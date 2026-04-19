Oberliga: Warum Teutonia 05 in Buchholz nicht antritt - UPDATE

Am 31. Spieltag der Oberliga Hamburg hätte Teutonia 05 Ottensen eigentlich beim TSV Buchholz gastiert. Doch die Partie hat nicht stattgefunden und die Umstände sind kurios.
Die Partie zwischen dem TSV Buchholz und dem Regionalliga-Absteiger Teutonia 05 Ottensen fand am Sonntag nicht statt – und die Frage nach dem Warum liegt nur zum Teil auf der Hand. Teutonia-Abteilungsleiter Marc Hartmann erklärte auf FuPa-Nachfrage: "Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen stehen uns aktuell mindestens sieben Spieler, die in den letzten drei Meisterschaftsspielen auf den Spielberichten aufgeführt waren, am Spieltag nicht zur Verfügung."
Doch über die Absage informierte der TSV Buchholz am Sonntag erst in der Stunde vor dem Anstoß. "Teutonia 05 hat uns mitgeteilt, heute nicht gegen uns anzutreten", meldet Buchholz in den sozialen Medien. Kurios: Sowohl der TSV, der auch schon seine Aufstellung freigegeben hatte, als auch die Schiedsrichter waren am Platz erschienen. Dabei gibt Ottensen an, den Verband, Buchholz und die Schiedsrichter schon am Samstag informiert zu haben. Die Partie wurde aber zu keinem Zeitpunkt abgesetzt, stattdessen heißt es im offiziellen Spielbericht „Nichtantritt Gast“.
Die Hintergründe zu diesem Thema muss nun der HFV klären. Augenscheinlich sind der TSV Buchholz und die Schiedsrichter ihrer Pflicht nachgekommen, weil das Oberliga-Spiel nicht abgesetzt wurde. Ein kurioser Ablauf, der offiziell geklärt werden muss.
Der TSV Buchholz gibt noch an: "Gegner tritt nicht an. FC Teutonia 05 wird heute nicht bei uns auf der OKK antreten, da zu viele Spieler krank sind. Für uns geht es nächsten Sonntag bei Halstenbek-Rellingen weiter."
32. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - Niendorfer TSV
Fr., 24.04.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - SC Victoria
Sa., 25.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - TuRa Harksheide
Sa., 25.04.26 13:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FC Türkiye Wilhelmsburg
Sa., 25.04.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - TSV Sasel
So., 26.04.26 10:45 Uhr USC Paloma - ETSV Hamburg
So., 26.04.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - FK Nikola Tesla
So., 26.04.26 12:30 Uhr HT 16 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 26.04.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - TSV Buchholz 08
33. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SC Victoria - FC Süderelbe
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - SV Curslack-Neuengamme
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 10.05.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - ETSV Hamburg
So., 10.05.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - SV Halstenbek-Rellingen
So., 10.05.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - USC Paloma
So., 10.05.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TuS Dassendorf
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Eimsbütteler TV
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Sasel - HT 16
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