Oberliga-Wahnsinn: 25. Sieg im 27. Saisonspiel SG Sonnenhof Großaspach gewinnt das Oberliga-Spitzenspiel gegen den VfR Mannheim mit 3:1 Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg Großaspach VfR Mannheim

Nichts zu holen gab es im Oberliga-Spitzenspiel für den VfR Mannheim, der zu Gast bei der SG Sonnenhof Großaspach waren. Die Aspacher feiern durch den 3:1-Heimsieg damit den 25. Sieg im 27. Saisonspiel und halten den Verfolger aus Balingen weiterhin mit elf Zählern auf Distanz.

Sa., 12.04.2025, 15:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Großaspach VfR Mannheim VfR Mannheim 3 1 Abpfiff Dabei erwischten die Gäste zunächst den besseren Start und wirkten im letzten Drittel etwas aktiver als das Team von Coach Pascal Reinhardt. Doch gerade in einer Phase, als der VfR am Drücker war, schlug die SG mit der ersten guten Möglichkeit direkt eiskalt zu. Niklas Pollex setzte sich nach einem langen Ball in den Lauf anschließend an der Grundlinie stark durch, brachte den Ball flach an den zweiten Pfosten, wo Fabian Eisele das runde Leder nur noch über die Linie drücken musste (14.).

Und dieser Führungstreffer gab den Hausherren schließlich spürbaren Rückenwind. Eisele hatte in der 24. Minute das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber im Fallen mit dem Rücken zum Tor bei seinem Abschluss am rechten Pfosten. Doch es sollte nicht lange dauern bis zur nächsten Aspacher Jubeltraube: Mert Tasdelen setzte sich auf der linken Außenbahn gekonnt durch, zog nach innen und markierte per sehenswertem Schlenzer ins rechte untere Eck das 2:0 für die SG (26.). Doch auch die Mannheimer gaben sich in der Folge nicht auf und versuchten immer wieder mögliche Fehler der Gastgeber im Spielaufbau für sich zu nutzen. Und zumindest einmal sollte dies auch gelingen: Nach einem Ballgewinn über die linke Seite brachte Gianluca Korte den Ball gekonnt in die Box. Vincent Hofer fackelte nicht lange und netzte flach ein zum 1:2-Anschlusstreffer (37.). Doch jegliche Hoffnungen auf einen möglichen Teilerfolg des Tabellendritten begruben die Aspacher dann kurz vor dem Pausenpfiff. Niklas Pollex brachte einen feinen Ball in den VfR-Strafraum, Mert Tasdelen stellte einmal mehr seine Klasse unter Beweis und traf per Direktabnahme aus kurzer Distanz zum 3:1-Halbzeitstand (39.).