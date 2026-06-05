Oberliga-Verteidiger wechselt zum Landesliga-Spitzenteam

– Foto: Jacqueline Maier / Verein

Der FV Löchgau setzt vor dem Saisonfinale ein klares Zeichen in der Kaderplanung: Marco Manduzio wechselt vom Oberligisten FC Nöttingen zum Landesligisten. Der 26-jährige Innenverteidiger bringt Erfahrung aus Oberliga und Regionalliga mit und soll der Defensive künftig zusätzliche Qualität, Ruhe und Führungsstärke verleihen. Gerade im Aufstiegsrennen kommt diese Personalie früh.

Marco Manduzio kommt mit einer beachtlichen Vita nach Löchgau. Der Innenverteidiger wurde in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet und sammelte anschließend im Aktivenbereich Erfahrung bei mehreren höherklassigen Stationen. Unter anderem lief er für den FC Astoria Walldorf, die SG Sonnenhof Großaspach und den FC Nöttingen auf. In der vorliegenden Bilanz stehen 206 Spiele, fünf Tore und 24 Vorlagen.

Zuletzt war Marco Manduzio für den FC Nöttingen in der Oberliga Baden-Württemberg im Einsatz. In der Saison 2025/2026 absolvierte er dort 33 Spiele, erzielte zwei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Auch bei der SG Sonnenhof Großaspach gehörte er in der Oberliga regelmäßig zum Kader. In der Saison 2022/2023 kam er auf 34 Einsätze und 14 Vorlagen, ein Jahr später folgten weitere 16 Spiele.