Die Waldalgesheimer Nica Luciano Neal (links) und Baris Yakut nehmen einen Engerser in die Mitte. Foto: Edgar Daudistel

Oberliga: Waldalgesheim will Heimnimbus wahren Alemannia erwartet am Samstag die TuS Koblenz +++ „Mutig nach vorne spielen“

WALDALGESHEIM. Der Herbst bietet an der Waldstraße ein Highlight nach dem anderen. So erwartet Fußball-Oberligist Alemannia Waldalgesheim am Samstag (16 Uhr) mit TuS Koblenz einen der Favoriten der Nordgruppe, der zudem auswärts stets zahlreich unterstützt wird. Da kommt Alemannia-Trainer Marcel Fennel mehr als recht, dass er ein paar personelle Optionen mehr hat als zuletzt.

Sorgenfalten nur noch für den Abwehrbereich Zuletzt – das ist die 2:4-Niederlage beim SV Gonsenheim. „Das bedeutet aber keinen Bruch bei uns“, stellt Fennel klar, der einzig in der Abwehr noch Sorgen hat, da neben den Langzeitverletzten Felix Pauer und Paul Schmidt sowie Philipp Gänz auch Fabian Haas, den es im Leistenbereich zwickt, nicht zur Verfügung steht. Anders Paul Kirdorf, der am vergangenen Wochenende beruflich verhindert war, und Niko Luciano Neal, dessen Gelb-rot-Sperre abgelaufen ist. Zudem ist die Rückkehr von Can Cemil Özer in die Startformation denkbar.

„Die Ausgangslage ist vergleichbar mit dem Pokalspiel gegen Pirmasens“, sieht Fennel zwar Vorteile auf den Seiten des Gegners. „Allerdings sind wir daheim noch ungeschlagen“, fügt er an, und das Pokalspiel gegen Pirmasens, das zur Überraschung mancher mit 3:0 gewonnen wurde, passt bestens in diese Auflistung. Gäste stellen die beste Defensive der Liga