Oberliga-Verteidiger wechselt zum Landesligisten

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Der SC Geislingen verstärkt seinen Kader für die Landesliga Württemberg, Staffel 2, mit Eldin Ramovic. Der 24-Jährige kommt vom 1. FC Normannia Gmünd und ist auf der gesamten linken Außenbahn sowie im zentralen Mittelfeld einsetzbar. Beim SC soll der Verteidiger künftig zusätzliche Möglichkeiten auf mehreren Positionen schaffen.

Nach Angaben von Sportdirektor Jasko Šuvalić stand der Verein bereits seit längerer Zeit mit Ramovic in Kontakt. Der Neuzugang passe in das Anforderungsprofil des Trainers, der sich in den vergangenen drei Wochen ein Bild vom vorhandenen Kader machen konnte. Mit seiner Vielseitigkeit erweitert Ramovic damit die personellen Optionen auf der linken Seite und im Zentrum.

Zuletzt gehörte der 24-Jährige zum Kader des Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd. In der Saison 2025/26 kam er dort in elf Oberliga-Partien zum Einsatz, bereits 2024/25 absolvierte er zwei weitere Spiele für die Normannia. In derselben Spielzeit lief Ramovic zudem für den Donzdorfer JC in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, auf. Dort bestritt er 15 Begegnungen und erzielte zwei Tore. Schon in der Saison 2023/24 hatte er für den Donzdorfer JC 14 Landesliga-Spiele absolviert.