Oberliga und Verbandsliga: Die Top-Torjägerinnen in Württemberg

Der Ball ruht aktuell in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und Frauen-Verbandsliga Württemberg. FuPa wirft daher den Blick auf die besten Torjägerinnen.
10 Tore Silvana Arcangioli (SV Hegnach)
10 Tore Lisa Kröper (FSV Waldebene Stuttgart Ost)
9 Tore Josephine Wild (1. FC Heidenheim)
8 Tore Eva Yara Werner (SV Hegnach)
7 Tore Sophia Zechmeister (1. FC Mühlhausen)
7 Tore Vanessa Ziegler (SV Gottenheim)
6 Tore Jana Erdle (TSV Tettnang)
6 Tore Melanie Geiselhart (SV Alberweiler)
6 Tore Milica Kuburovic (Karlsruher SC II)
6 Tore Annika Meßner (FSV Waldebene Stuttgart Ost)
6 Tore Luisa Wüst (1. FC Mühlhausen)
5 Tore Simone Birkle (TSV Tettnang)
5 Tore Lorena Bürkle (TSV Neuenstein)
5 Tore Sophia Fischer (Zeller FV)
5 Tore Sophie Gronbach (TSV Neuenstein)
5 Tore Leonie Kuhlmann (Karlsruher SC II)
5 Tore Nina Seitz (SV Alberweiler)
5 Tore Tamara Würstle (SV Alberweiler)
4 Tore Jule Bianchi (FC Freiburg-St. Georgen)
4 Tore Elena Kiefer (Zeller FV)
9 Tore Jessica Ganz (SG Altheim)
8 Tore Lene Berner (SV Eutingen)
8 Tore Chantal Fath (SG Altheim)
7 Tore Lara Langanke (TSV Münchingen)
7 Tore Sarah Ungericht (SV Musbach)
6 Tore Emma Babic (VfB Stuttgart II)
6 Tore Vanessa Deisling (TSV Frommern)
6 Tore Lorena Stagel Alberto (VfL Sindelfingen Ladies)
5 Tore Fabienne Fay (TV Jebenhausen)
5 Tore Luisa Reiser (1. FC Donzdorf)
5 Tore Charlette Sittner (SGM Oppenweiler/Sulzbach)
4 Tore Joana Bauer (1. FC Donzdorf)
4 Tore Sophie Bayer (VfB Stuttgart II)
4 Tore Isabella Hartig (SV Eutingen)
4 Tore Sophie Köhler (VfL Sindelfingen Ladies)
4 Tore Corinna Konrad (SV Jungingen)
4 Tore Luisa Lock (SG Altheim)
4 Tore Clara Lorenz (SV Jungingen)
4 Tore Franziska Reiser (TSV Frommern)
4 Tore Dana Thumm (SV Eutingen)
