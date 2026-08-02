Oberliga: VfB Krieschow dreht Testspiel in Lichtenberg spät

– Foto: Alexander Grimm

Mit einer engagierten Leistung hat VfB Krieschow den letzten Test vor dem Start in die neue Saison der NOFV-Oberliga Süd erfolgreich abgeschlossen. Beim Nord-Oberligisten SV Sparta Lichtenberg setzte sich die Mannschaft nach einem Rückstand mit 2:1 durch und sammelte damit weiteres Selbstvertrauen für den Ligastart am kommenden Sonntag.

Am Sportplatz Fischerstraße entwickelte sich unter der Leitung von Schiedsrichter Rasmus Jessen eine umkämpfte Begegnung zwischen zwei Oberligisten. Gegen den Vertreter der NOFV-Oberliga Nord musste sich Krieschow zunächst in Geduld üben, zeigte jedoch über die gesamte Spielzeit Moral und belohnte sich am Ende mit einem verdienten 2:1-Erfolg.

Rückstand zur Pause ausgeglichen

Beide Mannschaften kamen zu ersten Möglichkeiten, ehe die Gastgeber nach 36 Minuten in Führung gingen. Robin Thomala brachte den SV Sparta Lichtenberg mit dem 1:0 in Front. Krieschow ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und antwortete noch vor dem Seitenwechsel. Kurz vor der Pause gelang Victor Habermann Passionoto der wichtige Ausgleich zum 1:1. Mit diesem Treffer nahm der Süd-Oberligist den Schwung mit in die Kabine und hielt die Partie offen.

Später Siegtreffer sorgt für Erfolgserlebnis

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel umkämpft. Beide Teams erarbeiteten sich gute Möglichkeiten, ohne zunächst den entscheidenden Treffer nachlegen zu können. Krieschow kam unter anderem durch einen gefährlichen Freistoß sowie eine weitere Großchance zu aussichtsreichen Abschlüssen, während auch die Gastgeber mehrfach gefährlich vor dem Tor auftauchten.

Als vieles bereits auf ein Remis hindeutete, schlug der VfB in der Schlussphase doch noch zu. In der 87. Minute wurde Martin Zurawsky am Strafraum in Szene gesetzt und traf mit einem Abschluss aus rund 16 Metern zum 2:1. Der Ball schlug unter der Latte ein und besiegelte den erfolgreichen Abschluss der Vorbereitung. Wenig später endete die Partie mit dem knappen, aber wichtigen Auswärtserfolg.

Auftakt in Sandersdorf wartet

Schon am kommenden Sonntag beginnt für VfB Krieschow der Ernst der neuen Spielzeit in der NOFV-Oberliga Süd. Zum Auftakt reist die Mannschaft zur SG Union Sandersdorf, wo um 14 Uhr die ersten Punkte der Saison vergeben werden. Nach dem erfolgreichen Test in Lichtenberg geht der VfB mit Rückenwind in diese Begegnung. Die Vorbereitung ist abgeschlossen, nun zählt ausschließlich der Ligabetrieb. Der Erfolg gegen Sparta Lichtenberg kann dabei als positives Signal dienen, doch entscheidend wird sein, die gezeigte Entschlossenheit und Effizienz nun auch im ersten Punktspiel der neuen Oberliga-Saison auf den Platz zu bringen.