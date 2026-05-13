 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Oberliga: VfB Hilden kann in Frintrop Tabellenführer werden

In der Oberliga Niederrhein eröffnen am Freitag Adler Union Frintrop und der VfB 03 Hilden den 32. Spieltag - und beide dürfen sich keine Niederlage erlauben. Während Frintrop dem Klassenerhalt näher käme, kann Hilden vorerst Tabellenführer werden.

von André Nückel · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
VfB Hilden auswärts gefragt.
VfB Hilden auswärts gefragt. – Foto: Hubert Wilschrey

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In der Oberliga Niederrhein eröffnen am Freitag Adler Union Frintrop und der VfB 03 Hilden den 32. Spieltag - und beide dürfen sich keine Niederlage erlauben. Während Frintrop dem Klassenerhalt näher käme, kann Hilden vorerst Tabellenführer werden. Das bringt das Wochenende:

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Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - VfB 03 Hilden

Fr., 15.05.2026, 19:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
19:30live

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Liveticker: 1. FC Monheim - SC St. Tönis

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

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Liveticker: SV Sonsebck - SF Baumberg

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00live

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Liveticker: SV Biemenhorst - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:15

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Liveticker: FC Büderich - TSV Meerbusch

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:30

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Liveticker: KFC Uerdingen - 1. FC Kleve

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00

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Liveticker: ETB SW Essen - SpVg Schonnebeck

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00

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Liveticker: VfB Homberg - Blau-Weiß Dingden

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:00

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Liveticker: Holzheimer SG - Ratingen 04/19

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00live

Das ist der nächste Spieltag

33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:00 Uhr TSV Meerbusch - KFC Uerdingen
Sa., 30.05.26 16:30 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB Homberg
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SC St. Tönis 1911/20
So., 31.05.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - DJK Adler Union Frintrop
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Holzheimer SG
So., 31.05.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - FC Büderich
So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Biemenhorst
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Monheim

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