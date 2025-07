Jüchen und Holzheim sind jetzt Oberliga-Rivalen. – Foto: Sascha Köppen

Oberliga-Vorbereitung: Startschuss in Holzheim und Jüchen Kurz nach Ablauf der Abmeldefrist im Amateurfußball am 30. Juni kehren die beiden Aufsteiger aus dem Kreis auf den Platz zurück. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein VfL Jüchen Holzheim Daniel Klinger Jesco Neumann

Ja, die Herausforderungen – und ganz sicher auch die Belastungen – werden größer in der Oberliga Niederrhein, doch bevor es für seine Jungs am Samstag mit dem in den Start der Vorbereitung integrierten Testspiel beim Bezirksligisten TuS Wickrath wieder losgeht, stellt Trainer Jesco Neumann beim Aufsteiger Holzheimer SG klar: „Wir freuen und drauf!“

Genau wie sein Kollege Daniel Klinger beim als Landesliga-Meister aufgerückten VfL Jüchen/Garzweiler legt der 37-Jährige vor der ersten Spielzeit der Vereinsgeschichte in der fünfthöchsten Spielklasse Deutschlands eine erstaunliche Gelassenheit an den Tag. Hektische Betriebsamkeit, die in übertriebenen Trainingsumfängen gipfeln, ist nicht sein Ding. „Das ist immer noch die höchste Amateurklasse – und wir machen das als Hobby.“ Klinger ist zu einhundert Prozent auf seiner Wellenlänge: „Man sagt, die Vorbereitung sei das A und O, aber man darf es auch nicht übertreiben.“ Wenn die Viktoria am Freitag zum Trainingsauftakt auf dem Platz steht, liegt das letzte Meisterschaftsspiel gegen Remscheid gerade mal einen Monat zurück. Was da auf das mit dem Spielbetrieb in der Oberliga befasste Personal zukomme, sei „echt extrem“, findet Klinger. „Man hat schließlich einen Job, man hat Familie oder man studiert.“

Granaten-Gegner Aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben die beiden Novizen alles getan, um gegen „Granaten wie Uerdingen, Ratingen, Schwarz-Weiß Essen oder Schonnebeck“ (Klinger) zu bestehen. So sind in Jüchen acht neue Feldspieler und die komplette Torwart-Riege zu integrieren. Da hilft es natürlich, dass schmerzlichen Abgängen wie die der Moseler-Brüder Zugänge vom Kaliber eines Tobias Lippold entgegenstehen. Den 31-Jährigen, der sich die weite Anfahrt von seinem Wohnort Viersen nach Monheim nicht mehr länger antun wollte, bezeichnet der Coach „als unseren Königstransfer. Er hat das Ding in Monheim als Kapitän, besonders nach dem Abstieg in die Landesligga, immer zusammengehalten.“ In 188 Pflichtspielen für den FCM erzielte er 56 Tore und bereitete 48 weitere vor.