Oberliga: Villingen vor Liga-Kracher, Bahlingen auswärts gefordert

Manchmal haderte Villingens Trainer Matthias Uhing trotz des Siegs mit dem Pokal-Auftritt seiner Mannschaft. | Archivfoto: Eibner/Andreas Ulmer (imago)

Das erste Auswärtsspiel der Oberliga-Runde steigt für den Bahlinger SC am Samstag, 14 Uhr, beim 1. CfR Pforzheim. Fast schon traditionell haben sich die Pforzheimer mit ihrem neuen spanischen Trainer Pablo Gil Sarrion vor der Saison namhaft verstärkt. „Vom Papier her dürfen sie sich berechtige Hoffnungen machen, vorne mitzuspielen“, sagt BSC-Coach Marco Schneider. Seine Bahlinger, die nur auf Luca Schröder (verletzt) verzichten müssen, hätten beim 1:1 gegen den KSC II „einen Schritt nach vorn“ gemacht.