Oberliga und Verbandsliga: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
1. CfR Pforzheim
Trainer: Dirk Rohde
Zugänge: keine
Abgänge: Denis Gudzevic (SSV Reutlingen), Walter Vegelin (FC Holzhausen), Berzan Ural (SV Böblingen), Tim Schwaiger (SSV Reutlingen)
1. FC Normannia Gmünd
Trainer: Zlatko Blaskic
Zugänge: Mergim Collaku (TSV Schornbach), Simeon Potsolidis (FV Spfr Neuhausen), Lenn Reinders (1. FC Normannia Gmünd), Danis Brkic (1. FC Normannia Gmünd), Nikola Gojkovic (1. FC Normannia Gmünd), Dominik Pfeifer (TSGV Waldstetten), Patrick Faber (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
Abgänge: Nico Molinari (SV Stuttgarter Kickers), Zlatko Blaskic (Trennung), Walter Duschek (SV Kaisersbach)
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Calcio Leinfelden-Echterdingen
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Ali Bozatzioglou (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Jovan Djermanovic (), Francesco di Frisco (), Andreas Joachim ()
FC Esslingen
Trainer: Dominik Eitel
Zugänge: Jose Garcia (FC Esslingen)
Abgänge: Philipp Fischer (TSV Weilheim/Teck), Paul Ulmer (TSV Ehningen), Antonio Trento (FSV Waiblingen)
FC Holzhausen
Trainer: Daniel Seemann
Zugänge: Walter Vegelin (1. CfR Pforzheim), Felix Hörmann (TuS Ergenzingen)
Abgänge: Adrian Müller (TSG Balingen)
FC Rottenburg
Trainer: Marc Mutschler
Zugänge: keine
Abgänge: Daniel Angerer (TSV Frommern)
FSV Waiblingen
Trainer: Patrik Ribeiro-Pais
Zugänge: Amour Nnokoson (FC Ingolstadt 04), Marco Ostuni (vereinslos), Marco Ostuni (SG Sonnenhof Großaspach), Ali Ferati (TSG Backnang), Antonio Trento (FC Esslingen), Sebastian Rief (TSV Affalterbach), Nikola Specht (TSV Schornbach), Caglar Celiktas (TV Echterdingen), Bendito Calemba (SV Fellbach), Niklas Weiß (SV Fellbach), David Gerstner (SV Fellbach), Patrick Tichy (TSG Backnang)
Abgänge: Luca Keyerleber (TSV Nellmersbach), Jan Plieninger (TSV Nellmersbach), Hajdar Shala (SG Schorndorf), Luca Vullo (SV Fellbach), Timo Rörich (TSV Nellmersbach)
Sportfreunde Dorfmerkingen
Trainer: Stefan Schill
Zugänge: Steffen Kienle (VfR Aalen), Baris Acikgöz (SG Heldenfingen/Heuchlingen), Alverik Montag (TSV Nördlingen)
Abgänge: keine
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Trainer: Thorsten Schift
Zugänge: Marc Wagemann (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Henry Hutzenlaub (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Maximilian Schön (), Luca Provvido (TSG Öhringen), Lorik Makolli (TSG Öhringen), Philipp Schropp (), Leorant Marmullaku (VfR Heilbronn)
Abgänge: Daniel Martin (SpVgg Satteldorf), Daniel Dahmen (SpVgg Satteldorf), Niklas Vuletic (SSV Schwäbisch Hall), Benjamin Kurz (SpVgg Satteldorf), Sascha Esau (TSV Ilshofen)
SSV Ehingen-Süd
Trainer: Jan Deiss
Zugänge: keine
Abgänge: Matthias Benkovic (TSV Neu-Ulm)
SV Fellbach
Trainer: Kirakos Gountoulas, Nicos Gountoulas
Zugänge: Aristidis Perhanidis (TSVgg Plattenhardt), Enrico Caruso (vereinslos), Luca Vullo (FSV Waiblingen)
Abgänge: Henry Alexander Strahl (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Bendito Calemba (FSV Waiblingen), Niklas Weiß (FSV Waiblingen), Thomas Bauer (FC Nöttingen)
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Trainer: Patrick Faber
Zugänge: Leonard Gjini (TSV Oberensingen), Benjamin Isin (FV 08 Unterkochen), Calvin Rosental (VfR Aalen), Marlon Lander (TSV Oberensingen), Philipp Kees (TSV Gaildorf)
Abgänge: Bastian Heidenfelder (TSV Langenau), Marc Wagemann (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Simon Lechleitner (SG Bettringen), Henry Hutzenlaub (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Nico Hering (SC Hermaringen), Patrick Faber (1. FC Normannia Gmünd)
TSG Tübingen
Trainer: Michael Frick
Zugänge: keine
Abgänge: Henoch Grauer (TSG Balingen)
TSV Berg
Trainer: Oliver Ofentausek
Zugänge: Johannes Moser ()
Abgänge: keine
TSV Oberensingen
Trainer: Leonard Gjini
Zugänge: keine
Abgänge: Leonard Gjini (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Marlon Lander (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
TSV Weilimdorf
Trainer: Oliver Stierle
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB Friedrichshafen
Trainer: Stephan Steinhauser
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfR Heilbronn
Trainer: Andreas Lechner
Zugänge: Oliver Barz (VfR Heilbronn), Eren Yilmaz (VfR Heilbronn), Emilio Malo (VfR Heilbronn)
Abgänge: Jannik Dannhäußer (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Leorant Marmullaku (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Luis Weber (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Daniel Keller (FC Memmingen)
Young Boys Reutlingen
Trainer: Volker Grimminger
Zugänge: Moritz Kuhn (SSV Reutlingen), Florian Krajinovic (FC Nöttingen), Daniel Breuninger (SSV Reutlingen)
Abgänge: Markus Wagner (SSV Reutlingen), Eimen Zalloumi (TSVgg Plattenhardt), Labid Ahmed Qadeer (VfL Pfullingen)