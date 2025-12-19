Oberliga und U-Bundesliga: 1. FC Viersen setzt Transferoffensive fort

Die Transferoffensive des 1. FC Viersen. Der abstiegsbedrohte Bezirksligist hat die Zugänge drei und vier vorgestellt und dabei viel Qualität an den Hohen Busch geholt. Die Mission Klassenerhalt wird ab sofort von Leonard Lekaj und Luca Heise unterstützt.

Viermal hat der 1. FC Viersen in dieser Woche bereits auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nachdem zunächst mit Kevin Weggen ein echter Kracher präsentiert werden konnte , stellten die Verantwortlichen am Donnerstag Mohamed Kourouma vor . Ebenfalls am Donnerstag erfolgte die Vertragsunterzeichnung von Luca Heise. Der 20-Jährige genoss eine erstklassige Ausbildung. Im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln kam er zu Einsätzen in der U17- und U19-Bundesliga. "Er bringt entsprechend enormes Potenzial mit und passt gut in das Anforderungsprofil für die Rückrunde mit einem mix aus erfahrenen Spielern und hochtalentierten, jungen Talenten", heißt es im Statement des Vereins. Nach einer längeren Verletzungspause soll er nach der Winterpause wieder voll einsteigen und dem Team bei der Mission Klassenerhalt helfen.

Trainer Stephan Houben verteilt derweil ordentlich Vorschusslorbeeren: "Luca gehört zu den besten Talenten, die mir in meiner Trainerlaufbahn begegnet sind. Nach seiner Verletzungspause ist er nun wieder topfit und ich bin überzeugt davon, dass er uns bei unserer Mission Klassenerhalt enorm unterstützen wird. Viele Vereine haben um ihn gebuhlt, umso erfreulicher, dass er sich für den 1. FC Viersen entschieden hat. Ich freue mich sehr darauf, ihn wieder auf dem Platz zu sehen." Zuletzt stand er beim TuS Gerresheim unter Vertrag, kam dort allerdings nicht zum Einsatz.

Auf eine lange Karriere kann Leonard Lekaj bereits zurückblicken, nun schließt er sich erneut dem 1. FC Viersen an, für den er von 2010 bis 2012 bereits auf dem Platz stand. Er kommt vom SC Kapellen an den Hohen Busch. "Mit seiner Erfahrung, seinem Einsatzwillen und seiner ausgeprägten Teamfähigkeit wird Leo unserer Mannschaft sportlich wie menschlich sehr gut tun", heißt es in der Transfermitteilung des 35-Jährigen, der zudem in der Icon League für die Wontorriors antritt.

"Ich kenne Leo seit über 15 Jahren und habe ihn selber damals von der A-Jugend in die Landesliga- Mannschaft des SC Rheindahlen geholt. Seitdem ist unser freundschaftlicher Kontakt nie abgebrochen. Umso mehr freue ich mich, dass wir ab sofort wieder gemeinsam arbeiten und zusätzlich, dass wir mit Leo einen Spieler mit Viersener Vergangenheit verpflichten konnten, der uns sportlich sehr weiterhelfen wird", erklärt Manuel Moreira, Abteilungsleiter Sport der Viersener.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: