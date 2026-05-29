Oberliga und Verbandsliga: Diese Sommertransfers stehen schon fest

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

1. Göppinger SV

Trainer: Gianni Coveli

Zugänge: Philip Udogu (vereinslos)

Abgänge: Kevin Dicklhuber (TSV Ottenbach)



FC 08 Villingen

Trainer: Matthias Uhing

Zugänge: Louis Leberer (SV Linx)

Abgänge: Christian Derflinger (TSG Balingen)





FC DenzlingenTrainer: Marco DufnerZugänge: Justin Obika (FC Teningen), David Dantis (Freiburger FC), Mehmet Kaya (Freiburger FC), Ron Schweizer (Bahlinger SC), Marvin Mettenberger (VfR Hausen)Abgänge: Oliver Gümpel (VfR Hausen), Christian Cernenchi (Bahlinger SC), Nikita Ebel (Bahlinger SC), Dimitri Siakam (SC Reute)FC NöttingenTrainer: Dennis WillZugänge: Topaz Kronmüller (FV Fortuna Heddesheim), Thomas Bauer (SV Fellbach)Abgänge: Stefan Zimmermann (SSV Reutlingen), Florian Krajinovic (Young Boys Reutlingen), Egemen Sarikaya (TSV Ehningen), Matej Mijic (FC-Astoria Walldorf), Marco Manduzio (FV Löchgau), Ugur Can Tayar (Ziel unbekannt), Moriz Weißer (Ziel unbekannt), Alex Hoffmann (Ziel unbekannt)FSV 08 Bietigheim-BissingenTrainer: Daniel ZmpitasZugänge: Marlon Radel (vereinslos), Lukas Mann (FV Löchgau), Henry Alexander Strahl (SV Fellbach), Jannik Dannhäußer (VfR Heilbronn), Ivanilson Guerra Matias (FV Löchgau), Mirhan Inan (TSG Balingen), Luis Weber (VfR Heilbronn), Ali Bozatzioglou (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Komninos Delkos (FV Löchgau)Abgänge: Alexander Götz (FV Löchgau), Max Stumm (TSG Backnang)FSV HollenbachTrainer: Reinhard SchenkerZugänge: Julian Erhardt (SpVgg Satteldorf), Lukas Schappes (FSV Hollenbach)Abgänge: keineFV RavensburgTrainer: Rahman SoyudogruZugänge: keineAbgänge: keineKarlsruher SC IITrainer: Dietmar BlickerZugänge: keineAbgänge: Jakob Weißer (SV Oberachern)SSV ReutlingenTrainer: Thomas HerbstZugänge: Denis Gudzevic (1. CfR Pforzheim), Markus Wagner (Young Boys Reutlingen), Stefan Zimmermann (FC Nöttingen), Tim Schwaiger (1. CfR Pforzheim), Wycliff Yeboah (FC-Astoria Walldorf)Abgänge: Moritz Kuhn (Young Boys Reutlingen), Maxim Schmalz (TSG Balingen), Marlon Gangloff (Vertrag ausgelaufen), Sladan Puseljic (Vertrag ausgelaufen), Daniel Breuninger (Young Boys Reutlingen), Dominik Hozlinger (Ziel unbekannt), Tim Wöhrle (Ziel unbekannt), Leander Vochatzer (Ziel unbekannt)SV OberachernTrainer: Fabian HimmelZugänge: Marvin Benefo (TB Jahn Zeiskam), Jakob Weißer (Karlsruher SC II)Abgänge: Nick Scott (USA), Bastian Barnick (FC Bienwald Kandel), Yves Borie (), Aleksei Carnier (USA), Eser Gümüs (), Robin Mörmann (), Marin Stefotic ()TSG BacknangTrainer: Mario MarinicZugänge: Max Stumm (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)Abgänge: David Müller (Drita Kosova Kornwestheim), Ali Ferati (FSV Waiblingen), Thomas Doser (beendet Laufbahn), Ayman Mouhssine (Ziel unbekannt), Mark Gashi (Leihe Ende), Sebastian Gleißner (unbekannt), Mika Müller (unbekannt), Patrick Tichy (FSV Waiblingen)TSV EssingenTrainer: Simon KöpfZugänge: Simon Gruber (TSV Nördlingen)Abgänge: Tom Österle (TSV Crailsheim)Türkischer SV SingenTrainer: Slobodan MaglovZugänge: keineAbgänge: keineTürkspor NeckarsulmTrainer: Uwe Rapolder, Julian GruppZugänge: keineAbgänge: Murat Zeyrek (TG Böckingen)VfR AalenTrainer: Beniamino MolinariZugänge: Michael Kleinschrodt (SG Sonnenhof Großaspach)Abgänge: Steffen Kienle (Sportfreunde Dorfmerkingen)VfR MannheimTrainer: Marcel AbeleZugänge: keineAbgänge: keine

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Aktuelle Teams der Verbandsliga Württemberg

