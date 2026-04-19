Oberliga: TSV Gau-Odernheim schlägt sich wacker

Belel Meslem (Mitte), hier im Zweikampf mit dem Koblenzer Cosmonauten Milan Ziric, erzielte in Pirmasens den Ausgleich für TSV Gau-Odernheim. Foto: Mirco Metzler / pakalski-press

Gau-Odernheim. Zweimal in einer Englischen Woche den Spitzenreiter der Fußball-Oberliga zu stürzen, war möglich für Aufsteiger TSV Gau-Odernheim. Doch letztlich setzte es eine 1:3 (1:1)-Niederlage beim FK Pirmasens. Weil, nach dem 2:2 beim 1. FC Kaiserslautern II und dem 5:0 gegen Cosmos Koblenz, nach einer Stunde der Tank leer war.

Mit ungewohnter Formation, einer Dreierkette hinten, überraschten die Westpfälzer den TSV anfangs. Als der Ball, nach einem Zuspiel in die Tiefe, erstmals im Netz zappelte (3.), hatte Torwart Daniel Diel seine erste Glanzparade schon hinter sich. „Wir sind nicht gut reingekommen und wurden direkt kalt geduscht“, sagt Trainer Florian Diel, „danach haben wir es aber überragend gemacht. Wir sind ein bisschen höher angelaufen und haben gemerkt, dass Pirmasens ins Schwimmen gekommen ist. Das waren 30 sehr dominante Minuten gegen und mit dem Ball.“

Selbstbewusst in die Pause

Daher erschien das 1:1 auch folgerichtig. Nach einem langen Ball des Gegners spielte der TSV seinen Ballgewinn gut aus. Hannes Zundel lief in die Tiefe und legte direkt ins Zentrum ab, wo Belel Meslem aus zehn Metern freie Bahn hatte und den Ball ins Netz drosch (25.). „Es hat sich zur Pause so angefühlt, dass hier etwas möglich ist“, sagt Diel. Das galt erst recht, als Meslem nach knapp einer Stunde den Torwart schon überwunden hatte, dann aber, etwas abgedrängt, im Tumult am mit Feldspielern voll besetzten Tor vorbei zielte.

Der FKP, ganz das kluge Spitzenteam am Ende einer Drei-Spiele-Woche, behielt die Ruhe und machte mehr aus seinen Chancen. Nach einer Flanke nickte Nico Wiltz am langen Pfosten ein (64.) und legte nach einem neuerlichen Ball in die Tiefe nach (81.). „Wir konnten ihre langen Bälle nicht mehr verteidigen und Luka Dimitrijevic nicht mehr aus dem Spiel nehmen“, blickt Diel auf den überragenden Flügelstürmer der Pirmasenser, „ab der 60. Minute haben sie uns läuferisch in die Knie gezwungen. Als Tabellenführer haben sie aus derselben Anzahl Chancen mehr gemacht.“

Debatte um Fairness entbrannt

Einen Diskussionspunkt gab es während und nach dem Spiel. Beim Stand von 1:2 sackte ein Pirmasenser hinten in der Dreierkette mit muskulären Beschwerden zusammen, sodass die Gäste zum 2:2 aufs Tor hätten laufen können. Doch Meslem spielte, wie sein Trainer es auch herein rufend gefordert hatte, den Ball ins Aus. Das Stadion applaudierte, Pirmasenser Spieler bedankten sich per Handschlag. Doch bei ihrem 3:1 hieß es, weil aus beiden Reihen je ein Spieler am Boden lag, wieder „Ball aus“. Stattdessen war der Ball dann im Netz.

Auf der Pressekonferenz sprach Diel von einem „faden Beigeschmack“. Die Gau-Odernheimer wollen diese beiden Szenen im Zusammenspiel nicht an die große Glocke hängen, doch sie rühren an der Frage, inwieweit diese Fairplay-Geste noch eine Berechtigung hat – zumal der vermeintlich muskulär verletzte Pirmasenser letztlich durchgespielt hat. „Wir haben sehr viel Respekt für unsere Leistung und die Werte, die wir vertreten, erhalten“, fasst Diel zusammen.

TSV Gau-Odernheim: Diel – Radetz, Schrod, Hofmann (82. Nassery) – Zundel, Maier (59. Dietrich), Juricinec, Meininger – Gümüs (59. Breitenbruch) – Meslem (82. Nkunga), Hahn (59. Rexhepi).





