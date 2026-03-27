Oberliga-Wahnsinn: SC Victoria schlägt Dassendorf nach 1:3-Rückstand

Der SC Victoria darf jubeln. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der SC Victoria Hamburg hat im Topspiel des 29. Spieltags der Oberliga Hamburg ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und den Titelkandidaten TuS Dassendorf mit 5:3 geschlagen. Nach einem 0:2- und 1:3-Rückstand drehte der Tabellenvierte die Partie mit einer furiosen zweiten Halbzeit - und fügte Dassendorf einen empfindlichen Rückschlag im Meisterrennen zu.

Victoria fand zunächst kaum Zugriff, verkürzte dann aber überraschend durch Luca Joel Palzer (23.). Die Hoffnung hielt jedoch nicht lange: Erneut Möller stellte auf 3:1 (28.). Kurz vor der Pause bot sich Victoria sogar die Chance zum Anschluss, doch der zuletzt so sichere Brian Jungjohann schoss einen Foulelfmeter am Tor von Dassendorf-Keeper Max Wendt vorbei (39.).

Dabei begann die Partie aus Sicht der Hausherren alles andere als optimal. Die Gäste aus Dassendorf, die unter der Woche spielfrei waren, wirkten frischer und nutzten die Fehler der Victoria konsequent aus. Sven Möller brachte die Gäste früh in Führung (6.), ehe Johann von Knebel nachlegte (15.).

Es sprach entsprechend viel für Dassendorf. Es wirkte nämlich, als würde "Vicky" das unglückliche Pokalaus von Dienstag beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt noch in Kopf und Knochen stecken - aber dann kam alles anders!

Victoria dreht auf - 4:0-Sieg im zweiten Durchgang

Doch nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein völlig anderes Bild. Offenbar fand Trainer Sascha Bernhardt die richtigen Worte - Victoria kam wie verwandelt aus der Pause. Innerhalb weniger Minuten kippte die Partie komplett: Jungjohann verkürzte (50.), Luis-Luka Gleich glich aus (56.), ehe erneut Jungjohann das Spiel auf den Kopf stellte (59.). Dassendorf fand in dieser Phase kaum noch Zugriff, während Victoria Konsequenz nachlegte. Den Schlusspunkt setzte schließlich Palzer mit dem Treffer zum 5:3 (76.). Insgesamt gewann Victoria den zweiten Durchgang mit 4:0 - ein echtes Offensivfeuerwerk.

Auch Torhüter Hendrik Rabe hatte seinen Anteil am Erfolg, während Dassendorf mit den Ex-Profis Max Kruse und Martin Harnik vergeblich versuchte, noch einmal zurückzukommen.

TuS Dassendorf mit Rückschlag im Titelrennen

Für Dassendorf ist die Niederlage ein klarer Rückschlag im Titelrennen. Der Rückstand auf den Eimsbütteler TV bleibt bei sieben Punkten - bei weiterhin weniger absolvierten Spielen, aber nun wachsendem Druck.

Victoria hingegen sendet nach dem Pokal-Aus ein starkes Signal. Nach schwacher erster Hälfte und deutlichem Rückstand zeigte die Mannschaft Moral, Qualität und Effizienz - und schaffte mit Blick auf Gegner, Spielverlauf und Belastung ein kleines Comeback-Wunder. Ein Oberliga-Spiel, das lange in Erinnerung bleiben dürfte.

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