Oberliga: Warum Teutonia 05 in Buchholz nicht antritt - UPDATE

________________ HFV muss die Umstände klären

Die Partie zwischen dem TSV Buchholz und dem Regionalliga-Absteiger Teutonia 05 Ottensen fand am Sonntag nicht statt – und die Frage nach dem Warum liegt nur zum Teil auf der Hand. Teutonia-Abteilungsleiter Marc Hartmann erklärte auf FuPa-Nachfrage: "Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen stehen uns aktuell mindestens sieben Spieler, die in den letzten drei Meisterschaftsspielen auf den Spielberichten aufgeführt waren, am Spieltag nicht zur Verfügung."

Teutonia soll über Krankenstand am Samstag informiert haben

Doch über die Absage informierte der TSV Buchholz am Sonntag erst in der Stunde vor dem Anstoß. "Teutonia 05 hat uns mitgeteilt, heute nicht gegen uns anzutreten", meldet Buchholz in den sozialen Medien. Kurios: Sowohl der TSV, der auch schon seine Aufstellung freigegeben hatte, als auch die Schiedsrichter waren am Platz erschienen. Dabei gibt Ottensen an, den Verband, Buchholz und die Schiedsrichter schon am Samstag informiert zu haben. Die Partie wurde aber zu keinem Zeitpunkt abgesetzt, stattdessen heißt es im offiziellen Spielbericht „Nichtantritt Gast“.