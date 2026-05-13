Oberliga: VfB Hilden kann in Frintrop Tabellenführer werden

VfB Hilden auswärts gefragt. – Foto: Hubert Wilschrey

In der Oberliga Niederrhein eröffnen am Freitag Adler Union Frintrop und der VfB 03 Hilden den 32. Spieltag - und beide dürfen sich keine Niederlage erlauben. Während Frintrop dem Klassenerhalt näher käme, kann Hilden vorerst Tabellenführer werden. Das bringt das Wochenende:

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Liveticker: 1. FC Monheim - SC St. Tönis

________________ Liveticker: SV Sonsebck - SF Baumberg

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 15:00 live PUSH

________________ Liveticker: SV Biemenhorst - VfL Jüchen-Garzweiler

________________ Liveticker: FC Büderich - TSV Meerbusch

________________ Liveticker: KFC Uerdingen - 1. FC Kleve

________________ Liveticker: ETB SW Essen - SpVg Schonnebeck

________________ Liveticker: VfB Homberg - Blau-Weiß Dingden

________________ Liveticker: Holzheimer SG - Ratingen 04/19

Das ist der nächste Spieltag

33. Spieltag

Fr., 29.05.26 19:00 Uhr TSV Meerbusch - KFC Uerdingen

Sa., 30.05.26 16:30 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB Homberg

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SC St. Tönis 1911/20

So., 31.05.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - DJK Adler Union Frintrop

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Holzheimer SG

So., 31.05.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - FC Büderich

So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Biemenhorst

So., 31.05.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Monheim

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