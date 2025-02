Oberliga: Wem der Wiederbeginn was brachte

Der erste Spieltag nach der Winterpause hatte gleich einen Kracher: Das absolute Spitzenspiel zwischen Tabellenführer SpVg Schonnebeck und dem direkten Verfolger SSVg Velbert. Nachdem in der Pause bekannt geworden war, dass Schonnebecknach dieser Saison seine besten Torschützen verlieren würde – Conor David Tönnies wechselt zu Fortuna Düsseldorf U23 in die Regionalliga, Arne Wessels gar in die Dritte Liga zur U23 von Borussia Dortmund – stellte sich die Frage: Würde das Duo die Tormaschine der Oberliga weiter so antreiben wie bisher?

Tabellenmittelfeld

Der VfB Homberg verpasste durch ein 2:2 bei Schlusslicht TVD Velbert die Chance, sich weiterhin im Titelrennen zu befinden – es war nach der 1:2-Niederlage des VfB Hilden beim SV Sonsbeck das zweite überraschende Ergebnis des 19. Spieltags in dieser Tabellenregion. Die ist durch die Siege von Ratingen und dem FC Büderich (5:0 gegen Kleve) enger geworden und reicht vom fünftplatzierten VfB Homberg mit seinen 35 Zählern bis zum Elften SV Biemenhorst (23).

Tabellenkeller

Das Schlusslicht gab ein Lebenszeichen von sich mit dem 2:2 gegen Homberg, wenngleich der eine Zähler für den TVD erst einmal nur bedeutet, dass er nun im zweistelligen Punkte-Bereich ist (10). Nettetal (12) und Niederwenigern (15) stehen nach ihren 0:2-Niederlagen weiter auf den direkten Abstiegsplätzen hinter den Sportfreunden Baumberg, die daheim eine 0:4-Packung vom TSV Meerbusch kassierten.

Somit half die Punkteteilung zwischen Mülheim und Monheim beiden sogar ein bisschen, die Kontrahenten vergrößerten den Vorsprung auf den amtierenden Meister auf zwei Zähler (19). Punktgleich mit ihnen und zwischen sie gerutscht durch das 0:5 gegen Büderich ist nun Kleve, der FCM ist durch sein Remis zum Abschluss des 19. Spieltags also tatsächlich einen Platz geklettert.

Ausblick

Im Mettmanner Kreis-Derby dürfte es am Freitag für die SFB in Ratingen ebenso schwer werden wie für den FCM am Sonntag in Büderich. Schonnebeck darf beim TVD nicht wie Homberg ausrutschen, will es an der SSVg dranbleiben, die eine unangenehme Auswärtsaufgabe in Hilden hat. Wichtig wird der Spieltag auch für die Kellerkinder Kleve und Niederwenigern, die sich am Freitag im direkten Duell gegenüberstehen.