Oberliga-Verteidiger verstärkt Landesligist VfR Heilbronn

– Foto: Adnan Altinkaya / Verein

Der VfR Heilbronn geht nach dem Abstieg aus der Verbandsliga Württemberg in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit einem weiteren jungen Zugang in die neue Saison. Nico Albrecht wechselt an die Badstraße. Der 20-jährige Außenverteidiger kommt vom Oberliga-Absteiger FSV 08 Bietigheim-Bissingen und soll die Außenpositionen verstärken.

Für Bietigheim-Bissingen absolvierte Albrecht zuletzt 17 Spiele. Ausgebildet wurde er zuvor über viele Jahre in den Nachwuchsleistungszentren der Stuttgarter Kickers und des VfB Stuttgart. Der in Murr wohnhafte Defensivspieler bringt damit eine gute fußballerische Ausbildung und erste Erfahrung im höherklassigen Herrenbereich mit. In Heilbronn will er sein Talent einbringen, sich weiterentwickeln und dazu beitragen, den Verein nach dem Abstieg wieder nach vorne zu bringen.

Entscheidend für seinen Wechsel waren das Gespräch mit Trainer Zlatko Blaskic, das Umfeld, die Rahmenbedingungen und das Potenzial des Vereins. Albrecht beschreibt sich als kämpferischen Spieler, der alles für den Mannschaftserfolg geben will. Rückschläge zu verarbeiten und weiter an sich zu glauben, zählt für ihn zu den prägenden Erfahrungen der vergangenen Jahre.