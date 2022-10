Oberliga: VfB 03 Hilden übernimmt Platz eins - dahinter wird es eng! Der VfB 03 Hilden ist neuer Tabellenführer der Oberliga Niederrhein, dabei lauern die SSVg Velbert, der KFC Uerdingen und der ETB Schwarz-Weiß Essen direkt dahinter.

Als Pierre Nowitzki nach dem Seitenwechsel das 3:0 gegen den SV Sonsbeck schoss, war der Heimsieg schon fast in trockenen Tüchern. Am Ende hieß es 4:1 für Ratingen 04/19, das den Anschluss nach oben hält. Die Germanen haben den Anschluss nach oben gehalten, obgleich es zuletzt nicht immer ganz zufriedenstellend lief. Sonsbeck bleibt trotz der Pleite in der Top ten.

Der 1. FC Kleve hat drei wichtige Punkte gegen die Sportfreunde Baumberg eingefahren, wie ihr an dieser Stelle nachlesen könnt

1. FC Kleve – Sportfreunde Baumberg 2:1

1. FC Kleve: Ahmet Taner, Nedzad Dragovic, Kai Robin Schneider, Frederik Meurs, Niklas Klein-Wiele, Nathnael Scheffler, Fabio Forster, Luca Thuyl (90. Folarin Ibigoni Williams), Tim Haal, Pascal Hühner, Danny Rankl - Trainer: Umut Akpinar

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Patrick Jöcks, Ben Harneid, Koray Kacinoglu, Wiren Bhaskar (46. Panagiotis Koukoulis), Robin Hömig, Bilal Sezer (20. Melva Luzalunga), Baris Sarikaya, Enes Topal, Kosi Saka (73. Shunta Onishi), Kisolo Deo Biskup (46. Subaru Nishimura) - Trainer: Salah El Halimi

Schiedsrichter: Jonathan Becker (Viersen) - Zuschauer: 235

Tore: 1:0 Danny Rankl (11.), 2:0 Luca Thuyl (36.), 2:1 Enes Topal (56.)

Gelb-Rot: Panagiotis Koukoulis (90./Sportfreunde Baumberg/Taktisches und wiederholtes Foul.)

Das ist der nächste Spieltag

Zum finalen Höhepunkt einer Englischen Woche dürfen Spiele am darauffolgenden Wochenende nicht fehlen. Und das Wochenende hat gleich drei Knallerduelle auf der Speisekarte stehen: Den Spieltag eröffnen die Sportfreunde Baumberg und der 1. FC Monheim mit ihrem groben Derby, im Anschluss am Samstag folgt der Kracher zwischen der SSVg Velbert und dem ETB Schwarz-Weiß Essen. Damit aber nicht genug: Der VfB 03 Hilden gastiert zur nächste Top-Begegnung sonntags beim KFC Uerdingen.

14. Spieltag

Sa., 15.10.22 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Monheim

Sa., 15.10.22 18:00 Uhr SSVg Velbert - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 16.10.22 15:00 Uhr TVD Velbert - FC Kray

So., 16.10.22 15:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfB 03 Hilden

So., 16.10.22 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Germania Ratingen 04/19

So., 16.10.22 15:00 Uhr SV Sonsbeck - MSV Düsseldorf

So., 16.10.22 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB Homberg

So., 16.10.22 15:15 Uhr SC Union Nettetal - 1. FC Kleve

So., 16.10.22 15:30 Uhr FSV Duisburg - Sportfreunde Hamborn 07

So., 16.10.22 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - TuRU Düsseldorf

________________

