Oberliga: TSV Meerbusch verpasst finalen Schritt

Die Blau-Gelben waren im ersten Durchgang optisch überlegen, im Spiel nach vorne fehlte es aber an der nötigen Zielstrebigkeit, so dass sie kaum klare Abschlüsse verzeichneten. Da auch von den Gästen offensiv wenig kam, ging es folgerichtig mit einem 0:0 in die Pause.

Nach dem Wechsel nahm die Partie sofort Fahrt auf. TSV-Kapitän Daniel Hoff verlor im Aufbau den Ball an Marc Beckert, der alleine auf Keeper Alexander Geraedts zulief und zum 1:0 (55.) einschob. Meerbuschs Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nach einer Freistoßflanke von Kolja Pusch köpfte Noah Korczowski zum 1:1 ein (59.).

Der Ausgleich gab den Hausherren keine Sicherheit. In der 66. Minute drang Biemenhorst über rechts in den Strafraum vor, Prudencio jagte einen Abpraller unhaltbar in den linken Winkel. Der TSV kam in der Folge nur noch zu einer Kopfballchance von Hoff. Auf der Gegenseite brachte Korczowski im Strafraum Prudencio zu Fall, den fälligen Strafstoß verwandelte Joshua Müller zum 3:1-Endstand. „Wir haben den Gegner zu zwei Toren eingeladen, das hat am Ende den Ausschlag gegeben“, sagte Trainer Samir Sisic.

Sprung ins obere Drittel für Büderich gestorben

Der FC Büderich 02 unterlag bei der SSVg Velbert mit 2:5 (0:2) und kann damit seine Hoffnungen, am Saisonende noch auf Rang sechs zu klettern, endgültig begraben. Die Anfangsviertelstunde verschlief der FCB komplett und lag nach Gegentreffern von Andri Buzolli (1.) und Robin Hilger (14.) schnell mit 0:2 zurück.

Anders als beim 0:9-Debakel vor wenigen Wochen gegen Schonnebeck fingen sich die Büdericher danach, ohne aber Druck zu entfachen. Direkt nach dem Wechsel erhöhte Hilger auf 3:0 für Velbert. Der FCB zeigte eine Reaktion – gut 100 Sekunden später brachte Jan Niklas Kühling sein Team wieder heran.

Wenig später stellte Timo Mehlich den alten Drei-Tore-Abstand wieder her (63.). Erneut dauerte es nicht lange, ehe Daud Gergery für den FCB verkürzte (66.). Jimmy Can Atila hätte noch mal für richtig Spannung sorgen können, vergab jedoch freistehend. Im direkten Gegenzug machte Mehlich endgültig den Deckel drauf (87.).

„In Summe war es hochverdienter Sieg für Velbert. Unsere Defensive ist derzeit nicht sattelfest genug, um gegen die Top-Teams zu bestehen“, bilanzierte Siebenbach.

In der Bezirksliga verspielte der OSV Meerbusch durch ein 2:3 beim SV Uedesheim wohl seine Chance auf den direkten Aufstieg, der TSV II unterlag mit 0:1 in Odenkirchen. A-Kreisligist SSV Strümp bezwang den TSV Bockum II mit 2:1. Die OSV-Frauen verloren ihr Landesligaduell gegen Mettmann mit 0:4.