Oberliga-Vereinsikone wechselt in die Regionalliga

Beim Fußball-Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd wird man sich künftig umgewöhnen müssen: Eine Vereinsikone wird den Verein verlassen. Luca Molinari möchte den nächsten Schritt gehen und wechselt in die Regionalliga, die Normannia legt dem verdienten Spieler selbstverständlich keine Steine in den Weg.

Im Gegenteil: „Der Weg von Luca ist doch ein sensationeller. Er spielt seit der F-Jugend bei der Normannia, ist jetzt 22 Jahre jung, jetzt ist für ihn der richtige Zeitpunkt, es zu versuchen“, sagt Normannias Sportdirektor Stephan Fichter. Genau das ist schließlich der Weg der Normannia, junge Spieler besser machen, weiterentwickeln, um ihnen diesen Schritt zu ermöglichen. Im vergangenen Jahr ist dies bei Henrik Selitaj ebenfalls schon gelungen, der damals nach Göppingen wechselte. Der aufnehmende Verein wird den Transfer in Kürze selbst kommunizieren.

Der Weggang fällt nicht vom Himmel. „Ich bin mit Luca seit Jahren immer im guten Austausch und er hat immer betont, dass er es irgendwann in einer höheren Liga probieren möchte. Wir sind darauf vorbereitet gewesen und drücken ihm von Herzen die Daumen“, sagt Fichter. Eins zu eins werde man den jungen Flügelflitzer ohnehin nicht ersetzen können. Der größere der beiden Molinari-Brüder hat sich zur unumstrittenen Stammkraft bei der Normannia entwickelt, hat als Außenverteidiger im zweistelligen Bereich Tore erzielt und sich körperlich stark weiterentwickelt. Jetzt fühlt er sich reif für den nächsten Schritt in einer höheren Liga. „Ich traue ihm den Sprung zu. Die Türen im Schwerzer aber werden für ihn nie verschlossen sein“, so Fichter abschließend.