 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Oberliga und Verbandsliga: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Körner

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
Villingen
1. Göpp. SV
Karlsruhe II

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Aktuelle Teams der Oberliga Baden-Württemberg

1. CfR Pforzheim
Trainer: Dirk Rohde
Zugänge: keine
Abgänge: Denis Gudzevic (SSV Reutlingen), Walter Vegelin (FC Holzhausen), Berzan Ural (SV Böblingen)

1. FC Normannia Gmünd
Trainer: Zlatko Blaskic
Zugänge: Mergim Collaku (TSV Schornbach), Simeon Potsolidis (FV Spfr Neuhausen), Lenn Reinders (1. FC Normannia Gmünd), Danis Brkic (1. FC Normannia Gmünd), Nikola Gojkovic (1. FC Normannia Gmünd), Dominik Pfeifer (TSGV Waldstetten), Patrick Faber (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
Abgänge: Nico Molinari (SV Stuttgarter Kickers), Zlatko Blaskic (Trennung), Walter Duschek (SV Kaisersbach)

1. Göppinger SV
Trainer: Gianni Coveli
Zugänge: Philip Udogu (vereinslos)
Abgänge: Kevin Dicklhuber (TSV Ottenbach)

FC 08 Villingen
Trainer: Matthias Uhing
Zugänge: Louis Leberer (SV Linx)
Abgänge: Christian Derflinger (TSG Balingen)

FC Denzlingen
Trainer: Marco Dufner
Zugänge: keine
Abgänge: Oliver Gümpel (VfR Hausen), Christian Cernenchi (Bahlinger SC), Nikita Ebel (Bahlinger SC)

FC Nöttingen
Trainer: Dennis Will
Zugänge: Topaz Kronmüller (FV Fortuna Heddesheim)
Abgänge: Stefan Zimmermann (SSV Reutlingen), Florian Krajinovic (Young Boys Reutlingen)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Trainer: Daniel Zmpitas
Zugänge: Marlon Radel (vereinslos), Lukas Mann (FV Löchgau), Henry Alexander Strahl (SV Fellbach), Jannik Dannhäußer (VfR Heilbronn), Ivanilson Guerra Matias (FV Löchgau)
Abgänge: Alexander Götz (FV Löchgau)

FSV Hollenbach
Trainer: Reinhard Schenker
Zugänge: Julian Erhardt (SpVgg Satteldorf)
Abgänge: keine

FV Ravensburg
Trainer: Rahman Soyudogru
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Karlsruher SC II
Trainer: Dietmar Blicker
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SSV Reutlingen
Trainer: Thomas Herbst
Zugänge: Denis Gudzevic (1. CfR Pforzheim), Markus Wagner (Young Boys Reutlingen), Stefan Zimmermann (FC Nöttingen)
Abgänge: Moritz Kuhn (Young Boys Reutlingen), Maxim Schmalz (TSG Balingen), Marlon Gangloff (Vertrag ausgelaufen), Sladan Puseljic (Vertrag ausgelaufen)

SV Oberachern
Trainer: Fabian Himmel
Zugänge: Marvin Benefo (TB Jahn Zeiskam)
Abgänge: keine

TSG Backnang
Trainer: Mario Marinic
Zugänge: keine
Abgänge: David Müller (Drita Kosova Kornwestheim), Ali Ferati (FSV Waiblingen)

TSV Essingen
Trainer: Simon Köpf
Zugänge: Simon Gruber (TSV Nördlingen)
Abgänge: Tom Österle (TSV Crailsheim)

Türkischer SV Singen
Trainer: Slobodan Maglov
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Türkspor Neckarsulm
Trainer: Uwe Rapolder, Julian Grupp
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfR Aalen
Trainer: Beniamino Molinari
Zugänge: Michael Kleinschrodt (SG Sonnenhof Großaspach)
Abgänge: Steffen Kienle (Sportfreunde Dorfmerkingen)

