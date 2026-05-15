Oberliga-Wahnsinn zum Abschluss: Krasniqi krallt sich Harnik-Rekord

Dass Krasniqi diesen Rekord noch erreichen wollte, war nach der Meisterschaft bereits klar. Nach dem Titelgewinn hatte er im Interview mit AWE Fussi gesagt, dass er im letzten Spiel alles versuchen wolle, „um irgendwie noch Tore zu schießen“. Gleichzeitig hatte er großen Respekt vor Harnik gezeigt, den er als „Monster“ bezeichnete, wenn man bedenke, wie viele Treffer nötig seien, um überhaupt in seine Nähe zu kommen.

Nun hat Krasniqi diese Marke nicht nur erreicht, sondern übertroffen. Ein Viererpack im letzten Saisonspiel ist ohnehin besonders - in diesem Kontext aber noch einmal größer. Es war das letzte Hurra einer Mannschaft, die sportlich fast alles erreicht hat, was in dieser Spielzeit möglich war.

Meisterschaft, Rekord, Abschied

Der ETSV hatte die Meisterschaft bereits zuvor perfekt gemacht, kann trotz Titel aber nicht in die Regionalliga Nord aufsteigen. Der Verein hatte nach bekannten Sponsoren- und Finanzproblemen auf die Lizenz verzichtet und stellt sich im Sommer komplett neu auf. Das erfolgreiche Trainerteam um Jan-Philipp Rose geht, viele Leistungsträger werden den Klub verlassen - auch Krasniqi steht vor einem neuen Kapitel.

Gerade deshalb wirkt dieser Rekord wie ein passender Schlusspunkt. Krasniqi hatte nach der Meisterschaft betont, dass ihm der Titel mehr bedeute als die persönliche Bestmarke. Nun hat er beides: die Meisterschaft mit dem ETSV und den Torrekord der Oberliga Hamburg.

Historisch starke Offensive

Krasniqis Zahlen stehen zugleich für die offensive Wucht dieser gesamten Mannschaft. Der ETSV beendet die Saison mit 126 Toren - eine historisch starke Ausbeute. Krasniqi war dabei der überragende Fixpunkt, aber nicht der einzige Grund für diese Dominanz. In seinen eigenen Worten war es keine One-Man-Show, sondern das Ergebnis einer Mannschaft, die als Einheit funktionierte.

Seine 20 Vorlagen unterstreichen das zusätzlich. Krasniqi war nicht nur Vollstrecker, sondern auch Vorbereiter, Verbindungsspieler und ständiger Unruheherd. 68 direkte Torbeteiligungen in einer Oberliga-Saison sind eine Marke, die den Begriff Ausnahmesaison kaum noch groß genug wirken lässt.

Nächstes Abenteuer wartet

Wie es für Krasniqi weitergeht, ist offen - aber nach dieser Saison dürfte der Markt groß sein. Ein Spieler, der 48 Tore erzielt, 20 weitere vorbereitet und eine Meistermannschaft prägt, wird zwangsläufig Begehrlichkeiten wecken. Der ETSV-Umbruch macht einen Abschied ohnehin wahrscheinlich.

Was bleibt, ist eine Saison für die Geschichtsbücher. Krasniqi hat den ETSV zur Meisterschaft geschossen, den Harnik-Rekord gebrochen und sich mit einem Viererpack verabschiedet, der perfekt zu diesem Fußballjahr passt. Für den ETSV war es das letzte Kapitel einer besonderen Mannschaft. Für Krasniqi könnte es der Startpunkt für das nächste große Abenteuer sein.