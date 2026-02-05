Oberliga- und Landesklasse-Erfahrung für die dritte Mannschaft💙💛 Oberliga- und Landesklasse-erfahrene Spieler schließen sich der dritten Mannschaft an von Rene Heinze · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Empor Weimar 06

Um künftig wieder gemeinsam „zusammen zu kicken“, wechseln neben Sandro Burgraf (wir berichteten bereits) auch Thomas Gregor und Christian Brüheim in die dritte Mannschaft. Beide kennen den Verein bereits und bringen reichlich Erfahrung aus höheren Spielklassen mit. Thomas Gregor kam in seiner Laufbahn für den SC 1903 Weimar bis in die Oberliga zum Einsatz und lief zudem in der Thüringenliga für Rot-Weiß Erfurt II auf.

Christian Brüheim spielte für den SSV Vimaria Weimar und sammelte dort Erfahrungen in der Landesklasse, seiner höchsten Spielklasse. Nicht mehr zur dritten Mannschaft gehören wird hingegen Etienne Bergmann, der über viele Jahre als Co-Trainer im Nachwuchsbereich tätig war und auch im Sommer noch zum Kader der Dritten zählte. Bergmann hat sich aus dem Spielbetrieb abgemeldet, um sich künftig voll auf sein Studium zu konzentrieren.