VfR Mannheim
Trainer: Marcel Abele
Zugänge: keine
Abgänge: keine

---

Aktuelle Teams der Verbandsliga Württemberg

Calcio Leinfelden-Echterdingen
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Esslingen
Trainer: Dominik Eitel
Zugänge: Jose Garcia (FC Esslingen)
Abgänge: Philipp Fischer (TSV Weilheim/Teck), Paul Ulmer (TSV Ehningen)

FC Holzhausen
Trainer: Daniel Seemann
Zugänge: Walter Vegelin (1. CfR Pforzheim), Felix Hörmann (TuS Ergenzingen)
Abgänge: Adrian Müller (TSG Balingen)

FC Rottenburg
Trainer: Marc Mutschler
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Waiblingen
Trainer: Patrik Ribeiro-Pais
Zugänge: Amour Nnokoson (FC Ingolstadt 04), Marco Ostuni (vereinslos), Marco Ostuni (SG Sonnenhof Großaspach), Ali Ferati (TSG Backnang)
Abgänge: Luca Keyerleber (TSV Nellmersbach), Jan Plieninger (TSV Nellmersbach), Hajdar Shala (SG Schorndorf)

Sportfreunde Dorfmerkingen
Trainer: Stefan Schill
Zugänge: Steffen Kienle (VfR Aalen), Baris Acikgöz (SG Heldenfingen/Heuchlingen), Alverik Montag (TSV Nördlingen)
Abgänge: keine

Sportfreunde Schwäbisch Hall
Trainer: Thorsten Schift
Zugänge: Marc Wagemann (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Henry Hutzenlaub (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Maximilian Schön (), Luca Provvido (TSG Öhringen), Lorik Makolli (TSG Öhringen), Philipp Schropp ()
Abgänge: Daniel Martin (SpVgg Satteldorf), Daniel Dahmen (SpVgg Satteldorf), Niklas Vuletic (SSV Schwäbisch Hall), Benjamin Kurz (SpVgg Satteldorf)

SSV Ehingen-Süd
Trainer: Jan Deiss
Zugänge: keine
Abgänge: Matthias Benkovic (TSV Neu-Ulm)

SV Fellbach
Trainer: Kirakos Gountoulas, Nicos Gountoulas
Zugänge: Aristidis Perhanidis (TSVgg Plattenhardt), Enrico Caruso (vereinslos)
Abgänge: Henry Alexander Strahl (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Trainer: Patrick Faber
Zugänge: Leonard Gjini (TSV Oberensingen), Benjamin Isin (FV 08 Unterkochen), Calvin Rosental (VfR Aalen), Marlon Lander (TSV Oberensingen)
Abgänge: Bastian Heidenfelder (TSV Langenau), Marc Wagemann (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Simon Lechleitner (SG Bettringen), Henry Hutzenlaub (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Nico Hering (SC Hermaringen), Patrick Faber (1. FC Normannia Gmünd)

TSG Tübingen
Trainer: Michael Frick
Zugänge: keine
Abgänge: Henoch Grauer (TSG Balingen)

TSV Berg
Trainer: Oliver Ofentausek
Zugänge: Johannes Moser ()
Abgänge: keine

TSV Oberensingen
Trainer: Leonard Gjini
Zugänge: keine
Abgänge: Leonard Gjini (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Marlon Lander (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)

TSV Weilimdorf
Trainer: Oliver Stierle
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Friedrichshafen
Trainer: Stephan Steinhauser
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfR Heilbronn
Trainer: Andreas Lechner
Zugänge: Oliver Barz (VfR Heilbronn), Eren Yilmaz (VfR Heilbronn), Emilio Malo (VfR Heilbronn)
Abgänge: Jannik Dannhäußer (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)

Young Boys Reutlingen
Trainer: Volker Grimminger
Zugänge: Moritz Kuhn (SSV Reutlingen), Florian Krajinovic (FC Nöttingen)
Abgänge: Markus Wagner (SSV Reutlingen), Eimen Zalloumi (TSVgg Plattenhardt)