Oberliga-Wahnsinn geht weiter: In Unterzahl aus 0:1 ein 2:1 gemacht

Die SG Sonnenhof Großaspach bleibt in der Oberliga das Maß aller Dinge und entführte die drei Punkte aus dem Schwarzwald. Das Duell beim Tabellenschlusslicht FC 08 Villingen II war aber hart umkämpft, mit Moral und Siegeswillen drehte der Dorfklub durch Tore von Volkan Celiktas (76.) und Fabian Eisele (84.) die Partie, nachdem der Gastgeber schon früh führte (20.). Letztendlich aber auch ein verdienter Erfolg, der sogar in Unterzahl erzielt wurde: Arbnor Nuraj wurde mit glatt Rot vom Platz geschickt (67.).

In Siebenmeilenstiefel eilen die Aspacher Kicker ihrem großen Ziel, der Meisterschaft und dem damit verbundenen direkten Aufstieg in die Regionalliga, entgegen: im 14. Auswärtsspiel feierte die Reinhardt-Elf den 14. Sieg – eine makellose Bilanz. Allerdings war das Gastspiel beim ersten Absteiger kein Selbstläufer. Die U23 des FC 08 Villingen wehrte sich nach besten Kräften, verteidigte mit Leidenschaft sowie Mann und Maus das eigene Gehäuse und sorgte immer wieder mit Nadelstichen für Gefahr im SG-Strafraum.

Effektivität nennt man diese Ausbeute. Etwas, was den Aspachern Stürmern ankreiden konnte – sonst nichts. Torjäger Fabian Eisele alleine hätte im ersten Durchgang bereits für klare Verhältnisse sorgen können wie in Minute sieben, als Niklas Pollex von der rechten Seite flankte, FC-Keeper Kercek den Kopfball aber noch irgendwie um den Pfosten lenkte. Überhaupt schien die rechte Außenseite des Rätsels Lösung zu sein, Pollex und Benedikt Landwehr fanden mit ihren scharfen Hereingaben aber keine Abnehmer. Auch in der 19. Minute war wieder ein Abwehrbein vor dem einschussbereiten Eisele und der direkte Gegenzug bedeutete den Rückstand.

So gelangen die Nullachter in den ersten 20 Minuten zweimal in die Box von Aspachs Schlussmann Reule. Beim ersten Torversuch nach einem Eckball blieb der Torhüter gegen Dettling noch Sieger, beim zweiten Schuss war er machtlos: ein langer Ball auf den enteilten Yannick Spät und zur Überraschung aller lag der Underdog in Front.

Beide Teams blieben sich ihrer Linie treu, Villingen baute 25 Meter vor dem eigenen Tor den Elf-Mann-Abwehrriegel auf, Aspach versuchte es über die Flügel, blieb aber bei ihren Abschlüssen an den vielbeinigen Bollwerk hängen oder Kercek war zur Stelle oder das Leder war zu ungenau platziert. Tasdelen, Kleinschrodt, Eisele, Pollex – bis zum Pausenpfiff fehlten den Jungs auch das Quäntchen Glück.

Nach dem Seitenwechsel folgte gleich die nächste Schrecksekunde für die Fautenhauer, als es für Tasdelen nach einem Foul nicht mehr weiter ging. Dennoch erhöhte die SG fast minütlich den Druck, ohne aber die Hundertprozentige herauszuspielen. So war es wieder Eisele, der am Torhüter verzweifelte (54.): ein von Pollex flach ausgeführter Freistoß brachte den Topscorer der Liga in Position, seinen Drehschuss parierte Villingens Kercek mit einer Fußparade. Vier Minuten später wäre aber auch er geschlagen gewesen, als der zur Halbzeit eingewechselte Elias Rahn unbedrängt zur Rechtsflanke kam und Kleinschrodt das lange Bein ausfuhr – knapp neben dem Kasten landete dieser Versuch.

Und Entlastung der Hausherren? Fehlanzeige. In der 67. Minute wurde der Ball dann doch aus der eigenen Abwehr rausgedroschen, mit schwerwiegenden Folgen für den Ligaprimus: Unmittelbar nach der Mittellinie kreuzte FC-Stürmer Dettling SG-Innenverteidiger Nuraj und dieser brachte ihn 50 Meter vor dem Tor unfreiwillig zu Fall. Pech für den Abwehrhünen, dass die Unparteiische Selina Menzel ohne zu zögern die Rote Karte zog – eine harte Entscheidung für Nuraj und seine SG. Vielleicht aber auch die Initialzündung sich jetzt nicht kampflos der ersten drohenden Niederlage der Saison zu ergeben, denn nun wurde noch zielstrebiger auf das gegnerische Tor gedrängt.

Die schwarz-weiße Defensive hielt jedoch weiterhin, außerdem halfen kleine Fouls in der ansonsten fairen Partie den präzisen finalen Abschluss zu verhindern. Einen Bärendienst für sein Team leistete sich schließlich Villingens Frederick Bruno, der den flinken Niklas Mohr nahe der Grundlinie im Strafraum holte. Auch hier handelte Schiedsrichterin Menzel schnell – Elfmeter und eine Angelegenheit für Kapitän Volkan Celiktas, der Kercek keine Chance ließ (76.).

Doch Aspach wollte mehr, Valentyn Podolsky blieb aber der nächste Torjubel verwehrt, als er von der linken Strafraumkante abzog und das Leder auf das Tornetz im langen Eck setzte (79.). Fünf Zeigerumdrehungen später wurden aber alle Angriffsbemühungen belohnt, als Defensivmann Aidonis aus dem Halbfeld Fabian Eisele im Strafraum fand, der seine Freiheiten nutzte, mit einem Kopfball ins Eck und seinem 29. Saisontor (84.) das 2:1 besorgte.

Das Spiel in Unterzahl gedreht, aber der Sieg war noch nicht eingetütet. Hätte er aber frühzeitig, denn plötzlich spielte auch Villingen mit, was nun Räume in der SG-Offensive bot. Doch kein Gegenstoß wurde sauber zu Ende gespielt und die Erleichterung war groß, als nach 95 Minuten der Abpfiff durchs Stadion ertönte.

Großaspachs Siegeswille brachten die Punkte 78, 79 und 80, zugleich wurde die Tabellenführung auf 14 Zähler sowie einem um 34 Tore besseren Torverhältnis ausgebaut. Bei noch 18 zu vergebenen Punkte ist die Meisterschaft noch nicht wasserdicht, aber die Spieler um Coach Pascal Reinhardt haben ja Siebenmeilenstiefel an...



Das nächste Spiel

Am kommenden Samstag empfängt die SG Sonnenhof Großaspach den 1. CfR Pforzheim zum Heimspiel. Anpfiff der Partie des 29. Spieltags in der Oberliga in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 14 Uhr.