Oberliga-Umfrage: Das sind eure Favoriten, Überraschungen & Absteiger

Die meisten Stimmen entfielen auf den TuS Bersenbrück. 350 Personen (32,2 Prozent) trauen der Mannschaft von Trainer Andy Steinmann (40) den Sprung an die Tabellenspitze zu. Knapp dahinter folgt der SV Atlas Delmenhorst mit 298 Stimmen (27,4 Prozent). Die Mannschaft von Trainer Key Riebau (35) war in der Vorsaison Dritter – wie Bersenbrück hat sie nun den Aufstieg im Visier.

Welche Teams steigen ab?

Die Aufsteiger stehen gleich unter besonderer Beobachtung. Der TSV Wetschen, Meister der Landesliga Hannover, bekam mit 588 Nennungen die meisten Stimmen als möglicher Absteiger. Auch dem SV Holthausen Biene aus der Landesliga Weser-Ems wird wenig zugetraut – 520 Teilnehmer sahen ihn am Saisonende auf einem Abstiegsplatz.

Dazu kommt der FC Verden, der 2024/25 mit 40 Punkten nur dank des besseren Torverhältnisses die Klasse hielt. 378 Stimmen sprechen gegen das Team des neuen Trainers Tim Ebersbach. Auch der MTV Wolfenbüttel, Landesliga-Meister aus der Braunschweiger Staffel, muss sich warm anziehen – 268 Stimmen erwarten den direkten Wiederabstieg.

Wer wird die Enttäuschung der Saison?

Beim Blick auf mögliche Enttäuschungen steht überraschend ein Team im Fokus, das auch als Außenseiter-Meisterkandidat genannt wurde: Schwarz-Weiß Rehden. 242 User (22,2 Prozent) glauben, dass der Ex-Regionalligist die Erwartungen nicht erfüllen wird. Auch der SC Spelle-Venhaus (182 Stimmen, 16,67 Prozent) und Atlas Delmenhorst (144 Stimmen, 13,2 Prozent) haben laut Umfrage ein gewisses Frustpotenzial.

Wer sorgt für eine Überraschung?

Ironie der Umfrage: Zwei Aufsteiger, denen viele den Klassenerhalt nicht zutrauen, gelten gleichzeitig als Überraschungskandidaten. MTV Wolfenbüttel führt mit 190 Stimmen (17,5 Prozent) das Ranking an, dicht gefolgt vom TSV Wetschen (186 Stimmen, 17,1 Prozent). Auf Platz drei liegt der SV Wilhelmshaven – der Tabellenelfte der Vorsaison wird immerhin von 106 Teilnehmern (9,7 Prozent) als Überraschungsteam gehandelt.

Spieler der Saison

Auf die Frage nach dem Spieler der Saison fällt immer wieder ein Name: Moritz Raskopp. Dem 24-jährigen Angreifer vom Aufsteiger TSV Wetschen traut man einiges zu. Mit 28 Toren in 28 Spielen war der Offensivmann maßgeblich am Aufstieg beteiligt. „Der beste Stürmer der Liga“, heißt es in einem Kommentar. Auch die Torjägerkanone traut man Raskopp zu.

Auf Rang zwei liegt Markus Lührmann. Der Stürmer des TuS Bersenbrück traf in den vergangenen drei Spielzeiten 47 Mal, und auch in dieser Saison traut man dem 25-Jährigen eine Top-Saison zu. „Er ist noch fitter und schneller geworden“, so die Aussage eines Users.

Mit Philipp Schmidt landet ein weiterer Akteur des TuS Bersenbrück auf dem Treppchen. Der erst 21-jährige Defensivmann hat bereits 76 Einsätze in der Oberliga in seiner Vita stehen. Der linke Verteidiger sei „souverän und technisch begabt, mit starken offensiven Aktionen“.

Wie schlägt sich der Vorjahres-Meister?

Am Ende wollten wir noch wissen, wie sich der Meister der Saison 2024/25 in der Regionalliga Nord schlagen wird. Nur 20,7 Prozent trauen dem HSC Hannover den sicheren Klassenerhalt in der vierten Liga zu. 37 Prozent sind der Meinung, dass es zwar eng wird, der HSC aber den Regionalliga-Klassenerhalt packt. Mit 42,3 Prozent gehen fast die Hälfte der User von einem Wiedersehen der Elf von Trainer Vural Tasdelen in der Oberliga Niedersachsen nach dieser Saison aus.