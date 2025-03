Viel fehlte Union Nettetal am Mittwoch nicht zum Punktgewinn. – Foto: Arno Wirths

Oberliga: Union Nettetal unterliegt dem VfB Homberg nur knapp In der Oberliga Niederrhein empfing der VfB Homberg als Fünfter am Mittwoch um 20 Uhr den Vorletzten SC Union Nettetal und siegte am Ende knapp mit 2:1. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein SSVg Velbert FC Monheim Niederwenig. Biemenhorst + 14 weitere

Es ist eine auch körperlich fordernde Woche für den SC Union Nettetal in der Oberliga Niederrhein. Am Samstag gab es mit dem Halbfinale im Niederrheinpokal vor mehr als 10.000 Zuschauern beim MSV Duisburg einen der Höhepunkte der Vereinsgeschichte, und an dieser Stelle waren die Gedanken vieler Beobachter und vielleicht auch Beteiligter sicher noch einmal beim spät im Vorjahr ausgeschiedenen Ex-Trainer Andi Schwan, der das Team in dieses Halbfinale geführt hatte.

Mi., 26.03.2025, 20:00 Uhr VfB Homberg VfB Homberg SC Union Nettetal Nettetal 2 1 Beim 0:7 war das Team aus Nettetal zwar ohne Chance, dennoch war es wohl eines dieser Spiele, von denen der eine oder andere noch seinen Enkeln erzählen dürfte. Doch vor allem ist das Spiel, so einmalig es auch war, eine zusätzliche Belastung im Abstiegskampf der Oberliga. Denn die Nettetaler mussten nun am Mittwoch die Partie nachholen, die eigentlich am Wochenende angestanden hätte.

VfB Homberg beweist seine Heimstärke So kam es also am Mittwoch um 20 Uhr für das Team von Trainer Kemal Kuc zum Gastspiel beim Fünften VfB Homberg, die Trauben im pcc-Stadion hängen traditionell hoch. In der Heimtabelle waren die Homberger sogar Vierter, hatten neun der elf Partien auf eigenen Platz gewonnen und kein einziges Remis produziert. Am Ende des Abends belegten die Homberger sogar punktgleich mit dem Spitzenreiter Platz 2 der Heimtabelle, denn die Schützlinge von Stefan Janßen siegten mit 2:1.