle TSV Victoria Clarholz)