Oberliga-Verstärkung für BW Papenburg

– Foto: SV Wilhelmshaven

Die Verantwortlichen legen kurz vor dem Ende der Transferperiode noch einmal nach: Benny Boungou kehrt nach Papenburg zurück und verstärkt ab sofort den Kader des SC Blau-Weiß.

Kurz vor Transferschluss gibt es in Papenburg noch einmal personellen Zuwachs. Benny Boungou kehrt zu seinem ehemaligen Verein zurück und trägt künftig wieder das blau-weiße Trikot. Der Rückkehrer verstärkt die Mannschaft damit ab sofort.

Für Boungou ist Papenburg kein unbekanntes Pflaster. Bereits in der Vergangenheit lief er für die Blau-Weißen auf, nun führt ihn sein Weg zurück zu seinem früheren Club. Der Verein zeigte sich über die kurzfristige Verstärkung entsprechend erfreut und begrüßte den Rückkehrer mit den Worten: „Welcome back, Benny! Schön, dich wieder in der Blau-Weißen Familie zu haben!“