Calcio Leinfelden-Echterdingen

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: Ali Bozatzioglou (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Jovan Djermanovic (), Francesco di Frisco (), Andreas Joachim ()



FC Esslingen

Trainer: Dominik Eitel

Zugänge: Jose Garcia (FC Esslingen)

Abgänge: Philipp Fischer (TSV Weilheim/Teck), Paul Ulmer (TSV Ehningen), Antonio Trento (FSV Waiblingen)



FC Holzhausen

Trainer: Daniel Seemann

Zugänge: Walter Vegelin (1. CfR Pforzheim), Felix Hörmann (TuS Ergenzingen)

Abgänge: Adrian Müller (TSG Balingen)



FC Rottenburg

Trainer: Marc Mutschler

Zugänge: keine

Abgänge: Daniel Angerer (TSV Frommern)



FSV Waiblingen

Trainer: Patrik Ribeiro-Pais

Zugänge: Amour Nnokoson (FC Ingolstadt 04), Marco Ostuni (vereinslos), Marco Ostuni (SG Sonnenhof Großaspach), Ali Ferati (TSG Backnang), Antonio Trento (FC Esslingen), Sebastian Rief (TSV Affalterbach), Nikola Specht (TSV Schornbach), Caglar Celiktas (TV Echterdingen), Bendito Calemba (SV Fellbach), Niklas Weiß (SV Fellbach), David Gerstner (SV Fellbach), Patrick Tichy (TSG Backnang)

Abgänge: Luca Keyerleber (TSV Nellmersbach), Jan Plieninger (TSV Nellmersbach), Hajdar Shala (SG Schorndorf), Luca Vullo (SV Fellbach), Timo Rörich (TSV Nellmersbach)



Sportfreunde Dorfmerkingen

Trainer: Stefan Schill

Zugänge: Steffen Kienle (VfR Aalen), Baris Acikgöz (SG Heldenfingen/Heuchlingen), Alverik Montag (TSV Nördlingen)

Abgänge: keine



Sportfreunde Schwäbisch Hall

Trainer: Thorsten Schift

Zugänge: Marc Wagemann (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Henry Hutzenlaub (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Maximilian Schön (), Luca Provvido (TSG Öhringen), Lorik Makolli (TSG Öhringen), Philipp Schropp (), Leorant Marmullaku (VfR Heilbronn)

Abgänge: Daniel Martin (SpVgg Satteldorf), Daniel Dahmen (SpVgg Satteldorf), Niklas Vuletic (SSV Schwäbisch Hall), Benjamin Kurz (SpVgg Satteldorf), Sascha Esau (TSV Ilshofen)



SSV Ehingen-Süd

Trainer: Jan Deiss

Zugänge: keine

Abgänge: Matthias Benkovic (TSV Neu-Ulm)



SV Fellbach

Trainer: Kirakos Gountoulas, Nicos Gountoulas

Zugänge: Aristidis Perhanidis (TSVgg Plattenhardt), Enrico Caruso (vereinslos), Luca Vullo (FSV Waiblingen)

Abgänge: Henry Alexander Strahl (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Bendito Calemba (FSV Waiblingen), Niklas Weiß (FSV Waiblingen), Thomas Bauer (FC Nöttingen)



TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Trainer: Patrick Faber

Zugänge: Leonard Gjini (TSV Oberensingen), Benjamin Isin (FV 08 Unterkochen), Calvin Rosental (VfR Aalen), Marlon Lander (TSV Oberensingen), Philipp Kees (TSV Gaildorf)

Abgänge: Bastian Heidenfelder (TSV Langenau), Marc Wagemann (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Simon Lechleitner (SG Bettringen), Henry Hutzenlaub (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Nico Hering (SC Hermaringen), Patrick Faber (1. FC Normannia Gmünd)



TSG Tübingen

Trainer: Michael Frick

Zugänge: keine

Abgänge: Henoch Grauer (TSG Balingen)



TSV Berg

Trainer: Oliver Ofentausek

Zugänge: Johannes Moser ()

Abgänge: keine



TSV Oberensingen

Trainer: Leonard Gjini

Zugänge: keine

Abgänge: Leonard Gjini (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Marlon Lander (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)



TSV Weilimdorf

Trainer: Oliver Stierle

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfB Friedrichshafen

Trainer: Stephan Steinhauser

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfR Heilbronn

Trainer: Andreas Lechner

Zugänge: Oliver Barz (VfR Heilbronn), Eren Yilmaz (VfR Heilbronn), Emilio Malo (VfR Heilbronn)

Abgänge: Jannik Dannhäußer (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Leorant Marmullaku (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Luis Weber (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Daniel Keller (FC Memmingen)



Young Boys Reutlingen

Trainer: Volker Grimminger

Zugänge: Moritz Kuhn (SSV Reutlingen), Florian Krajinovic (FC Nöttingen), Daniel Breuninger (SSV Reutlingen)

Abgänge: Markus Wagner (SSV Reutlingen), Eimen Zalloumi (TSVgg Plattenhardt), Labid Ahmed Qadeer (VfL Pfullingen)