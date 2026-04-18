Oberliga-Trainer geht zum Saisonende

Fotos: IMAGO IMAGES / TSG Neustrelitz

Thomas Franke wird den Oberligisten TSG Neustrelitz zum Saisonende verlassen. Dieser Entscheidung sind einige konstruktive Gespräche mit der Vereinsführung vorausgegangen. Wichtig waren in diesem Zusammenhang für beide Seiten immer wieder Themen bzgl. der künftigen Entwicklung des Vereins und insbesondere des Oberligateams.

Franke, der Mitte September 2022 die erste Mannschaft der Residenzstädter als Trainer übernommen hat, bleibt seiner eigenen Zielsetzung treu, sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln. Aufgrund der erworbenen A-Lizenz als Fußballehrer ist es auch aus Sicht der TSG Neustrelitz nachvollziehbarer, dass Thomas Franke nach höherklassig gelagerten Aufgaben strebt.

Spekulationen um die Nachfolge im Traineramt kann bereits jetzt vorgebeugt werden. Aktuell steht die TSG Neustrelitz mit Co-Trainer Velimir Jovanovic in positiver Korrespondenz.