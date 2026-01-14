Oberliga- und Landesligaerfahrung für Hansa Friesoythe!

– Foto: Robert Gertzen

Der SV Hansa hat seine ersten personellen Weichen für die zweite Saisonhälfte gestellt. Mit Enes Muric und Malte Fokken stoßen zwei erfahrene Spieler zur ersten Herrenmannschaft, die ab sofort das Aufgebot der Hanseaten verstärken werden. Beide Neuzugänge bringen reichlich Spielpraxis aus höheren Spielklassen mit und sind dem Verein aus ihrer Jugendzeit bereits bestens vertraut.

Enes Muric wechselt vom Oberligisten SV Wilhelmshaven zu den Hanseaten. Der 28-Jährige ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar und kann dort mehrere Positionen bekleiden. Muric verfügt über umfangreiche Erfahrung im höherklassigen Fußball: Vor seinem Engagement in Wilhelmshaven stand er mehrere Jahre beim TuS Bersenbrück in der Oberliga unter Vertrag. Insgesamt kommt er auf über 100 Einsätze in dieser Spielklasse und bringt damit eine große Portion Routine mit. Auch Malte Fokken verstärkt den Kader von Grün-Weiß zur Rückrunde. Er kommt vom Landesligisten BW Papenburg und ist im Offensivbereich variabel einsetzbar. In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte Fokken mehr als 80 Spiele in der Landes- und Oberliga. Damit bringt auch er Erfahrung aus unterschiedlichen Leistungsniveaus mit, die dem Team in der zweiten Saisonhälfte zugutekommen soll.

Eine weitere Parallele zwischen den beiden Neuzugängen: Sowohl Muric als auch Fokken durchliefen in ihrer Jugend bereits den Nachwuchs des SV Hansa. Der Verein ist für beide Spieler also kein neues Umfeld, was die Integration in die Mannschaft erleichtern dürfte. Sportlicher Leiter Tobias Millhahn ordnete die Transfers entsprechend ein:

„Mit Malte und Enes bekommen wir zwei erfahrene Spieler, die zwar in der Hinrunde weniger gespielt haben, uns jedoch ab der Rückrunde qualitativ verstärken werden. Malte wird uns hoffentlich in der Offensive weiterhelfen und mit Enes bekommen wir einen starken Mittelfeldspieler, der auf mehreren Position einsetzbar ist und uns mehr Stabilität geben kann.“