Oberliga-Wahnsinn zum Abschluss: Krasniqi krallt sich Harnik-Rekord

Es ist der perfekte Abschluss einer außergewöhnlichen Saison: Erolind Krasniqi hat im letzten Spieltag der Oberliga Hamburg Geschichte geschrieben. Beim 6:2-Erfolg des ETSV Hamburg gegen TSV Buchholz 08 erzielte der Torjäger vier Treffer und knackte damit den bisherigen Oberliga-Rekord von Martin Harnik.
Der frühere Bundesliga-Profi hatte in der Saison 2022/23 für die TuS Dassendorf 46 Tore erzielt. 1981/82 hatte Peter Hartwig in der damaligen Verbandsliga Hamburg 41 Treffer für den Hummelsbütteler SV erzielt - ein Rekord, der über 40 Jahre hielt, Harniks Bestmarke wurde dagegen nach deutlich kürzerer Zeit geknackt. Krasniqi ging mit 44 Treffern in den letzten Spieltag, brauchte also drei Tore für den alleinigen Rekord - und lieferte gleich vier. Am Ende steht eine Bilanz, die in dieser Liga ihresgleichen sucht: 48 Tore und 20 Vorlagen.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: