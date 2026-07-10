Oberliga-Verteidiger wechselt zum Landesliga-Aufsteiger

– Foto: Jens Körner / Verein

Der SV Allmersbach geht als Vizemeister der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und Aufsteiger über die Relegation in die Landesliga Württemberg, Staffel 1. Mit Luis Mayer kommt ein weiterer Defensivspieler zum Team von Trainer Johannes Stanke. Der Zugang bringt Oberliga-Erfahrung aus Normannia Gmünd und Nachwuchs der SG Sonnenhof Großaspach jetzt nach Allmersbach.

Mayer wechselt vom 1. FC Normannia Gmünd zum SV Allmersbach. Der vielseitig einsetzbare Abwehrspieler wurde zuvor im Nachwuchs der SG Sonnenhof Großaspach ausgebildet und spielte dort in der U17 und U19 in der Oberliga. Anschließend sammelte er beim 1. FC Normannia Gmünd erste Erfahrungen im Herrenbereich der Oberliga Baden-Württemberg. In der erfassten Bilanz stehen für Mayer 23 Spiele und ein Tor. Für Normannia Gmünd kam er 2024/25 dreimal und 2025/26 siebenmal in der Oberliga zum Einsatz. Für die U19 der SG Sonnenhof Großaspach absolvierte er in der A-Junioren-Oberliga weitere Partien und erzielte in der Herbstrunde 2024 einen Treffer.

Für den SV Allmersbach ist Mayer der fünfte genannte Zugang. Zuvor kamen Jannick Maurer vom SV Spiegelberg, Yannik Moll vom SV Breuningsweiler, Sebastian Cullmann vom 1. FC Niederkirchen und Max Scholze vom FV Dresden 06 Laubegast. Auf der Abgangsseite stehen Dustin Scott Condello wegen Wohnortwechsel sowie Dario Nieswandt und Michael Heisswolf, die ihre Laufbahn beenden.