Oberliga & Trainer: Fortuna Düsseldorf beantwortet wichtigste Fragen Fortuna Düsseldorf plant nach dem Zwangsabstieg der U23 in die Oberliga Niederrhein weiter mit Trainer Jens Langeneke und Andreas Lambertz. Auch die ersten Zugänge stehen fest. von André Nückel · Heute, 12:47 Uhr · 0 Leser

Bleibt Trainer: Jens Langeneke. – Foto: Boris Hempel

Die Herausforderungen für Fortuna Düsseldorf sind in diesem Sommer immens. Der Klub, der eigentlich in die Bundesliga wollte, muss nach dem Abstieg in die 3. Liga nicht nur den Neustart der Profis angehen, sondern auch einen Umbruch in der U23 planen. Die Regionalliga-Mannschaft stieg nämlich zwangsweise trotz Klassenerhalt aus der Regionalliga West ab und geht ab sofort in der Oberliga Niederrhein an den Start. Die beiden wichtigsten Fragen hat der Klub mittlerweile beantwortet.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Als Tabellenzwölfter sicherte sich der Fortuna-Nachwuchs in der vierten Liga mit einem Elf-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegszone recht souverän den Klassenerhalt. Doch die Statuten des Westdeutschen Fußballverbands haben den Ligaverbleib verhindert - bei einem Drittliga-Abstieg der Erstvertretung darf die U23 oder U21 des Vereins nicht in der Regionalliga spielen. Langeneke sprach zunächst von Klärungsbedarf Während der SC Wiedenbrück über den Klassenerhalt jubelte, rückte Fortuna II plötzlich an das Tabellenende einer Liga, in der die Mannschaft als Gründungsmitglied seit 2012/13 gespielt hat. Die Enttäuschung war entsprechend groß. Trainer Jens Langeneke sagte nach dem Abstieg zunächst: „Meine Aufgabe liegt aktuell darin, eine Mannschaft für die Oberliga zusammenzustellen.“ Doch ein Bekenntnis des 49-Jährigen gab es zunächst nicht: „Es muss gesprochen werden. Das wird in den nächsten Tagen passieren.“

Auf FuPa-Nachfrage hat Fortuna Düsseldorf die beiden wichtigsten Fragen in Bezug auf die U23 am Donnerstag beantwortet: Die „Zwote“ wird in jedem Fall in der Oberliga an den Start gehen. Zudem werden Langeneke, seit Oktober 2023 im Amt, und sein Assistent Andreas „Lumpi“ Lambertz weiter als Duo die Geschicke des Profi-Unterbaus verantworten. Erste Zugänge stehen bereits fest Damit war auch zu rechnen, zumal der Klub mittlerweile die ersten beiden Zugänge vorgestellt hat: Vom FC Büderich kommt Flügelspieler Giovanni Nkowa, vom 1. FC Bocholt der Innenverteidiger Kaspar Harbering.