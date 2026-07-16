Oberliga: Vertrauen trotz Kreuzbandriss

– Foto: Nückel/Steinmann

Der FC Mecklenburg Schwerin kann auch in der Saison 2026/2027 in der NOFV-Oberliga Nord auf Pepe Lange bauen. Der Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag verlängert. Trotz der langen Verletzungspause kämpfte sich Lange zurück und verlor nach Angaben des Vereins nie den Glauben an seine Rückkehr auf den Platz.

„Fußball ist für mich weit mehr als nur ein Hobby. Durch das Training und die Spiele habe ich gelernt, Verantwortung zu übernehmen, im Team zu arbeiten und mich kontinuierlich zu verbessern. In unserem Verein fühle ich mich sehr wohl und schätze besonders den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft sowie die Unterstützung durch die Trainer und Betreuer. Ich bin davon überzeugt, dass der Verein die richtige Umgebung bietet, um mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig möchte ich mit Einsatzbereitschaft, Disziplin und Leidenschaft zum Erfolg der Mannschaft und des Vereins beitragen", beschreibt Pepe Lange seine Situation in der Pressemitteilung des FC Mecklenburg Schwerin.

Er fügt hinzu: "Es ist mein Ziel, mich stetig zu verbessern, die Vereinswerte zu vertreten und ein verlässlicher Teil des Teams zu sein. Besonders schätze ich das Vertrauen, das mir der Verein trotz meiner schweren Verletzung, dem Kreuzbandriss, entgegengebracht hat. Das ist für mich alles andere als selbstverständlich und bedeutet mir sehr viel."