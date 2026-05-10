Oberliga und Verbandsliga: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
1. CfR Pforzheim
Trainer: Dirk Rohde
Zugänge: Dirk Rohde (vereinslos), Faruk Karadogan (vereinslos)
Abgänge: Denis Gudzevic (SSV Reutlingen), Walter Vegelin (FC Holzhausen), Berzan Ural (SV Böblingen)
1. FC Normannia Gmünd
Trainer: Zlatko Blaskic
Zugänge: Mergim Collaku (TSV Schornbach), Simeon Potsolidis (FV Spfr Neuhausen), Lenn Reinders (1. FC Normannia Gmünd), Danis Brkic (1. FC Normannia Gmünd), Nikola Gojkovic (1. FC Normannia Gmünd), Dominik Pfeifer (TSGV Waldstetten), Patrick Faber (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
Abgänge: Nico Molinari (SV Stuttgarter Kickers), Zlatko Blaskic (Trennung), Walter Duschek (SV Kaisersbach)
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Calcio Leinfelden-Echterdingen
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Sangar Aziz (Istanbul United)
FC Esslingen
Trainer: Dominik Eitel
Zugänge: Jose Garcia (FC Esslingen)
Abgänge: Philipp Fischer (TSV Weilheim/Teck), Paul Ulmer (TSV Ehningen)
FC Holzhausen
Trainer: Daniel Seemann
Zugänge: Walter Vegelin (1. CfR Pforzheim), Felix Hörmann (TuS Ergenzingen)
Abgänge: Adrian Müller (TSG Balingen)
FC Rottenburg
Trainer: Marc Mutschler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Waiblingen
Trainer: Patrik Ribeiro-Pais
Zugänge: Amour Nnokoson (FC Ingolstadt 04), Marco Ostuni (vereinslos), Marco Ostuni (SG Sonnenhof Großaspach)
Abgänge: Alexandru Emanuel Popescu (Vertrag aufgelöst)
Sportfreunde Dorfmerkingen
Trainer: Stefan Schill
Zugänge: Steffen Kienle (VfR Aalen), Baris Acikgöz (SG Heldenfingen/Heuchlingen)
Abgänge: keine
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Trainer: Thorsten Schift
Zugänge: Marc Wagemann (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Henry Hutzenlaub (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
Abgänge: Daniel Martin (SpVgg Satteldorf), Daniel Dahmen (SpVgg Satteldorf), Niklas Vuletic (SSV Schwäbisch Hall), Niklas Wackler (TSV Ilshofen), Benjamin Kurz (SpVgg Satteldorf)
SSV Ehingen-Süd
Trainer: Jan Deiss
Zugänge: keine
Abgänge: Kevin Ruiz Castellanos (Trennung), Matthias Benkovic (TSV Neu-Ulm)
SV Fellbach
Trainer: Kirakos Gountoulas, Nicos Gountoulas
Zugänge: Aristidis Perhanidis (TSVgg Plattenhardt), Enrico Caruso (vereinslos)
Abgänge: Henry Alexander Strahl (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Trainer: Patrick Faber
Zugänge: Leonard Gjini (TSV Oberensingen), Benjamin Isin (FV 08 Unterkochen), Calvin Rosental (VfR Aalen)
Abgänge: Bastian Heidenfelder (TSV Langenau), Marc Wagemann (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Simon Lechleitner (SG Bettringen), Henry Hutzenlaub (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Nico Hering (SC Hermaringen), Patrick Faber (1. FC Normannia Gmünd)
TSG Tübingen
Trainer: Michael Frick
Zugänge: keine
Abgänge: Henoch Grauer (TSG Balingen)
TSV Berg
Trainer: Oliver Ofentausek
Zugänge: Johannes Moser ()
Abgänge: keine
TSV Oberensingen
Trainer: Leonard Gjini
Zugänge: keine
Abgänge: Leonard Gjini (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
TSV Weilimdorf
Trainer: Oliver Stierle
Zugänge: keine
Abgänge: Admir Fajic (OFK Beograd Stuttgart)
VfB Friedrichshafen
Trainer: Stephan Steinhauser
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfR Heilbronn
Trainer: Andreas Lechner
Zugänge: Oliver Barz (VfR Heilbronn), Eren Yilmaz (VfR Heilbronn), Emilio Malo (VfR Heilbronn), Alexander Thomas (FV Illertissen)
Abgänge: keine
Young Boys Reutlingen
Trainer: Volker Grimminger
Zugänge: Moritz Kuhn (SSV Reutlingen)
Abgänge: Markus Wagner (SSV Reutlingen), Eimen Zalloumi (TSVgg Plattenhardt)